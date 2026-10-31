Turbulencias acentúan la caída de los precios de los granos

Los precios de los granos soja, trigo y maíz cerraron otra semana con balance negativo en los mercados , y así octubre terminó con una corrección a la baja de más de 10% en las cotizaciones de los cereales y de 5,4% en la soja en la posición julio 2027 de la Bolsa de Chicago, realidad que preocupa al productor.

Los mercados agrícolas sufren desde hace varias semanas una sangría por la salida de los fondos de capital desde los granos hacia otros activos, en un escenario de turbulencias electorales, bélicas y financieras.

La colza escapa a la lógica bajista por el alto precio del petróleo que sostiene a los aceites y se equilibró sobre US$ 540 por tonelada en la última semana en el mercado local , cuando se alistan las máquinas para cosechar el primero de los cultivos de la zafra de invierno.

Bendito frío, el posible maracanazo de la colza en un año con El Niño en la cancha

El ajuste en el precio de la oleaginosa en los últimos dos meses responde al debilitamiento de la cotización del euro frente al dólar.

Soja: tres semanas hacia abajo

El facto cambiario esta semana fue uno de los factores para que la soja cayera por tercera semana seguida.

Cerró el viernes en US$ 463 por tonelada con un ajuste semanal de 2,3% debido a que la depreciación del real frente a la moneda estadounidenses se sumó a la presión del avance de la cosecha en Estados Unidos, que supera el 80% del área.

A las condiciones más competitivas para las exportaciones brasileñas se agrega el avance récord de la siembra de soja que alcanzó el 43% y las condiciones climáticas son positivas para acelerar en la próxima semana.

En Uruguay la soja perdió la línea de los US$ 420 por tonelada y el viernes alcanzó referencias de US$ 417 por tonelada, las más bajas desde agosto, a medida que se instalan los cultivos de primera y los de segunda irán instalándose a medida que se coseche la colza.

“Hay una volatilidad en el mercado por incertidumbres ajenas a los fundamentos agrícolas que no significa que estos sean los precios que se van a tener; la soja puede mejorar, es necesario optimizar recursos y hacer el mejor manejo posible para tener una alta producción en kilos y obtener rentabilidad”, afirmó Joaquín Licos, de Cofco Uruguay.

Se desinfla el precio del trigo

El trigo encadenó nueve semanas a la baja con un ajuste de 3,4% y cerró octubre con un recorte de 10,7% en la posición diciembre de la Bolsa de Chicago.

El avance de las cosechas en Australia y Argentina, y el posible alto al fuego entre Rusia y Ucrania que genera expectativas de que se empiece a estabilizar la salida de granos por el Mar Negro son factores de presión bajista que se agudizan por la firmeza del dólar frente al euro.

El cereal llegó a perforar los US$ 220 por tonelada durante la operativa de la semana, algo que no sucedía desde febrero, y las referencias en Uruguay tanto para trigo como para cebada quedaron a la par que en Chicago en US$ 220 la tonelada, algo que hacía mucho que no ocurría.

La incertidumbre está puesta en la calidad de los trigos y las cebadas que se cosechen en noviembre, con afectaciones sanitarias en el tramo final de los dos cultivos por el exceso de humedad y el poco sol recibido, que determinará la aptitud molinera en el caso del trigo y la calidad maltera en el de la cebada.

La cotización de la cebada forrajera subió esta semana a US$ 200 por tonelada. Una vez más la demanda de la ganadería les pone piso a las cotizaciones de los cereales.

Las necesidades de importación de trigo de Brasil, que levantará su menor cosecha en seis años, sostienen las expectativas de una demanda activa, si bien Argentina tendrá un importante volumen exportable para enviar a Brasil.

Maíz con presión de cosecha

El maíz en Estados Unidos acumula un ajuste de 16% luego de cinco semanas de baja que llevó la posición mayo 2027 a US$ 186 por tonelada, una cotización presionada por el avance de la segunda mayor cosecha en la historia de Estados Unidos, por encima de los 400 millones de toneladas y el fortalecimiento del dólar que debilita la competitividad de los exportadores estadounidenses.

Siembra de arroz instalada

La siembra de arroz en Uruguay completó el 89% de la superficie de 155.880 hectáreas que se espera cubrir, un ritmo superior al de las últimas cinco zafras y con mayor celeridad en el este de país.

Los pronósticos de año Niño llevaron a los productores a adelantar la siembra, con condiciones aptas, aunque la poca luminosidad hasta ahora se refleja en que la plantas “no tienen el vigor que deberían tener en esta fecha”, indicó Hernán Zorrilla, integrante de la directiva de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), aunque sostuvo que “la zafra está instalada, y eso es una buena noticia”.

En Brasil los precios del arroz se mantienen en reales y acusaron el golpe de la suba del dólar tras la victoria electoral de Lula: en la moneda estadounidense bajaron un escalón, desde US$ 16,40 por bolsa de arroz la semana hasta US$ 15,07 este viernes 30 de octubre.