La baja del valor del petróleo y la nueva suba del dólar en Brasil , que mejora la competitividad de los productos brasileños de exportación, fueron los principales factores bajistas para una nueva semana de ajuste en los precios de los principales granos .

El barril de crudo Brent perforó los US$ 90 el viernes y bajó 6% en la semana, mientras que el dólar en Brasil dio un nuevo salto de 3% y el viernes cerró a RS 5,95, consolidando una suba de 18,5% en el último mes hasta su valor más alto desde enero de 2025.

El mercado se ha venido calmando tras el salto posterior al informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

En plena cosecha en Uruguay la colza llegó a US$ 528 por tonelada en las planillas de los exportadores

Pierde fuerza, retomando la lógica bajista por la influencia de la geopolítica y con el foco virando de la cosecha estadounidense de cultivos de verano que se está completando al clima en Sudamérica.

Soja local apenas arriba de US$ 400 la tonelada

En este escenario, la soja en la posición julio 2027 de la Bolsa de Chicago ajustó de US$ 459 a US$ 453 por tonelada y la referencia local cerró la semana en US$ 407 por tonelada de soja, con una corrección de -9% en el último mes.

No solo el comportamiento de la moneda brasileña influye en el mercado, sino también el avance de la siembra de soja, que entra en su recta final y por ahora no se ve en los pronósticos un riesgo climático relevante para el cultivo.

Para la siembra de soja en Uruguay que avanza a medida que se cosechan los cultivos de invierno –principalmente la colza– las estimaciones de área van de 1,3 millones a hectáreas según la Mesa Tecnológica de Oleaginosos (MTO) a 1,26 millones de hectáreas según la asociación Urupov, en ambos casos por encima de la zafra pasada.

El empuje del maíz

Por su parte, la mayor siembra de maíz en Uruguay –probablemente un récord de área y de producción– hace pensar que el cereal va a seguir a precios accesibles en 2027 y sustentando la competitividad de los corrales.

En los últimos meses se aceleró la importación de maíz y en octubre alcanzó las 94 mil toneladas, el mayor volumen mensual en tres años.

Los 1,45 millones de toneladas de la zafra pasada son insuficientes para una demanda creciente que ya supera los 2 millones de toneladas y para llenar ese hueco este año quedaría muy cerca del récord de 656 mil toneladas importadas en 2023.

La devaluación del real y la entrada de grano nuevo de la cosecha estadounidense con un rezago en las exportaciones, se reflejaron en una baja semanal de 1,3% para el maíz en la posición mayo de Chicago, que cotizó a US$ 180 el viernes.

Avance de cosecha de invierno

En Uruguay la cosecha de invierno va a poder seguir avanzando en los próximos días, dando lugar a lo que probablemente será una nueva zafra con muy altos rendimientos. La próxima semana será clave para trigo y cebada, a medida que cobra ritmo la trilla de la mayor cosecha de colza de la historia.

El mercado ha venido perdiendo impulso para la oleaginosa de invierno por la corrección del petróleo.

Ofreció referencias de US$ 510 por tonelada de colza en las planillas de los exportadores sobre fines de la semana, volviendo a su nivel de valores más bajos de principios de año, si bien los precios en euros se encuentran 15% por encima de los del mismo momento: más de la mitad de esa diferencia obedece a la pérdida de valor de 8,4% del euro frente al dólar desde febrero, y el resto a las primas actuales en plena cosecha.

El precio del trigo acusó nuevas bajas y este viernes cerró en US$ 211 por tonelada en la posición diciembre de la Bolsa de Chicago con un ajuste semanal de 3,2%, aunque Rusia y Ucrania están cada vez más lejos de un acercamiento y el agravamiento de los ataques mutuos sigue restringiendo las exportaciones en la zona del Mar Negro, clave para el abastecimiento mundial.

La cumbre entre los presidentes de Rusia, Estados Unidos y China no ofreció avances ni modificó las perspectivas de los mercados agrícolas.

El clima y la geopolítica seguirán pesando sobre el trigo.

En Argentina la primera estimación oficial estima la cosecha en 24,7 millones de toneladas, por debajo del récord 2025/2026, de 27,9 millones de toneladas, pero por encima de los 23 millones previstos por el USDA.

La debilidad del trigo afecta las cotizaciones de la cebada para malterías que copian la referencia de trigo diciembre de Chicago y que este viernes se situaban en US$ 213 por tonelada de cebada.

Los primeros datos de las cosechadoras muestran rendimientos auspiciosos, por encima de 4.600 kilos por hectárea de recibo y de 4.900 kilos por hectárea de producción total, con bajo porcentaje de rechazo y buenos niveles de calibre de grano.

La demanda ganadera le pone piso a las cebadas que no logren la calidad maltera, con referencias de US$ 205 por tonelada.

Arroz: siembra casi lista

El precio del arroz en Brasil perforó esta semana los US$ 14 por bolsa por primera vez desde principios de agosto.

La referencia para la bolsa de 50 kilos de arroz cáscara en Rio Grande del Sur quedó en US$ 13,77. La leve recuperación en reales de los últimos días no compensa la aceleración de la devaluación de la moneda brasileña.

La siembra en Uruguay alcanzó el 99% de las 156 mil hectáreas previstas y a mediados de la semana solo restaba concluir las labores en algunas chacras del centro y norte del país. Los agricultores esperan por lluvias y una suba de las temperaturas que afirme la emergencia de los cultivos recién sembrados.

En Brasil, la siembra de arroz alcanza el 92% en Rio Grande del Sur con 793 mil hectáreas sembradas sobre una proyección de 862 mil hectáreas, 3% menos que en la zafra pasada.