Es jueves 5 de noviembre y nada hace pensar que en la penillanura levemente ondulada de Uruguay la agenda mediática se viera sacudida. La muerte del destacado científico Gonzalo Moratorio da un primer aviso. Luego los preparativos y el seguimiento en tiempo real de la llegada del papa León XIV causan expectativa. Y cuando todo parece calmarse en la aldea, renuncia el presidente de Paraguay.

—¡Qué jueves, mamita! —, dice un integrante del streaming Todo Un Tema (de El Observador) quien no acababa de armar el esqueleto del programa cuando una noticia parece competirle a otra.

En las calles de Asunción, los ahorristas reclamaban que les devolvieran su dinero . Algunos llevaban carteles, otros levantaban sus teléfonos celulares para registrar las protestas. El temor era compartido: los ahorros de miles de personas habían quedado atrapados en un banco cuya crisis financiera comenzaba a sacudir los cimientos del poder político paraguayo.

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A cientos de kilómetros, en Uruguay, la historia se contaba de otra manera. No eran tanto las imágenes de los clientes desesperados ni los testimonios de quienes no podían acceder a sus cuentas los que marcaban el enfoque de la cobertura. La atención estaba puesta en las consecuencias que el colapso de Ueno Bank podía tener sobre la credibilidad de Paraguay, la confianza de los inversores extranjeros y la estabilidad institucional de uno de los socios del Mercosur.

Esa diferencia es uno de los principales hallazgos de un informe de GlobalNews Group al que accedió El Observador, que analizó la cobertura de la crisis política y financiera paraguaya en los medios tradicionales de la región y las conversaciones en redes sociales durante los últimos días de octubre y los primeros de noviembre de 2026.

El estudio permite reconstruir cómo una crisis que comenzó en el sistema bancario terminó por alcanzar la destitución y detención del entonces presidente Santiago Peña, y cómo cada país del Cono Sur eligió una parte diferente de la historia para contarla.

Uruguay: menos escándalo y más preocupación por la confianza

En Uruguay, la crisis de Ueno Bank generó 484 menciones en medios de comunicación tradicionales, de las cuales 440, equivalentes al 88%, fueron clasificadas como negativas por GlobalNews. Eso no significa que la cobertura haya sido mala, sino que el sentimiento que despierta es negativo porque refiere a esquemas de fraude, incertidumbre financiera, vínculo entre el poder político y la crisis de Ueno Bank.

Apenas 44 tuvieron un tono neutro (por lo general replicando informes oficiales como los del Banco Central) y el resto, una proporción marginal, fue positivo.

La cobertura de la figura de Santiago Peña siguió una tendencia similar: el relevamiento identificó 379 menciones clasificadas como negativas o neutras, con un predominio del 76% de las primeras.

Pero el dato más revelador no está únicamente en la cantidad de publicaciones, sino en su contenido.

Según el análisis, los medios uruguayos abordaron la crisis desde una perspectiva principalmente económica e institucional. El riesgo de contagio financiero, el deterioro de la imagen internacional de Paraguay y las consecuencias para el Mercosur estuvieron entre los asuntos que recibieron mayor atención.

También hubo un seguimiento de los mecanismos utilizados por el Banco Central del Paraguay para intervenir la institución, así como de los procedimientos constitucionales que desembocaron en la salida de Peña y la llegada de Pedro Alliana a la Presidencia.

El contraste con los países vecinos es significativo. Mientras la prensa brasileña daba voz a los ahorristas afectados y la argentina seguía las investigaciones sobre el presunto fraude, la cobertura uruguaya se concentraba en las consecuencias que el episodio podía tener para la confianza en el sistema financiero regional.

Hay una coincidencia detrás del estudio. Pablo Tchekmedyian es el country manager de GlobalNews Group para Uruguay y Paraguay, dos países que comparten parte de la historia de José Artigas y que, pese a sus diferencias, todavía son confundidos ocasionalmente en el extranjero.

Esta vez, sin embargo, el análisis de la cobertura mediática muestra que ambos países miraron el mismo acontecimiento desde lugares muy distintos.

De las filas de ahorristas al derrumbe político

El 2 de noviembre, cuando todavía circulaban rumores sobre la situación de Ueno Bank, la entidad aseguraba públicamente que mantenía su solidez financiera. Así lo recogía una de las noticias difundidas por el canal paraguayo SNT.

Un día después, el escenario era otro.

Los informativos de televisión daban cuenta de protestas en Asunción y de la detención de siete directivos del banco, investigados por presuntos préstamos simulados. También comenzaban a conocerse las consecuencias para los clientes, entre ellos futbolistas de la selección paraguaya que, según la cobertura, reclamaban por sus ahorros congelados.

El 4 de noviembre llegó uno de los momentos de mayor exposición mediática: 1.429 menciones a Ueno Bank en un solo día, solo en los medios tradicionales de Paraguay según el monitoreo de GlobalNews.

La intervención de la institución por parte del Banco Central, las denuncias de maniobras financieras irregulares y las primeras medidas para proteger los depósitos se convirtieron en el centro de la agenda informativa.

En total, el relevamiento contabilizó 7.346 menciones a Ueno Bank en 93 medios paraguayos, cuando se cuenta el reporte semanal, con una audiencia potencial acumulada estimada en 177 millones de contactos.

El 78% de esas publicaciones fue clasificado como negativo, el 17% como neutro y apenas el 5% como positivo. En este último grupo no predominaban las defensas del banco, sino las noticias que destacaban las medidas adoptadas para devolver el dinero a los ahorristas.

Mientras tanto, la crisis financiera se transformaba en una crisis de gobierno.

El informe describe cómo las investigaciones sobre presuntos autopréstamos, las denuncias de retiros privilegiados antes de la intervención y los cuestionamientos al uso de recursos públicos fueron vinculando a la entidad con la administración de Santiago Peña.

El 5 de noviembre, el debate político pasó a ocupar el centro de la escena. La prensa informaba sobre la renuncia presentada por Peña, el avance del juicio político y las tensiones dentro del oficialismo.

Al día siguiente, el Senado aprobó su destitución y Pedro Alliana asumió la Presidencia.

La caída del mandatario generó 4.848 menciones en 74 medios paraguayos durante el período analizado. El mayor volumen se registró el 6 de noviembre, con 1.101 publicaciones.

El relato periodístico ya no giraba exclusivamente alrededor de un banco. Ahora incluía una destitución presidencial, investigaciones judiciales, allanamientos y una fractura dentro del Partido Colorado (paraguayo, claro).

Más de medio millón de publicaciones: cuando las redes amplificaron la crisis

La indignación no quedó limitada a las calles ni a los informativos de televisión.

GlobalNews analizó más de 500.000 publicaciones en redes sociales vinculadas a Ueno Bank, con un pico de actividad el 5 de noviembre, cuando la crisis financiera ya había derivado en un conflicto político de alcance nacional.

El 55% de las publicaciones fue clasificado como negativo, frente al 41% neutro y apenas el 3% positivo, según los porcentajes redondeados del estudio. En términos porcentuales el sentimiento negativo fue menor que el de los medios tradicionales mediados por profesionales y sin bots.

Las redes funcionaron simultáneamente como un espacio de denuncia, una herramienta de difusión de información y una caja de resonancia de las protestas.

Los usuarios compartían sus dificultades para acceder a salarios y ahorros, cuestionaban el destino de los recursos del Instituto de Previsión Social y exigían responsabilidades a las autoridades financieras.

También circularon videos de enfrentamientos entre manifestantes y policías, así como imágenes de incidentes durante las movilizaciones.

La conversación sobre Santiago Peña tuvo incluso mayor volumen: cerca de 600.000 publicaciones entre el 29 de octubre y el 9 de noviembre.

En este caso, el 50% tuvo un tono negativo y el 46% fue clasificado como neutro. Entre los contenidos de mayor circulación aparecieron los reclamos de renuncia, el seguimiento del juicio político y las imágenes de las manifestaciones.

El informe también identifica la viralización de una fotografía atribuida a Constanza Peña, hija del expresidente, con una remera que llevaba la frase "Impuestos a los pobres". La imagen fue incorporada a las críticas digitales contra el entorno del mandatario.

Los porcentajes reflejan el tono de las publicaciones analizadas, no necesariamente la opinión del conjunto de la población paraguaya.

Una crisis, cuatro formas de contarla

La dimensión regional del escándalo también quedó reflejada en las cifras. GlobalNews contabilizó 18.244 menciones a Ueno Bank en medios tradicionales de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay (incluyendo El Observador), con una audiencia potencial acumulada de 3.000 millones de contactos.

Argentina concentró el 53% de las menciones, seguida por Brasil con el 37%, Chile con el 7% y Uruguay con el 3%. Ahí importa el tamaño del ecosistema mediático, pero también la competencia en la agenda:

En Uruguay estaba llegando el papa León XIV y encima es un país que, por su tamaño, no suele privilegiar la cobertura internacional como lo hacen en otras partes del mundo.

Pero la distribución geográfica de las noticias no fue la única diferencia.

En Brasil, la cobertura tuvo un componente humano particularmente marcado. El portal G1 publicó testimonios de personas que habían quedado sin acceso a sus ahorros, entre ellas una mujer que debió renegociar el alquiler y un estudiante de medicina que no podía pagar la mensualidad de sus estudios.

También hubo atención sobre el presunto desfalco, estimado en US$ 809 millones en las informaciones relevadas, y sus consecuencias para los fondos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En Argentina, en cambio, el escándalo tuvo una dimensión económica y otra policial. Los medios informaron sobre el impacto de la crisis en empresas tecnológicas vinculadas al banco, con advertencias sobre la pérdida de aproximadamente mil empleos.

Al mismo tiempo, las investigaciones sobre las propiedades de Santiago Peña ocuparon titulares. El presunto hallazgo de una bóveda oculta en una residencia de San Bernardino se convirtió en uno de los episodios más difundidos.

Chile mantuvo un seguimiento principalmente jurídico e institucional: las decisiones del Congreso, el procedimiento de destitución, las medidas judiciales contra el expresidente y la transición presidencial.

Uruguay compartió parte de ese enfoque, aunque con una preocupación adicional: qué consecuencias podía tener el derrumbe político y financiero paraguayo sobre la reputación del país y la confianza de quienes invierten en la región.

Esa diferencia también apareció en la cobertura específica de Peña. De las 18.809 menciones regionales sobre el mandatario identificadas por GlobalNews, apenas el 6% correspondió a Uruguay, frente al 53% de Argentina y el 39% de Brasil.

En Paraguay, los primeros días de noviembre dejaron una sucesión de imágenes difíciles de separar: ahorristas reclamando en las calles, directivos bancarios detenidos, legisladores debatiendo el futuro del presidente y funcionarios judiciales investigando las propiedades del exmandatario.

En las redes, esas escenas circularon acompañadas de indignación, acusaciones y pedidos de justicia. En los medios tradicionales, cada una recibió un tratamiento diferente según el país. Y en Uruguay la palabra confianza era la que, a veces explícitamente y otras no tanto, quedaba sobrevolando.