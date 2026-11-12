Se terminó el Torneo Intermedio: se votó el formato de la Liga AUF Uruguaya de 2027, con un Torneo Inicial que comenzará en enero

El Consejo de Liga de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) definió el calendario de la Liga AUF Uruguaya de 2027 este miércoles por la noche, con un gran cambio con respecto a la temporada actual: la desaparición del Torneo Intermedio.

Según informó el periodista Carlos Bardakian y confirmó Referí, los clubes votaron por comenzar la próxima temporada con un Torneo Inicial , que reemplazará al Intermedio y mantendrá su formato.

Esto significa que sus puntos sumarán para la Tabla Anual, pero su ganador no tendrá incidencia en la definición del campeonato y solo clasificará a la final de la Supercopa Uruguaya.

Para la división de los dos grupos de ocho equipos se tomará en cuenta la posición final de los clubes en la Tabla Anual del 2026. Al Grupo A irán los equipos ubicados en los puestos 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 y 16 , mientras que en el Grupo B estarán los clubes en los puestos 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15.

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Así se juega la fecha 14 del Torneo Clausura, con Nacional recibiendo a Albion sin público y Peñarol visitando a Defensor Sporting: horarios, canchas, árbitros y tablas

Los tres equipos descendidos serán reemplazados por los tres ascendidos (el campeón tomará el lugar del puesto 14 en el descenso, el subcampeón el del decimoquinto y el tercer ascendido el del último).

Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva de la AUF, afirmó en una entrevista con El Espectador Deportes que hubo dos temas que quedaron para más adelante: la posible eliminación de los promedios para el descenso y la posibilidad de jugar sin alargues las finales.

También marcó que aún no se discutió sobre una posible segunda edición de la Copa de la Liga AUF, torneo de verano inaugurado en 2026 por la Asociación que fue obtenido por Progreso.

Las fechas de la Liga AUF Uruguaya 2027 y la licencia de los futbolistas

El comienzo del Torneo Inicial está pactado para el 29 de enero, cinco días después de la fecha fijada para la definición de la Supercopa Uruguaya.

Se pretende que el Inicial finalice en marzo y que una semana después arranque el Torneo Apertura, que finalizará a principios de julio. En ese momento el Campeonato Uruguayo tendrá un parate de un mes que se aprovechará para dar comienzo a la Copa AUF Uruguay.

La AUF planteó la posibilidad de dividir las licencias de los futbolistas entre julio y diciembre, pero los clubes rechazaron la idea y votaron para que esta se realice de forma íntegra en diciembre, comenzando el día 8 de ese mes.

Antes de esa fecha deberá terminar la competencia, con un Torneo Clausura que comenzará en agosto y una definición de la Liga AUF Uruguaya que mantendrá su formato.

El fin del Torneo Intermedio

Peñarol fue el último campeón del Torneo Intermedio FOTO: Gastón Britos/FocoUy

El Torneo Intermedio comenzó a disputarse en 2017 con la intención de sumar partidos al calendario del Campeonato Uruguayo, y en sus nueve ediciones –en 2021 no se disputó por la pandemia– conoció a tres diferentes campeones.

Nacional quedó como el máximo ganador de este trofeo con cinco títulos (2017, 2018, 2020, 2022 y 2024). En segundo lugar quedaron con dos títulos cada uno Liverpool (2019 y 2023) y Peñarol (2025 y 2026).

Cuatro equipos llegaron a la definición: Defensor Sporting y Wanderers fueron subcampeones en dos oportunidades, el primero en 2017 y 2023 y el segundo en 2020 y 2026. Montevideo City Torque perdió la final de 2018, y River Plate quedó segundo en 2019.

La última final del Intermedio fue entre Peñarol y Wanderers, con una contundente victoria 4-1 del carbonero.