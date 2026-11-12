Ronald Araujo habló sobre su gran momento en Liverpool: "Ha sido encantador pero vine preparado para este desafío"

El defensor uruguayo Ronald Araujo destacó el gran momento que vive en sus primeros meses en el Liverpool de la Premier League de Inglaterra , pero aclaró que se preparó "en las mejores condiciones" para llegar al club en el mejor nivel.

En una entrevista con la página oficial del Liverpool publicada este jueves por la mañana, Araujo fue consultado sobre cómo vive este comienzo en el fútbol inglés, y contestó: "Ha sido encantador, pero también vine preparado para este desafío".

"Desde el primer momento que estuvo la posibilidad para venir a este club gigante, me preparé en las mejores condiciones para poder adaptarme al equipo, a esta nueva liga con un estilo completamente diferente", continuó el zaguero, que llegó al Liverpool cedido desde el Barcelona con una opción de compra de 55 millones de euros.

Araujo remarcó que se esforzó "mucho", y afirmó incluso que en sus primeras semanas en el conjunto inglés trabajó "intensamente" para ponerse a punto.

Ronald Araujo recibió su premio al ser votado como el mejor jugador de Liverpool en el mes de octubre

Ronald Araujo en su regreso a la selección uruguaya: "En el Mundial 2026, estaba para jugar; ahora, Diego Forlán nos dio confianza a todos"

"Estoy agradecido con este momento, pero sé que aún queda mucho por venir. Personalmente, no me puedo quedar con este momento, tengo que seguir trabajando. Es una de las características de mi personalidad, el seguir trabajando, seguir dando lo mejor de mí, seguir aprendiendo", confesó el uruguayo, que marcó que busca "ganar trofeos".

"Tenemos un gran equipo y con el tamaño de Liverpool como club, necesita pelear cada torneo de esta temporada", concluyó.

El defensor lleva 15 partidos jugados con el Liverpool desde que llegó al club en el último mercado de pases, con dos goles y una asistencia. Los hinchas lo eligieron como el mejor jugador del equipo en el mes de octubre.

Ahora se encuentra en Uruguay entrenando con la selección uruguaya, con la que volvió a tener minutos en octubre bajo el mando de Diego Forlán luego de no poder jugar el Mundial 2026 por una lesión.