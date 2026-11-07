Granos en caída libre: la colza fue la gran perdedora y la soja sumó otra semana de desplome

El precio del barril de petróleo Brent se redujo 14% en la semana , desde US$ 113 a US$ 97 y arrastró a las oleaginosas , especialmente a la colza , que fue la gran perdedora en el mercado de granos de la semana, a la vez que la soja completó su cuarta semana de baja .

La cotización de la colza cayó de 555 a 526 euros en el mercado Matif de París, una baja semanal de 5,2%, en momentos en que la cosecha de la oleaginosa de invierno cobra vigor en Uruguay.

Las referencias locales se desplomaron desde US$ 540 por colza la semana pasada a US$ 512 este viernes , la cotización más baja en casi cinco meses.

Turbulencias acentúan la caída de los precios de los granos

La soja completó su cuarta semana de baja , con un ajuste de US$ 50 por tonelada en la posición julio de 2027 desde el 6 de octubre, una caída de 10% que llevó a la oleaginosa a testear los US$ 400 en el mercado uruguayo.

Granos: la soja con precios que preocupan.

En Estados Unidos los operadores manejan la chance cierta de que el martes 10 el Departamento de Agricultura de EUU (USDA) eleve, en su informe mensual, la previsión del volumen de producción estadounidense en 2026/2027.

Anticipan un rendimiento de casi 3.600 kilos por hectárea y una producción de 125,11 millones de toneladas, por encima de los 124,15 millones de toneladas que el USDA proyectó el mes pasado.

Esta previsión agrega presión bajista a un mercado ya tensionado por el rápido avance de la cosecha, que está a punto de ser completada.

El Ministerio de Comercio de China está dispuesto a comprar más soja y otros productos agrícolas estadounidenses, pero con la condición de una reducción arancelaria recíproca.

Dólar, petróleo y trigo: décima semana a la baja

El fuerte descenso del petróleo y del dólar frente a las principales divisas tras la victoria demócrata en las elecciones de medio término del martes agregó volatilidad a mitad de la semana.

Sin embargo, si bien el crudo siguió bajando, la moneda estadounidense rebotó con fuerza el viernes, impulsada por los sólidos datos de empleo de Estados Unidos, y volvió a presionar al euro.

En Brasil, el dólar se estacionó en R$ 5,50, casi 11% por encima de la cotización que tenía el 25 de octubre, antes de la victoria electoral de Lula,

La suba del dólar el viernes también presionó al trigo, que volvió a caer por debajo de los US$ 220 por tonelada en la posición diciembre 2026 de la Bolsa de Chicago.

Fue la décima semana de baja seguida para el cereal, con un ajuste de US$ 70 por tonelada, una pérdida de valor de 32%.

Maíz: nueva baja semanal

El maíz cerró el viernes en Chicago con una ligera suba, aunque en la semana perdió entre US$ 2 y US$ 3 por tonelada según la posición.

Se reportan ventas de Estados Unidos a Europa, que con precios bajos capta demanda y una mayor demanda para biocombustibles que podrían contribuir a sostener los precios del cereal.

En la previa del próximo informe del USDA el mercado proyecta un ligero recorte en la estimación de producción estadounidense, aunque la cosecha seguiría siendo la segunda mayor de la historia, sobre los 405 millones de toneladas.

Cosecha de invierno local

Se espera que la cosecha de invierno en Uruguay arroje buenos rendimientos, pero enfrenta un escenario de precios mucho más modestos que los que traía.

En la inauguración de la cosecha de cebada, realizada el viernes en Ombúes de Lavalle (Colonia), productores señalaron que el grano para malterías cotizaba hace un mes a US$ 280 por tonelada y ahora está por debajo de los US$ 220.

Desde la Sociedad de Fomento Rural de Ombúes de Lavalle indicaron que se necesita un rendimiento de más de 4.000 kilos por hectárea para empatar o tener algún margen.

En la zafra pasada, la cebada tuvo un rendimiento excepcional de 4.711 kilos por hectárea.

La cosecha actual comenzará a despejar el impacto real en los rendimientos y la calidad comercial de la falta de sol y el exceso de agua en algunas zonas, que propició el avance de la ramularia, un hongo que afectó los cultivos en el último tramo del ciclo.

Argentina: avanzan la soja y el maíz

En Argentina, el estado de los trigos entusiasma en la zona agrícola pero las heladas, el fusarium y el granizo dejarán sus marcas en los rindes, según la Bolsa de Comercio de Rosario.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) por su parte, reportó un avance de la siembra de soja al 4,7% de los 17 millones de hectáreas proyectadas, con un adelanto respecto a años anteriores.

La siembra de maíz 2026/27 supera el 50% del área proyectada, mientras que el girasol alcanza el 72% de los 3,1 millones de hectáreas proyectadas, con un adelanto de 7 puntos porcentuales respecto al promedio histórico.

En trigo la cosecha tuvo un lento avance semanal y llegó al 8,5% del área con rendimientos en zonas marginales donde la trilla comenzó que no superan los 2.200 kilos por hectárea en promedio. La BCBA sostuvo la proyección de producción en 23,4 millones de toneladas.

Arroz: siembra casi completa y precio toca techo

Incluso el arroz ajustó en Brasil, tanto en su cotización en reales como por la influencia de la corrección del tipo de cambio: después de llegar a US$ 16,40 hace dos semanas, volvió a retroceder y perforó los US$ 15.

La siembra de arroz en Uruguay está a punto de completarse, con el 96% del área realizada hasta el martes pasado, y una ventana posterior que permitió dejar instalada en fechas tempranas la zafra 2026/27.

En Brasil, la siembra avanzó hasta el 75% en el estado de Rio Grande do Sul.

Hasta el mes de octubre Uruguay exportó 878 mil toneladas de arroz n 2026 por un valor de US$ 378 millones, a un promedio de US$ 430 por tonelada que ha ido de menos a más y que en octubre fue de US$ 558 por tonelada con una suba de US$ 100 en los últimos dos meses según las referencias de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).