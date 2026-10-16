Mercado de granos con los precios más bajos de dos meses

El balance de la semana agrícola es de ajuste en los valores de los principales granos , con precios que retrocedieron a su menor nivel en dos meses, tanto para la soja y el maíz como para el trigo y la cebada . Además, la colza, el cultivo más extendido este invierno en Uruguay, no escapó a la lógica bajista .

La soja cerró en US$ 477 por tonelada en la posición julio 2027 del mercado de Chicago, con una corrección semanal de 2,6%.

Las referencias en Uruguay para la soja fueron más a menos y cerraron la semana sobre US$ 430 la tonelada , el menor precio desde fines de agosto en el mercado local.

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Se parte el mercado de granos: fuerte baja para los cereales y firmes las oleaginosas

El principal factor bajista fue el avance de la cosecha en Estados Unidos, que se espera arroje un récord de producción de 124 millones de toneladas.

La menor demanda de la industria aceitera y los números estables de exportación contribuyeron a las bajas.

En Uruguay la siembra de soja de la próxima zafra de verano fue estimada sobre 1,3 millones de hectáreas por la Mesa Tecnológica de Oleaginosos (MTO) este jueves, unas 50 mil hectáreas más que en la campaña pasada. Se reduce la soja de primera y crece la proporción de cultivo de segunda.

De registrarse rendimientos similares al promedio histórico de 2.150 kilos por hectárea, “para la soja 26/27 con precios mayores y costos levemente superiores, se esperarían márgenes sustancialmente mayores y con capacidad para cubrir el costo actual de renta”, afirma el informe de la MTO.

El margen promedio sería de US$ 332 por hectárea.

A los precios proyectados de US$ 450 la tonelada el rinde de equilibrio antes de renta estaría cercano a los 1.400 kg/ha.

Colza: buenas perspectivas

La colza bajó en el mercado europeo de 555 a 552 euros en la última semana, si bien por los movimientos del tipo de cambio conservó cierta estabilidad.

La moneda europea subió 0,8% para el viernes luego de alcanzar el lunes su menor cotización en 18 meses en comparación al dólar.

En Uruguay las propuestas por colza de la cosecha que en pocas semanas comenzará a ser cosechada terminaron la semana sobre US$ 543 por tonelada, la menor referencia en los últimos dos meses.

El informe de la MTO indicó que se espera un rendimiento de 1.750 kilos por hectárea, dentro del promedio de los últimos años: “a pesar de la expansión a áreas fuera de la zona núcleo el buen estado de los cultivos no hace esperable un cambio de los rendimientos”.

El precio promedio por tonelada sube de US$ 478 a US$ 565 por tonelada, un 18% por encima de la zafra pasada y los costos antes de renta suben de US$ 684 a US$ 764, un 12%, presionando los márgenes del cultivo de invierno más extendido, con un área estimada de hasta 400 mil hectáreas sembradas.

El rinde de equilibrio antes de renta estaría cercano a los 1.300 kg/ha, indica el informe presentado el jueves.

Trigo presionado

El fuerte ajuste de los cereales, principalmente del maíz, durante las últimas cuatro semanas arrastra al trigo. Este viernes, la posición diciembre de 2026 en la Bolsa de Chicago cerró a US$ 242 por tonelada, el valor más bajo desde el 11 de agosto y 16% inferior al pico de US$ 288 por tonelada registrado a fines de ese mes.

En Uruguay, el trigo se negocia entre US$ 220 y US$ 225 por tonelada, mientras que la cebada con destino a malterías cerró la semana entre US$ 242 y US$ 243 por tonelada, también en el piso de valores desde agosto.

En el escenario internacional, el dólar se mantiene firme y en niveles elevados, mientras que la inflación de Estados Unidos volvió a mostrar presión: fue de 0,7% mensual y de 3,7% en los últimos 12 meses.

La energía es uno de los principales factores de impulso, con un aumento superior al 20% interanual. El dato de inflación alimenta las expectativas de una suba de las tasas de interés de la Reserva Federal, lo que incrementaría el costo de la deuda pública y privada. Un escenario mundial de tasas altas supone bajo crecimiento.

El mercado de trigo comienza a sentir la presión de la cosecha, que ya se inició en Australia y está próxima a comenzar en Argentina.

Allí se encendieron señales de alerta por los problemas sanitarios asociados al exceso de humedad, una situación que también preocupa en las chacras uruguayas, en un momento clave para la definición del rendimiento y la calidad del grano.

Por el lado de la demanda, las compras reducidas en Estados Unidos preocupan a los exportadores. Como contrapeso, se mantiene el fundamento alcista asociado a la interrupción de las exportaciones de Rusia y Ucrania.

Los embarques rusos y ucranianos registran volúmenes hasta 53% inferiores a los de la zafra pasada, principalmente en trigo, aunque también en maíz y girasol.

Arroz estable, siembra a buen ritmo

En Uruguay la siembra de arroz había alcanzado ya el 67% del área a principios de la semana, 10 puntos porcentuales por encima de la zafra anterior, informó la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA).

En Brasil la referencia para el arroz se estabilizó sobre los US$ 16 por bolsa y la siembra alcanzó el 37% de la superficie prevista, unas 317 mil de un total de 862 mil hectáreas.