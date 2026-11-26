Argentina , uno de los mayores productores y exportadores mundiales de granos y derivados, logró en la campaña agrícola 2025-2026 una cosecha récord de 171 millones de toneladas , informaron este miércoles fuentes oficiales.

Según indicó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina en un comunicado, la campaña también marcó un hito en cuanto a la superficie sembrada con 44,6 millones de hectáreas.

En la campaña 2025-2026 la producción de granos registró un crecimiento del 21,2 % con respecto al ciclo agrícola 2024-2025, cuando se recolectaron 141 millones de toneladas.

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Las campañas agrícolas en Argentina se inician entre mayo y junio de cada año, con el cultivo del trigo y la cebada -que se cosechan entre noviembre y enero- y culminan en mayo del siguiente año, con la cosecha final de soja, maíz, girasol y sorgo -que se implantan entre septiembre y octubre-.

Según el comunicado oficial, el incremento productivo "obedece a mejoras en las variables macroeconómicas impulsadas por el Gobierno nacional, buenas condiciones de mercado y de inserción internacional de Argentina, así como la inversión y el paquete tecnológico utilizado por los productores y buen acompañamiento del clima".

Crecimiento del campo

"El incremento porcentual de la producción es superior al del área, lo que señala la mejora en los rindes. Este es otro indicador del crecimiento del campo argentino en términos de incorporación de agricultura de precisión, organismos genéticamente modificados, así como en lo relativo a 'agtech', maquinaria y riego, entre otras", añade el comunicado.

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Fuente: EFE