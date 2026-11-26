Con mayo del 2027 como fecha clave para sellar el destino de la megainversión, el gobierno se mantiene confiado en que el proyecto de Solaria viene “viento en popa”. En Torre Ejecutiva y en la UTE transmiten tranquilidad respecto a su viabilidad, mientras la compañía española avanza en los trámites ante el Ministerio de Ambiente, Economía y las intendencias implicadas.

Según consideraron fuentes oficiales al tanto de las conversaciones, el diseño actual cumple con las exigencias legales y ambientales y resulta atractivo para el financiamiento bancario en el contexto internacional, con demanda asegurada para este tipo de negocio.

En este proyecto Solaria actuará como desarrollador maestro bajo el esquema de powered land (suelo energizado y acondicionado): dejará el predio y el suministro eléctrico listos para que grandes tecnológicas globales (hyperscalers) o firmas de inteligencia artificial instalen sus servidores bajo el régimen de zona franca.

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Si bien el esquema de powered land permite recibir distintos perfiles tecnológicos, fuentes vinculadas al proceso indicaron que el foco del proyecto está prácticamente definido hacia un centro de datos de tipo cloud (nube de respaldo) y almacenamiento de información —el segmento donde operan gigantes como Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud—, más que hacia el procesamiento pesado de inteligencia artificial.

En ese sentido, según supo El Observador, Solaria integra la lista de potenciales proveedores calificados de Amazon.

Data center en Canelones

Además, la firma española avanza con la compra de las tierras donde se construirá el campus de centros de datos en régimen de zona franca, en unas 100 hectáreas de zona rural ubicada entre Las Piedras y Juanicó, sobre el eje de la ruta 5. El proyecto comenzará con un primer data center que tendrá una capacidad de 200 MW.

Entre las obras previstas las obras previstas, y en un marco de crecimiento de la demanda del sistema, UTE también prevé sumar 300 MW de generación de energía eólica. Es muy factible que la instalación de esas plantas se concrete mediante un llamado público para generadores privados con contratos PPA (Power Purchase Agreement) a 20 años.

Además, la empresa pública deberá incorporar generación térmica por al menos 100 MW de potencia, a través de una turbina que funcione a gas o gasoil. Originalmente, ese respaldo térmico iba a quedar para más adelante, con nuevas incorporaciones previstas recién a partir de 2032; hasta entonces, UTE no preveía construir nuevas centrales a combustible, sino concentrarse en el mantenimiento y la renovación de equipos existentes.

Para llegar a tiempo con estas obras, el ente prevé iniciar los procesos licitatorios en enero de 2027. No obstante, todas las adjudicaciones quedarán condicionadas a la firma de los contratos y a que Solaria tome su Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés), un hito que el memorándum de entendimiento proyecta para mayo de ese mismo año.

Si bien el anuncio del presidente Yamandú Orsi hizo referencia a una inversión total de US$ 5.700 millones por parte de Solaria, otras versiones en poder del Estado refieren a unos US$ 4.650 millones. Fuentes al tanto de las conversaciones indicaron que la diferencia radica en el costo que el equipamiento de los centros de datos tenga a la hora de iniciar las adquisiciones.

La cifra global anunciada por el gobierno responde solo a la primera etapa de la iniciativa de Solaria, entre su parque de generación propio y el primer centro de datos de 200 MW en Canelones. Desde el Poder Ejecutivo han manifestado que la inversión puede llegar a duplicarse cuando se concrete el segundo data center en San José de 300 MW.

Por otro lado, fuentes consultadas por El Observador remarcaron que, en las negociaciones del contrato de compraventa, se contempla que la planta solar fotovoltaica de Cardal en Florida (de 350 MW) comenzará a inyectar energía atada a la demanda efectiva del proyecto; es decir, se fijan condiciones para evitar que opere simplemente como un negocio de generación comercial (vendiendo electricidad libremente al sistema).

Asimismo, agregaron que el sistema en su conjunto contará con mayor aporte solar, lo que contribuirá a bajar los costos de generación de UTE, especialmente en meses como enero, cuando esa fuente está a pleno. En la práctica, implicará recurrir menos al respaldo térmico para cubrir los picos de demanda estivales.

El Poder Ejecutivo conformó un equipo de trabajo que integran UTE y los ministerios de Industria, Ambiente y Economía.

El gobierno apuesta a que a partir del anuncio con Solaria también se consoliden otros grandes proyectos tecnológicos que manifestaron interés en operar en Uruguay. Entre ellos se cuenta Google, que tiene en su horizonte expandir sus inversiones una vez instalado su data center en Pando.