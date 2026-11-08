La escuela urbana que ganó la trivia "Cooperativa entre vacaciones" y una semilla que germina, crece y florece

Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) realizó la premiación a la Escuela Nº 6 de Villa Soriano como “Escuela embajadora del cooperativismo” , tras obtener ese centro educativo el primer puesto en la categoría urbana de la trivia "Cooperativa entre vacaciones" , teniendo eso como marco la tradicional herramienta educativa Cooperativito .

La entrega del reconocimiento, el jueves 29 de octubre, se convirtió en una celebración de toda la comunidad educativa, se destacó desde la institución que preside Pablo Perdomo .

En las galerías de la escuela, como se puede ver en las fotografías, se reunieron niños y niñas, desde jardín hasta sexto año; sus maestras; la directora, Verónica Otero; la inspectora, Sylvia Fernández; la alcaldesa, Daniela Ruiz; integrantes de la Comisión Fomento de la escuela; y las familias del grupo de quinto año que participaron del concurso en representación de toda la institución.

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“Cuando conocimos la propuesta de Cooperativito, sentimos que había algo más allá que una oportunidad para participar en un concurso. Encontramos una posibilidad de tener un puente entre los aprendizajes curriculares y algo que para nosotros tiene un valor fundamental: aprender a convivir, a escucharnos y a construir con otros”.

El grupo de 5° junto a su maestra y a la directoria de la escuela.

Así comenzó su intervención Pamela Rodríguez, maestra referente de quinto año, quien acompañó al grupo durante el concurso y su preparación, lo que implicó realizar distintas pruebas y consultar videos vinculados a los contenidos de la plataforma.

También permitió recuperar saberes que forman parte de la vida cotidiana de los niños.

“Yo ando con mi papá en el campo y él me enseña muchas cosas”, comentó uno de los integrantes del equipo, reflejando el vínculo entre los aprendizajes escolares y las experiencias familiares.

“Porque participar en Cooperativito no significaba solamente responder correctamente una pregunta o resolver un desafío. También implicaba aprender a trabajar en equipo, intercambiar ideas, argumentar, escuchar al compañero que piensa diferente y comprender que una respuesta colectiva se construye con los aportes de todos”, señaló Pamela.

En ese recorrido, los niños y niñas pusieron en práctica habilidades para relacionarse, organizarse y tomar decisiones.

Para la maestra, uno de los aprendizajes más importantes fue comprender que no siempre se trata de llegar primero o de saber más que el otro, sino también de aprender a llegar juntos.

Escuadro Villero: un lindo ejemplo y un premio bien elegido

“Escuadrón Villero”, nombre que el grupo eligió para participar, obtuvo el primer puesto del ranking en la categoría urbana, seguido por otras nueve escuelas de distintos departamentos.

Con el premio recibido, el grupo financiará un paseo al Bioparque Washington Rodríguez Piquinela, en Durazno.

La ceremonia incluyó la entrega de un cartel que identifica a la escuela como “Embajadora del Cooperativismo” y distintas expresiones artísticas que acompañaron la celebración: la actuación del grupo de danza “Guidaí de la mano” y una presentación de percusión del grupo de quinto año, “Terra Samba”.

Previo a la actividad, la delegación de CAF recorrió las instalaciones de la escuela, acompañada por su directora.

Participaron el gerente de CAF, Luis Frachia; la secretaria de CAF, Magela Lago; la consejera de CAF e integrante de la cooperativa socia El Fogón, Sofía Fossati; el gerente la cooperativa socia COLAVECO, Mauricio Calvo; y representantes de cooperativas socias con actividades en el departamento de Soriano: Ulises Otheguy de COPAGRAN y directivo de CAF; Roberto Verdera, gerente de CALMER; y Aparicio Hirschy por CADOL, quien además es directivo de CAF.

También acompañaron integrantes de los equipos de trabajo de estas cooperativas.

El vínculo con el cooperativismo agrario

La experiencia también acercó a los niños y niñas al mundo del cooperativismo agrario uruguayo, su relación con las familias productoras y las comunidades, y la importancia de organizarse y trabajar colectivamente.

“Así pudimos vincular los aprendizajes del aula con una realidad más amplia, descubriendo que la cooperación no es solamente una palabra que estudiamos, sino una forma de relacionarnos y de construir proyectos compartidos”, expresó Pamela.

Para la maestra, el aprendizaje no termina cuando finaliza el juego o se conoce el resultado, continúa cuando los niños pueden mirar hacia atrás, reconocer qué aprendieron, cómo participaron y qué aportaron a la experiencia.

En ese sentido, destacó la importancia de que cada niño comprenda que su voz importa y que sus aportes son valiosos. También agradeció a las familias, a la comunidad educativa, a CAF y a las cooperativas socias por hacer posible esta iniciativa.

Al final de su mensaje, Pamela retomó una imagen presente en el recorrido de Cooperativito: “Una semilla que germina, crece y florece”, expresó.

“Creo que cada experiencia educativa puede ser eso, una semillita. A veces no vemos inmediatamente todo lo que produce, pero queda algo sembrado. Una pregunta, una idea, una forma distinta de escuchar, una mano tendida, una decisión compartida”, dijo.

Educar es ayudar a que cada niño descubra que puede crecer por sí mismo, pero que junto a otros puede construir algo mucho más grande Educar es ayudar a que cada niño descubra que puede crecer por sí mismo, pero que junto a otros puede construir algo mucho más grande

La experiencia de Villa Soriano reafirma el valor de Cooperativito como herramienta educativa y el sentido de seguir acercándola a más comunidades escolares.

Como expresó Pamela Rodríguez: “Necesitamos tener este tipo de propuestas para los niños que hoy tenemos en las aulas”, se remarcó desde CAF en su reporte sobre este nuevo emprendimiento.