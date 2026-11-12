La última charla, una canción pendiente y un padre que ya había perdido un hijo: el desgarrador relato de un amigo de la familia que murió en Ruta 12

Hay una imagen del velorio de Roberto Berrospe que Ramiro Vignoli , su amigo y compañero de escenarios musicales , difícilmente pueda olvidar. La de tres cajones, uno junto al otro, y en el medio el más pequeño, el de la niña de dos años y medio que murió junto a sus padres en el siniestro de tránsito ocurrido el miércoles en la Ruta 12 . “Te regalo ver, sobre todo, ese cajón chiquito al medio. El de su hijita. Muy fuerte”, contó Vignoli a El Observador, todavía conmocionado por la despedida de su amigo.

Berrospe, de 49 años, murió junto a su esposa, Ana Verónica Solome Candia, de 47, y su hija de dos años y medio , en un choque ocurrido a la altura del kilómetro 83 de la mencionada carretera, entre Tala y San Ramón, en Canelones. La familia era oriunda de Florida y se dirigía hacia Lavalleja. La tragedia dejó a dos hijos mayores sin sus padres ni su hermana pequeña y volvió a golpear a una familia que ya había sufrido una pérdida similar: el padre de Roberto había perdido anteriormente a otro hijo, hermano de Berrospe, también en un siniestro de tránsito.

Vignoli conocía a Berrospe desde hacía años. Ambos compartían la pasión por la música y habían integrado bandas de rock, aunque la de Roberto estaba vinculada a su fe cristiana . “Roberto era literalmente una de las personas más sanas que uno podía conocer ”, recordó el músico, que lo describió como un hombre profundamente religioso y dedicado a su familia. “ Era un hombre de Dios. Creyente y de familia de Iglesia. Literalmente, un hombre de Dios ”, expresó a El Observador.

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La relación entre ambos nació en el ambiente musical de Florida y se mantuvo con los años. Aunque no eran "de verse todos los días", conservaban un vínculo de afecto y admiración mutua. Se encontraban por la calle, se saludaban y cada tanto surgía la invitación a compartir un escenario. Antes de la pandemia habían tocado juntos en un espectáculo a beneficio de un colega que atravesaba una enfermedad terminal , con el objetivo de recaudar dinero para ayudar a su familia.

Aquella experiencia les dejó ganas de repetirla. “Teníamos una química tremenda musicalmente hablando, aparte de lo personal”, recordó Vignoli, quien contó que apenas dos meses atrás habían vuelto a conversar sobre la posibilidad de reunirse para improvisar y tocar juntos.

Vignoli también recordó a su amigo a través de las redes sociales. En su cuenta de Instagram publicó un video dedicado a Berrospe, que acompañó con una frase que refleja su congoja: "Así te voy a recordar, querido Robert. Siempre en nuestros corazones... Gracias por lo que dejaste en nuestras vidas".

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La hija que llegó cuando ya eran grandes

Además de su actividad musical y su interés por la tecnología, Berrospe era un hombre profundamente dedicado a su familia, según recordó su amigo. Vignoli lo describió como una persona abierta, generosa y siempre dispuesta a ayudar. Su hija menor había llegado cuando Roberto y Ana Verónica ya eran mayores y tenían otros hijos. El músico recordó con cariño la expresión que utilizaba su amigo para referirse a aquella llegada inesperada: “Con la chiquita que vino, como decimos comúnmente, vino de contrabando”. La pareja la había recibido “con los brazos abiertos” y era “la luz de sus ojos”, al igual que sus hijos mayores.

La familia era conocida en Florida, donde sus paseos por el centro formaban parte de la vida cotidiana de la ciudad. El periodista de Telemundo Jorge Zabala también los recordó en sus redes sociales como una familia “muy unida” a la que se veía “a diario caminando por el centro de la ciudad haciendo mandados, portando mate y termo bajo el brazo”.

La noticia del siniestro llegó el miércoles a los amigos músicos de Berrospe y provocó una conmoción inmediata. Vignoli contó que ninguno podía creer lo ocurrido, especialmente porque recordaba a Roberto como una persona prudente al volante. Cuando supo que habían fallecido los tres integrantes de la familia, incluso pensó inicialmente en otro tipo de tragedia. “Lo primero que pensamos, o yo pensé por lo menos, fue que hubo un incendio en la casa o se intoxicaron”, relató. Nunca imaginó que los tres hubieran muerto en un accidente de tránsito.

De acuerdo con la información primaria de Policía Caminera, uno de los vehículos involucrados se habría cruzado de senda y provocado el impacto. Las primeras pericias indican que uno de los automóviles circulaba a una velocidad superior a los 140 kilómetros por hora, aunque las responsabilidades todavía están bajo investigación. El conductor del otro vehículo fue trasladado a un centro asistencial en estado grave y las autoridades aguardan su recuperación para tomarle declaración en procura de esclarecer lo ocurrido durante esa fatídica mañana.

El dolor de los hijos y de un padre que ya había perdido a otro hijo

Durante el velorio, Vignoli se encontró con algunas de las escenas más difíciles de la jornada. Entre ellas, la de los dos hijos mayores de la pareja, que habían llegado desde Montevideo para despedir a sus padres y a su hermana pequeña. “Había que ver a los dos hijos grandes que estaban llegando a Montevideo, verlos ahí destrozados de un momento a otro, que ya no tienen sus padres y su hermanita más chica”, relató. También estaba el padre de Roberto, que años atrás había atravesado la muerte de otro de sus hijos en un accidente de tránsito.

La tragedia llevó al músico a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la forma en que una familia puede cambiar para siempre en apenas unos segundos. “Es un momento, un trago amargo. La verdad que un trago amargo que te pone frente a uno la fragilidad de la vida, de cómo hay que disfrutar el momento y que vos no sabés cuándo puede ser el último instante que estemos acá”, expresó.

Vignoli también manifestó su dolor por las circunstancias del siniestro y por las consecuencias que tendrá para las familias involucradas. Aunque evitó emitir un juicio definitivo sobre el otro conductor, reflexionó sobre el peso que puede significar para una persona saber que sus acciones provocaron una tragedia. “Que Dios tenga misericordia por esa persona”, expresó.

El músico se preguntó durante la conversación si sus palabras alcanzarían para hacer justicia a la memoria de su amigo y a lo que había significado para la comunidad de Florida. Lo recordó como un hombre de fe, un padre dedicado y un compañero generoso que siempre estaba dispuesto a ayudar. La última vez que habían hablado, todavía estaba pendiente aquella reunión para volver a tocar juntos. Una improvisación entre dos músicos que se conocían desde hacía años y que habían descubierto, sobre un escenario, que tenían una química especial.