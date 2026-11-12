"Creemos firmemente en este acuerdo": una lectura desde Italia sobre el Mercosur y la UE

Mariateresa Maschio, presidenta de FederUnacoma, entidad anfitriona en la exposición EIMA Internacional que se desarrolla durante estos días en Bolonia, Italia, valoró el avance registrado en los últimos tiempos en el vínculo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) : “Creemos firmemente en este acuerdo”, destacó.

La ejecutiva realizó ese comentario en la rueda de prensa oficial para presentar las características de la edición 47 de una de las mayores exposiciones de tecnologías para el agro que se realizan en el mundo, que comenzó el martes 10 de noviembre y culminará el sábado 14.

Abrirse al mundo, objetivo de una cooperativa agraria coloniense en la feria italiana de maquinaria agrícola

Ola de amenazas de bomba y desalojo masivo en escuelas de Italia, Reino Unido e Irlanda

EIMA es la Exposición Internacional de Máquinas para la Agricultura y la Jardinería, una muestra bienal promovida desde 1969 por FederUnacoma (Federación Nacional de Fabricantes de Máquinas para la Agricultura) y organizada por la sociedad de servicios FederUnacoma surl en colaboración con el recinto ferial BolognaFiere.

En EIMA 2026 participa una delegación de directores de empresas (Nancesur, Urban Latinoamérica, Bauer Agromecánica y Noryto SAS) socias de la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Maquinaria e Implementos Agrícolas (CUFMA), gracias a la Italian Trade Agency (ITA) y a la Agencia Italiana para el Comercio Exterior (ICE), dependiente de la Embajada de Italia.

Asisten, también, otras firmas nacionales (Eplosur Maquinaria Agrícola, Gianni, Frutícola Libertad e Hidro Service); la Cooperativa Ruralista Agraria del Departamento de Colonia (Cradeco); y hay participaciones de otros empresarios, técnicos y productores de Uruguay.

Mercosur: “Un mercado con un enorme potencial”

Mariateresa Maschio.

Maschio, entre otras consideraciones, tras ser consultada sobre el nuevo relacionamiento entre ambos bloques regionales, en el auditorio del Palacio del Congreso colmado de comunicadores procedentes desde los cinco continentes, expresó: “Vemos al Mercosur como un mercado con un enorme potencial”.

Previamente, había señalado algunos datos que dan cuenta de la relevancia de la plataforma EIMA Internacional (comenzó el 10 de noviembre y concluirá este sábado 14): “Contaremos con 830 delegados de casi 100 países de todo el mundo y muchísimas novedades, con 2.000 expositores, por lo que seguramente será una de las ferias más importantes a nivel mundial”.

Máquinas, cultura y relaciones

“Como siempre digo, los negocios no se construyen solamente con máquinas, sino también con cultura y relaciones. Y en ese sentido, Italia está muy cerca del Mercosur”, reflexionó la ejecutiva.

Sobre su posición respecto al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, inicialmente dijo: “Como fabricantes de maquinaria agrícola, nuestra posición es absolutamente positiva, no hay ninguna duda al respecto”.

“También comprendemos las reservas y preocupaciones planteadas por las asociaciones agrícolas. Sin embargo, entiendo que se ha llegado a un acuerdo que contempla mecanismos de salvaguardia y busca encontrar un equilibrio”, añadió.

Sobre el mercado que tiene a Uruguay como uno de sus integrantes, puntualizó: “Vemos al Mercosur como un mercado con un enorme potencial, especialmente para determinados tipos de maquinaria, en particular la maquinaria especializada, un sector en el que Italia es referente y tiene una gran excelencia”.

“En áreas como la vitivinicultura, la horticultura y la fruticultura, Italia ofrece tecnología de primer nivel mundial. Considero que allí podremos desarrollar un muy buen trabajo, aunque también existen oportunidades en muchos otros sectores. Por lo tanto, creemos firmemente en este acuerdo”, indicó.

Admitió que “sabemos que no todos los países del Mercosur son iguales: algunos tienen aranceles mucho más elevados y otros menos importantes, pero creo que es un trabajo que debe desarrollarse con el tiempo”.