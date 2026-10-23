Los granos entran en una etapa clave en Uruguay con los mercados presionados

Con un mercado de granos que lleva dos meses de ajuste , principalmente en los precios de los cereales, el sector agrícola en Uruguay empieza a transitar una etapa clave : la cosecha de la zafra de invierno y la aceleración de la siembra de verano.

Se esperan buenos rendimientos para los cultivos de invierno con un período de llenado de granos favorecido por las bajas temperaturas de la primavera, en el caso de la colza, y riesgos sanitarios por fusarium en trigo y ramularia en cebada que han requerido aplicaciones de funguicida.

La incógnita está puesta en las calidades del grano que se obtenga: la aptitud molinera del trigo y la calidad maltera de la cebada que determinan su precio final.

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En cebada se colocaron volúmenes importantes a precios mayores que los actuales mientras que el trigo se comercializa a partir de la cosecha y surge una oportunidad de colocar volúmenes importantes en Brasil, que tendrá una demanda de importación de alrededor de 9 millones de toneladas a lo largo de 2027 tras la caída de 24% de su producción.

Mercado de granos: la soja dejó de bajar

Entre jueves y viernes la soja dejó de bajar tras un ajuste de 4% en las últimas dos semanas. Se equilibró sobre los US$ 473 por tonelada en la posición julio 2027 de la Bolsa de Chicago, levemente por debajo del cierre de la semana anterior. El principal factor bajista a lo largo de octubre sigue siendo el avance de la cosecha en Estados Unidos que continúa a buen ritmo y con el clima a favor.

La fuerte suba del petróleo que cerró la semana en US$ 116 por barril en el caso del Brent, y la consistente demanda por soja estadounidense le ponen un piso a las bajas.

La cotización en Uruguay para la soja de la próxima cosecha que se está empezando a sembrar se ubica en US$ 430 por tonelada en el inicio de una campaña en la que se espera un incremento del área de unas 50 mil hectáreas hasta 1,3 millones.

El riesgo de que vuelva a subir el precio del combustible en Uruguay se agrega a los costos al alza para la siembra junto a los niveles de los valores de fertilizantes, más altos que un año atrás.

Los cereales cerraron otra semana de fuerte ajuste con una caída de 5,3% para el trigo que perforó los US$ 230 para la referencia de diciembre 2026 a la que se fija la cebada cervecera en Uruguay. La cotización fue la más baja desde el 8 de julio y la racha bajista que lleva ya ocho semanas se convirtió en la más larga para el trigo en los últimos 30 años, con una pérdida de 20% desde fines de agosto.

El mercado anticipa que en algún momento el trigo de Rusia y Ucrania va a empezar a fluir, aunque los ataques a puertos y barcos en el Mar Negro continúan.

La primera estimación de la cosecha de trigo en Argentina contribuye a las presiones bajistas con una proyección de 23,8 millones de toneladas por parte de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Si bien la cifra es cinco millones inferior a la de la excepcional zafra pasada, se trata de la segunda mayor producción argentina desde 2010.

Se estiman rendimientos considerados como muy buenos, de más de 3.500 kilos por hectárea, aunque persisten los temores por los efectos del clima en octubre.

El maíz cayó 4% en su octava semana de ajuste y se ubicó el viernes en US$ 179 por tonelada en el mercado estadounidense.

En el mercado europeo la colza no escapó a las presiones bajistas aunque se recuperó sobre el final de la semana por la suba del petróleo y en respuesta al interés comprador de China que en pocos días reservó un millón de toneladas en Australia, el 15% del saldo exportador del país.

Arroz con gran avance en la siembra

La siembra de arroz en Uruguay avanza al mayor ritmo de las últimas cinco zafras y ya cubrió más del 76% de las 155.880 hectáreas previstas por la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA).

El mayor avance se registra en la zona este donde las labores se completarían en los próximos días, si bien en algunas chacras se evalúa la necesidad de resiembras.

También en Brasil avanza la siembra y alcanzó el viernes 23 el 49% de la superficie prevista según el Instituto Riograndense de Arroz (IRGA). El precio del arroz en Brasil se ha mantenido estable por encima de los US$ 16 por bolsa, el mayor valor del año.

En Uruguay el precio de exportación de arroz en octubre subió a US$ 552 según los datos de Aduanas hasta el sábado 17. Es el promedio más alto desde abril de 2025 y el segundo mes con subas importantes desde el promedio de US$ 448 en agosto.

El precio por tonelada aumentó 14,7% en setiembre y en el parcial de octubre va subiendo 7,4%.

Se llevan exportadas 990 mil toneladas en el último año móvil con una facturación de US$ 424 millones.

El arroz industrializado, de mayor valor, incrementó su participación desde el 30% del volumen al 40% en lo que va de año.