Nuevo presidente de Paraguay pidió que todos los ministros y jerarcas pongan el cargo a disposición tras la caída de Santiago Peña

En medio de la profunda sacudida política que atraviesa Paraguay tras la abrupta salida de Santiago Peña, el flamante presidente, Pedro Alliana, tomó este lunes su primera gran medida: solicitar que todo el gabinete y los altos mandos del Estado pongan el cargo a disposición.

La decisión marca el inicio formal de una "nueva etapa" en el Ejecutivo, con el objetivo de reestructurar y alinear el gobierno a las nuevas directrices.

El diario local ABC ya dio cuenta de varios cambios de ministros, por ejemplo en Interior (asume Ariel Martínez), Ambiente (Víctor González) y Tecnologías de la Información y Comunicación (Juan Pablo Cosp Bareiro). Otros tantos fueron reconfirmados, como los de Economía (Óscar Lovera), Relaciones Exteriores (Rubén Ramírez Lezcano), Justicia (Rodrigo Nicora), Defensa (Óscar González) e Industria (Marcos Riquelme).

La noticia, publicada este lunes por Alliana en sus redes sociales, abarca a todos los ministros, secretarios ejecutivos, presidentes y máximas autoridades de entes autónomos, descentralizados y empresas públicas. En la misiva, se les solicita "tener a bien poner su cargo a disposición, a los efectos de coordinar las acciones del Gobierno de manera más eficiente".

He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición.



Mi objetivo es fortalecer la coordinación del… pic.twitter.com/JHtUBrpsg9 — Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 9, 2026

"He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición. Mi objetivo es fortalecer la coordinación del Gobierno y garantizar una gestión más eficiente, enfocada en las prioridades de los paraguayos", escribió el mandatario.

Se exige a los funcionarios, según consta en el documento, prever los recaudos necesarios para asegurar la "normal continuidad del funcionamiento institucional".

La caída de Santiago Peña y la inmediata asunción de Alliana representan uno de los giros políticos más drásticos en la historia reciente de Paraguay.

Peña, de 47 años, se encuentra en prisión preventiva desde el sábado, en un regimiento militar en la capital paraguaya. El viernes fue destituido de la Presidencia de la República en un juicio político conducido en el Senado, por estar investigado por favorecer con fondos públicos a Ueno Bank, entidad bancaria de la que fue accionista hasta 2025 y que, tras su caída, se ve en el centro de la crisis política y económica que aqueja a Paraguay.

Según consta en el acta de imputación de Peña, el expresidente recibió, en mayo de 2024, dos préstamos del banco por 500.000 dólares para financiar la construcción de su casa en San Bernardino, en la que hoy trabajan los investigadores.