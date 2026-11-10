El papel clave de la maquinaria y el desarrollo agrícola: un paso crucial hacia una nueva era de paz

En un momento particularme desafiante de la historia , " la política tiene una responsabilidad que prevalece sobre todas las demás: contribuir a aliviar los conflictos, reactivar el diálogo entre las naciones y promover la cooperación internacional ", expresó Mariateresa Maschio -presidenta de FederUnacoma (entidad que nuclea a fabricantes de maquinaria agrícola de Italia)-, en la presentación de EIMA Internacional 2026 .

EIMA Internacional 2026 es una de las principales ferias del mundo en el segmento de desarrollos tecnológicos innovadores para el mundo de los agronegocios, se realiza esta semana en Bolonia y participan, en un conjunto de cientos de empresarios que gestionan acuerdos, varios procedentes desde Uruguay, con asistencia destacada de integrantes de la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Maquinaria e Implementos Agrícolas ( CUFMA ). Esta exposición es una muestra bienal promovida desde 1969 por FederUnacoma (Federación Nacional de Fabricantes de Máquinas para la Agricultura) y organizada por la sociedad de servicios FederUnacoma surl, en colaboración con BolognaFiere.

Acuerdo de CUFMA y BROU fortalece financiación a la industria nacional de maquinaria e implementos agrícolas

Carne vacuna y celulosa en el selecto grupo de los US$ 2.000 millones de ingresos por exportaciones

En un discurso titulado "El papel clave de la maquinaria agrícola" , Maschio añadió que "el desarrollo de la agricultura es un requisito fundamental para la prosperidad económica y la estabilidad social" y que "también es un paso crucial hacia una nueva era de paz".

Sobre el valor de este sector, "no hay exigencia de productividad o sostenibilidad que no encuentre una solución precisa dentro de la amplia gama de productos desarrollados por la industria de la ingeniería agrícola", remarcó, como parte de un extenso análisis de la realidad.

La caída de la producción, combinada con el aumento de los costos, está provocando una disminución de los ingresos agropecuarios, lo que limita objetivamente la capacidad de los productores para invertir en nuevas tecnologías La caída de la producción, combinada con el aumento de los costos, está provocando una disminución de los ingresos agropecuarios, lo que limita objetivamente la capacidad de los productores para invertir en nuevas tecnologías

"Los fabricantes se ven afectados por todas las variables industriales, incluidos los costos de las materias primas, la energía y la logística, así como por todas las variables agrícolas, como los costos de los insumos, las condiciones climáticas y los ingresos agropecuarios. En conjunto, estos factores reducen la capacidad de los agricultores para invertir en tecnologías de nueva generación", expuso la presidenta de FederUnacoma, en un auditorio colmado de representantes de medios de comunicación de los cinco continentes.

El discurso de Mariateresa Maschio

La industria de la maquinaria agrícola ha adquirido una importancia cada vez mayor en los últimos años.

Según la FAO, para satisfacer las necesidades alimentarias de la población mundial en 2050 será necesario aumentar un 50% la producción de alimentos, piensos y fibras en comparación con los niveles históricos.

Alcanzar este objetivo exigirá tanto obtener mayores rendimientos de las tierras agrícolas existentes como desarrollar nuevas áreas productivas, incluidos terrenos marginales y territorios caracterizados por condiciones ambientales extremas.

El World Resources Institute estima que, durante los próximos 30 años, deberán incorporarse a la producción otros 590 millones de hectáreas, además de los 1.600 millones de hectáreas que actualmente se encuentran cultivadas.

La maquinaria y los equipos agrícolas son herramientas fundamentales para aumentar la productividad y recuperar y cultivar nuevas tierras. Sin embargo, la demanda no se expresa únicamente en términos cuantitativos, sino también cualitativos.

Se espera cada vez más que la maquinaria ofrezca sostenibilidad, combinando productividad con protección ambiental y uso prudente de los recursos naturales, empezando por el agua y la materia orgánica que garantiza la fertilidad del suelo.

Nuevas tecnologías multifuncionales

De hecho, la industria de la maquinaria agrícola tiene un mercado potencial aún más amplio, porque fabrica equipos que se utilizan en sectores relacionados con la agricultura cuya importancia continúa creciendo. Los proyectos de recuperación de tierras, las obras de gestión territorial, las intervenciones para mitigar la inestabilidad hidrogeológica, las infraestructuras de riego, las operaciones forestales, el desarrollo de cadenas de suministro de bioenergía y el mantenimiento de los espacios verdes urbanos requieren maquinaria agrícola o equipos derivados de tecnologías agrícolas.

Hoy no existe un cultivo para el que no haya tecnologías específicas. No hay exigencia de productividad o sostenibilidad que no encuentre una solución precisa dentro de la amplia gama de productos desarrollados por la industria de la ingeniería agrícola. Del mismo modo, no existe un modelo de explotación agropecuaria que no dependa de su propio nivel de mecanización, desde los equipos más básicos utilizados en la agricultura de subsistencia hasta los sistemas digitales y robóticos más avanzados empleados en la agricultura moderna.

Condiciones económicas que frenan el mercado

Según las previsiones de la consultora de investigación ExportPlanning, este escenario debería generar una demanda creciente y un aumento del comercio del sector de alrededor del 4,5% anual entre 2026 y 2029, potencialmente reforzado por la expansión de las categorías de maquinaria destinadas a actividades complementarias. Sin embargo, pese al aumento de la demanda potencial y a su creciente diversificación, el mercado de maquinaria agrícola atraviesa actualmente una fase crítica.

Las condiciones económicas, los factores climáticos y las tensiones geopolíticas están afectando al sector, que, en lugar de expandirse, registra caídas significativas en casi todos los principales mercados. El shock energético provocado por el conflicto en Medio Oriente ha debilitado las perspectivas de crecimiento, y el Fondo Monetario Internacional prevé una desaceleración significativa del crecimiento del PIB mundial este año, del 3,5% en 2025 al 3,1%. A esto se suma el resurgimiento de la inflación, que se espera que aumente del 4,1% en 2025 al 4,7%, impulsada por el encarecimiento de las materias primas.

Según el Banco Mundial, se espera que los precios de las materias primas aumenten un 15,5% en conjunto durante el año, con subas especialmente pronunciadas en la energía (+23,6 %) y los fertilizantes (+30,7 %).

La inflación está repercutiendo en los costos de producción y ampliando la brecha entre los países que tienen acceso directo a materias primas y recursos energéticos y aquellos que, como muchos países europeos, cuentan con menor autonomía y ya soportan costos de energía, materias primas y mano de obra significativamente más elevados que los de sus competidores. Las presiones inflacionarias conducen inevitablemente a tasas de interés más altas, lo que supone un freno adicional para la actividad económica.

La crisis del sector agrícola

Mientras que el contexto económico general no favorece la inversión, las condiciones dentro del sector primario son igualmente difíciles. Además de los costos de la energía, la agricultura se ve fuertemente afectada por los precios de los fertilizantes y la urea, que han aumentado considerablemente. Como resultado, las superficies cultivadas se están reduciendo a escala mundial, especialmente en los países en desarrollo, donde el costo de los insumos de producción tiene un impacto mayor.

Cabe recordar que la región del Golfo concentra aproximadamente un tercio de las exportaciones mundiales de urea. Tras el cierre del estrecho de Ormuz, los precios de la urea se duplicaron en apenas unas semanas. Los envíos continúan mayoritariamente paralizados y los analistas prevén que los precios se mantendrán elevados durante al menos seis meses, incluso en caso de alcanzarse un acuerdo de paz. La situación se ha agravado aún más por la drástica reducción de las exportaciones de fertilizantes de China.

La emergencia climática

Los factores climáticos también están teniendo un gran impacto. El sistema europeo de monitoreo Copernicus ha registrado un aumento constante de las temperaturas durante los últimos cincuenta años, lo que ha provocado una reducción progresiva de los recursos hídricos. 2025 fue el tercer año más cálido jamás registrado y 2026 va camino de superar ese récord, confirmando una tendencia que se espera que empeore en los próximos años.

La tropicalización del clima no solo está provocando temperaturas más altas, sino también cambios importantes en los patrones de precipitaciones, que generan fenómenos meteorológicos más esporádicos, pero cada vez más violentos y muy perjudiciales para los cultivos.

En la Unión Europea, las condiciones meteorológicas extremas ya le cuestan al sector agrícola por sí solo 28.300 millones de euros al año, lo que equivale aproximadamente al 6% de la producción agrícola total. La emergencia climática también tiene importantes consecuencias indirectas, como el aumento de la demanda de energía para refrigeración, que podría provocar que el consumo de combustibles fósiles se duplique para 2030, un escenario totalmente incompatible con las políticas de reducción de gases de efecto invernadero.

El cambio climático de este año también se ve agravado por los efectos de El Niño, el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico que afecta significativamente a vastas regiones del planeta. Este fenómeno aumenta el riesgo de sequía en India, Indonesia, Australia, África austral y América Central, al tiempo que provoca precipitaciones excesivas en América del Sur y África oriental.

En términos de pérdidas económicas, el Peterson Institute estima daños potenciales de alrededor de 1 billón de dólares este año y aproximadamente 7 billones de dólares durante los próximos cinco años.

La caída de la producción agrícola

Por lo tanto, se espera que las presiones inflacionarias, la menor disponibilidad de fertilizantes y los efectos del cambio climático tengan graves consecuencias para la agricultura, con una previsión de caída de la producción mundial.

Según las estimaciones de la FAO, se espera que la producción total de cereales disminuya un 2% este año, con una caída del 3,3% en la producción de trigo y del 2,4% en la de arroz.

En determinadas regiones geográficas, se prevé que la zafra de cereales de la campaña 2026-2027 registre una caída del 8% en Estados Unidos y una contracción de más del 9% en la producción de trigo de Canadá. En la Unión Europea, se proyecta que la producción de cereales disminuya un 9,6% respecto al año anterior, con resultados especialmente negativos para el maíz.

En Europa, se espera que la producción de oleaginosas se mantenga estable durante la campaña comercial 2026-2027, con excepción de la soja, cuya producción se prevé que disminuya un 4,2%. También se espera que la producción de azúcar caiga un 19%, debido a una reducción significativa del cultivo de remolacha azucarera.

También se prevé una caída de los rendimientos agrícolas en India, donde las condiciones anómalas del monzón podrían provocar una reducción del 4,6% en la producción de arroz y una disminución de más del 9% en la producción de maíz.

Las previsiones de la FAO indican que la producción mundial de carne aumentará un 1% en 2026 en comparación con 2025. El crecimiento, impulsado principalmente por la fuerte demanda de carnes blancas, estará liderado por el sector avícola (+2,5%), mientras que se espera que la producción de carne de cerdo aumente de forma más moderada (+0,6%). Por el contrario, se prevé que la producción de carne vacuna disminuya aproximadamente un 0,8%.

En lo que respecta específicamente al sector lácteo, la FAO y la OCDE proyectan un aumento del 2% en la producción total de leche este año, en comparación con los mil millones de toneladas producidos en 2025. India, Estados Unidos y Pakistán seguirán siendo los principales productores mundiales.

La cuestión crucial de los ingresos agropecuarios

La caída de la producción, combinada con el aumento de los costos, está provocando una disminución de los ingresos agropecuarios, lo que limita objetivamente la capacidad de los productores para invertir en nuevas tecnologías.

En septiembre, el Índice de Precios de los Alimentos de la FAO alcanzó los 136 puntos, su nivel más alto desde noviembre de 2022, impulsado por el consumo de energía, los costos logísticos y los efectos del clima sobre la producción agrícola. Sin embargo, este aumento no se ha traducido en una suba equivalente de los precios que reciben los productores.

Los productores agrícolas reciben solo una parte limitada del precio que los consumidores pagan por los alimentos, y esa proporción disminuye a medida que los alimentos tienen un mayor grado de procesamiento. En Estados Unidos, las explotaciones agropecuarias reciben menos de 12 centavos de cada dólar gastado en alimentos, cifra que baja a 6,7 centavos una vez descontados los costos de producción.

En la Unión Europea, se estima que los agricultores reciben aproximadamente una cuarta parte del valor agregado generado a lo largo de la cadena agroalimentaria. Esta proporción corre el riesgo de reducirse aún más: durante el segundo trimestre de 2026, los precios al productor disminuyeron un 5,8% en comparación con el año anterior, mientras que los costos de producción aumentaron un 4,7%.

En China, los ingresos rurales aumentaron un 6% en 2025, pero siguen siendo inferiores a la mitad de los ingresos urbanos. Los ingresos agrícolas de África son especialmente vulnerables a los shocks externos: las pérdidas poscosecha, que representan aproximadamente el 30% de la producción total, reducen aún más el volumen de productos que efectivamente llega al mercado y perjudican todavía más los ingresos de los agricultores.

Políticas para hacer frente a la emergencia agrícola

Los márgenes de ganancia de los agricultores están cada vez más presionados por el aumento de los costos de producción. El gasto de Estados Unidos en fertilizantes y combustible se acerca a niveles récord de 40.000 millones y 22.000 millones de dólares, respectivamente, y se espera que durante la campaña 2026/27 los principales cultivos extensivos tengan dificultades para cubrir sus costos de producción.

El gobierno federal ya ha introducido medidas de apoyo transitorio por 12.000 millones de dólares, pero el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal está encareciendo cada vez más los créditos agrícolas.

En Canadá, los ingresos netos agropecuarios cayeron un 34% en 2024 y continuaron disminuyendo ligeramente durante 2025.

En otros lugares, los gobiernos también están interviniendo para mitigar la crisis de costos. El programa de subsidios a los fertilizantes de India podría superar los 34.000 millones de dólares, casi el doble del monto presupuestado inicialmente para este concepto.

La Unión Europea ha aprobado 540 millones de euros en ayudas extraordinarias para los agricultores, con el fin de compensar el aumento de los costos de energía y fertilizantes. Sin embargo, con tasas de interés del 2,5% e inflación del 3,8%, este apoyo no puede proteger plenamente a las empresas agrícolas de las presiones económicas actuales.

Además, se espera que el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea, que aplica un costo a las emisiones de CO incorporadas en determinados bienes importados de países no pertenecientes a la UE, tenga un impacto significativo en las importaciones de fertilizantes. Según algunas estimaciones, los precios de los fertilizantes podrían aumentar entre un 10% y un 30%.

El mercado de maquinaria agrícola en el contexto actual

La difícil situación económica está teniendo un impacto directo en el sector de la maquinaria agrícola. Los fabricantes se ven afectados por todas las variables industriales, incluidos los costos de las materias primas, la energía y la logística, así como por todas las variables agrícolas, como los costos de los insumos, las condiciones climáticas y los ingresos agropecuarios. En conjunto, estos factores reducen la capacidad de los agricultores para invertir en tecnologías de nueva generación.

Como resultado, los fabricantes de maquinaria se enfrentan a costos de producción crecientes y, en consecuencia, a precios de lista más altos, precisamente cuando las empresas agrícolas experimentan una reducción significativa de su capacidad de gasto. Esta tendencia es particularmente evidente en Europa y América del Norte.

La situación del mercado confirma estos desafíos y muestra una caída sustancial de las ventas en Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia.

En Estados Unidos, las ventas de tractores registraron una caída del 13% entre enero y septiembre. La actual desaceleración económica ha agravado una tendencia que ya era negativa: las ventas totales de tractores cayeron en los últimos cinco años, de 318.000 unidades en 2021 a 196.000 unidades en 2025.

El mercado canadiense también se está contrayendo, con una caída de las ventas del 10% entre enero y septiembre.

En América Latina, la caída está afectando a los dos mercados más grandes. En Brasil, las ventas de tractores disminuyeron un 19% en los siete meses hasta julio, mientras que en Argentina cayeron un 27% en los seis meses hasta junio.

Australia también registró un resultado negativo, con una caída del 11%.

Tendencias contrapuestas en Europa y Asia

En toda Europa, el mercado registra caídas de distinta intensidad en todos los principales países.

Alemania registró una caída del 6% en las ventas de tractores durante los primeros nueve meses, hasta septiembre, en comparación con el mismo período de 2025.

Francia informó una disminución del 3,3%, España del 4,6% y Polonia del 18,8%.

Entre los principales países europeos, solo el Reino Unido registró un crecimiento positivo, con un aumento del 17,4% en las ventas de tractores, recuperando parcialmente las importantes pérdidas sufridas durante 2024 y 2025.

En Turquía se produjo una contracción especialmente severa: el aumento de los costos de producción, la caída del poder adquisitivo y el acceso limitado al crédito provocaron que las ventas de tractores se desplomaran un 46,2% en comparación con los primeros nueve meses de 2025.

Los dos gigantes asiáticos, China e India, continúan mostrando resultados positivos, respaldados por sólidas políticas de incentivos implementadas por sus gobiernos.

En junio, China registró un aumento del 5,5% en las ventas de tractores, alcanzando las 178.000 unidades.

En septiembre, India registró un aumento del 15%, con casi 900.000 tractores matriculados.

Por lo tanto, se espera que India cierre el año con más de un millón de tractores vendidos en el mercado interno, lo que representa casi la mitad de todas las matriculaciones de tractores del mundo. Esta posición de liderazgo se basa en la fuerte demanda de tractores de baja y media potencia y en programas específicos de desarrollo agrícola respaldados sistemáticamente por el gobierno.

Las dos etapas del mercado italiano

El tercer trimestre de 2026 marcó un cambio significativo en el mercado de maquinaria agrícola, una tendencia que continuó durante octubre.

La primera parte del año había confirmado la trayectoria de crecimiento que caracterizó a todo 2025, respaldada por los incentivos gubernamentales para la compra de maquinaria.

Sin embargo, durante los meses siguientes, el empeoramiento de las condiciones económicas, la emergencia climática y el regreso de la inflación afectaron negativamente la rentabilidad de las explotaciones y su capacidad de inversión, influyendo en el desempeño del mercado interno.

Los datos actualizados hasta octubre, elaborados por FederUnacoma sobre la base de las matriculaciones proporcionadas por el Ministerio de Transporte, indican una contracción en las principales categorías de maquinaria agrícola.

Las ventas de tractores disminuyeron un 5,4%, con 13.592 unidades vendidas.

Las ventas de transportadores cayeron un 9%, hasta las 618 unidades.

Las matriculaciones de remolques también registraron un resultado negativo, con una caída del 7,3% y 6.252 unidades nuevas matriculadas.

Solo las cosechadoras y los manipuladores telescópicos se mantuvieron en terreno positivo.

Las ventas de cosechadoras aumentaron un 10,4 %, hasta alcanzar las 245 unidades, mientras que los manipuladores telescópicos crecieron un 4,9 %, hasta las 1.017 unidades. Aunque el crecimiento se ha desacelerado, ambas categorías han logrado conservar parte de los avances alcanzados a principios de año.

Exportaciones y producción industrial

La contracción de las ventas internas también está afectando a la producción nacional de tractores. En 2026, se espera que el valor de la fabricación de tractores disminuya un 4,7% en comparación con 2025, hasta situarse en 1.800 millones de euros.

También se prevé que disminuya el valor de la producción nacional de implementos, maquinaria autopropulsada y otros equipos agrícolas, que alcanzaría los 6.200 millones de euros, con una caída del 7,1%.

El único segmento que se espera que se mantenga en positivo es el de componentes, cuya previsión de crecimiento es del 0,8 %, hasta alcanzar los 3.600 millones de euros.

Si se tienen en cuenta los tractores incompletos y los repuestos (-1,6%, por un valor total de 1.200 millones de euros), así como la maquinaria para el mantenimiento de terrenos y espacios verdes (-6,1 %, equivalente a 920 millones de euros), se espera que la facturación total de la industria italiana de maquinaria agrícola alcance aproximadamente los 13.700 millones de euros en 2026, lo que representa una caída del 4,3% respecto al año anterior.

La disminución de la facturación de los fabricantes italianos se debe no solo a la desaceleración de las ventas internas, sino también al debilitamiento de las exportaciones.

Según nuestras estimaciones para 2026, se espera que las exportaciones de tractores disminuyan un 3,4% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 1.300 millones de euros.

Se prevé una tendencia similar para la categoría más amplia de «maquinaria agrícola», que incluye implementos y máquinas autopropulsadas. A fines de 2026, se espera que las exportaciones de esta categoría disminuyan un 5,1%, hasta alcanzar un valor total de 4.100 millones de euros.

Inversión en espacios verdes públicos

La gestión de los espacios verdes está adquiriendo una importancia cada vez mayor, no solo en la vida cotidiana de los ciudadanos, sino también en las estrategias de planificación de las administraciones públicas.

Los espacios verdes públicos, considerados históricamente principalmente como un elemento de ornato urbano, son reconocidos cada vez más como factores esenciales para la salud pública y la calidad de vida.

La plantación de árboles en las periferias urbanas, la agricultura urbana, la integración de espacios agrícolas en los barrios residenciales, los jardines en azoteas, los sistemas de vegetación vertical y los llamados «refugios climáticos», que proporcionan ecosistemas urbanos beneficiosos, representan una nueva frontera para la industria de la maquinaria agrícola.

Se trata de un segmento de mercado muy prometedor, teniendo en cuenta la continua expansión de las áreas metropolitanas en los próximos años y la consiguiente necesidad de nuevos enfoques para la planificación urbana.

Estas actividades requieren soluciones de mecanización específicas, caracterizadas cada vez más por tecnologías digitales, automatización avanzada, sistemas de propulsión eléctrica y equipos alimentados por baterías.

Cabe recordar la importancia de la Ley Europea de Restauración de la Naturaleza, que exige a los Estados miembros aplicar medidas concretas destinadas a preservar y ampliar los espacios verdes en las zonas urbanas y, más ampliamente, a restaurar los ecosistemas degradados.

Objetivos futuros y desafíos actuales

En este contexto, la industria de la maquinaria agrícola enfrenta una tarea excepcionalmente exigente.

Por un lado, debe mantenerse fiel a su misión: conciliar productividad y sostenibilidad, hacer que nuevas tierras sean fértiles y productivas, y garantizar condiciones de trabajo cada vez mejores, al tiempo que promueve la incorporación de nuevas generaciones de empresarios y profesionales técnicos.

Por otro lado, debe hacer frente a una realidad muy compleja, en la que la demanda se está desacelerando, la competencia se vuelve más agresiva y el comercio internacional está cada vez más fragmentado por medidas proteccionistas y tensiones geopolíticas.

En este contexto, el papel de las políticas públicas vuelve a ser fundamental, tanto mediante las iniciativas impulsadas por las asociaciones industriales como a través de las medidas adoptadas por los gobiernos y las instituciones.

Como federación que representa a los fabricantes italianos de maquinaria agrícola, seguimos trabajando tanto a nivel europeo como nacional para desarrollar estrategias de cadena de suministro en cooperación con las organizaciones agrícolas y todas las asociaciones que forman parte del sector agroindustrial en sentido amplio.

Las soluciones de financiación para la compra de maquinaria, el acceso al crédito, la seguridad en el lugar de trabajo, la asistencia técnica y la formación profesional son cuestiones que los fabricantes deben abordar en estrecha cooperación con todos los actores de la cadena de suministro.

El apoyo de los gobiernos y las instituciones es igualmente crucial, sobre la base de las medidas ya implementadas en los últimos años.

La combinación de instrumentos que han demostrado ser eficaces, entre ellos el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), el Fondo de Innovación, los programas Industria 4.0 y 5.0, el programa de financiación del INAIL, la Ley Sabatini y los Programas de Desarrollo Rural (PDR), ha desempeñado un papel importante en el apoyo tanto al mercado como a la innovación en Italia.

Por lo tanto, es esencial que este tipo de medidas se renueven con carácter plurianual, como ocurrió recientemente con la refinanciación del crédito fiscal para maquinaria Industria 4.0 introducido por el Gobierno.

Sin embargo, en este momento particular de la historia, la política tiene una responsabilidad que prevalece sobre todas las demás: contribuir a aliviar los conflictos, reactivar el diálogo entre las naciones y promover la cooperación internacional.

El desarrollo de la agricultura es un requisito fundamental para la prosperidad económica y la estabilidad social, también es un paso crucial hacia una nueva era de paz El desarrollo de la agricultura es un requisito fundamental para la prosperidad económica y la estabilidad social, también es un paso crucial hacia una nueva era de paz