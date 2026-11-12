El probable equipo titular de la selección uruguaya de Forlán con Valverde, Bentancur, De Arrascaeta, Maxi Araújo y Darwin Núñez, para enfrentar a Argentina

La selección uruguaya que dirige Diego Forlán viaja este jueves a Buenos Aires para enfrentar a Argentina el viernes a la hora 20 en La Bombonera, en el penúltimo partido de los celestes en este año 2026.

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El entrenador aún no confirmó el equipo pero se prefila una formación titular con Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez en ataque .

El dibujo táctico sobre el que trabaja el entrenador es 1-4-1-4-1 .

El arco será de Cristopher Fiermarín quien en la gira que la selección realizó por Asia en setiembre y octubre defendió el arco en el segundo encuentro, frente a Corea del Sur, en el que Uruguay ganó 4-1.

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El arco es del futbolista que juega en Atlético Bucaramanga de Colombia. Esperarán su oportunidad Santiago Mele, Ignacio De Arruabarrena y el debutante Sebastián Jaume.

En la defensa Forlán utiliza cuatro futbolistas con Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez.

En el mediocampo tendrá un volante central, Lucas Torreira, quien se transformó en una pieza clave en los tres partidos que Uruguay jugó en Asia.

Por delante del futbolista de Galatasary se perfilan cuatro jugadores, Valverde por derecha, Bentancur, De Arrascaeta a las espaldas del 9 y Maxi Araújo como extremo izquierdo.

El centrodelantero será Darwin Núñez.

Con relación al equipo que debutó en la gira de Asia, frente a Japón, repiten seis jugadores: Ronald Araujo, Olivera, Torreira, Bentancur, Maxi Araújo y Núñez.

Para Uruguay será una gran oportunidad para medir la capacidad de este equipo frente al vigente vicecampeón mundial en su primer partido tras el retiro de Lionel Messi y el día después que Lionel Scaloni renovó su contrato por cuatro años.

Los 11 de Uruguay para jugar ante Argentina: Fiermarín; Varela, Ronald Araujo, Olivera, Piquerez; Torreira; Valverde, Bentancur, De Arrascaeta, Maxi Araújo; Darwin Núñez.

En el partido de este viernes se podrán realizar 11 cambios y Forlán podrá tener en el plantel a 26 futbolistas de los 28 que convocó para esta fecha FIFA.

El director de selecciones de la AUF, Jorge Giordano, explicó a Referí que las áreas deportivas de ambas asociaciones llegaron a un acuerdo formal para ampliar el cupo tradicional de sustituciones, con el objetivo de maximizar las pruebas de futbolistas, administrar cargas físicas y observar diversas alternativas tácticas de cara a los próximos desafíos internacionales.

Los árbitros de este encuentro fueron designados por Conmebol quien eligió a estos seis brasileños: Flavio de Souza árbitro principal; Nailton de Souza y Luanderson Lima, asistentes; Bruno Arleu, cuarto árbitro y en el VAR estarán Pablo Gonçalves y Rodrigo Guarizo.

Tras el partido con Argentina, la selección volverá a competir el próximo martes frente a República Dominicana en el último encuentro de la fecha FIFA de noviembre.