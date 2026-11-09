El exvicecanciller Nicolás Albertoni fue designado nuevo director de Comercio e Inversiones de CAF

Nicolás Albertoni , exsubsecretario de Relaciones Exteriores , fue designado director de Comercio, Inversiones y Gestión de Fronteras de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe , según informó Búsqueda y confirmó El Observador.

Se trata de una de las “áreas estratégicas de la institución”, según indica un comunicado de prensa remitido a El Observador, que afirma que el nombramiento es “resultado de varios meses de conversaciones al más alto nivel”.

Albertoni será el encargado, en su nuevo rol, de coordinar la agenda de comercio e inversiones de uno de los bancos regionales más importantes del continente . Su puesto tendrá “especial énfasis en la facilitación del comercio, la armonización normativa, la promoción de inversiones, el fortalecimiento de las cadenas regionales de valor y el desarrollo de proyectos de infraestructura vinculados a la integración”.

Cabildo Abierto presenta proyecto de ley para que políticos con deudas con el Estado no puedan cobrar por los votos

"Es una vergüenza para el país que hoy nazcan niños con sífilis", dijo Lustemberg: ¿qué datos hay detrás de esta afirmación?

Deberá, a su vez, trabajar junto a los principales bloques comerciales de América Latina y el Caribe , así como identificar oportunidades comerciales y de inversión, y articular “iniciativas destinadas a reducir las barreras que todavía dificultan una mayor integración económica regional”.

“La posición forma parte de la nueva arquitectura institucional de integración de CAF, mediante la cual el banco busca fortalecer su capacidad para transformar las agendas de cooperación regional en proyectos concretos de desarrollo”, indica la misiva, en la que se remarca que Albertoni desempeñará sus funciones principalmente desde la oficina de CAF en Montevideo.

Desde CAF se destacó la participación de Albertoni en las negociaciones que condujeron a la conclusión del acuerdo Mercosur-Unión Europea, así como su papel en la postulación de Uruguay al Acuerdo Transpacífico (CPTPP), durante la presidencia de Luis Lacalle Pou.

Albertoni fue subsecretario de la Cancillería desde 2022 hasta el final de la administración pasada, en marzo de 2025. El político colorado es doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad del Sur de California (USC) y doctor en Administración por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Además cuenta con una maestría en Economía y otra en Política y Relaciones Internacionales por la USC, junto con una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Georgetown.

Desde el Partido Colorado, el senador Robert Silva felicitó a Albertoni y expresó: “Gran alegría por el merecido reconocimiento. Un compañero del equipo que, sin dudas, representará muy bien a nuestro país ejerciendo una función destacada en CAF”.

Gran alegría por el merecido reconocimiento. Un compañero del equipo que sin dudas representará muy bien a nuestro país ejerciendo una función destacada en CAF.Felicitaciones @N_Albertoni!https://t.co/GG8wOMEEJp — Robert Silva (@RobertSilvaUy) November 9, 2026

Por su parte, el diputado Felipe Schipani, también compañero de sector de Albertoni, se sumó a los vítores al desear “el mayor de los éxitos” al exsubsecretario, del que dijo: “Su capacidad, solvencia y compromiso serán claves para cumplir esta importante responsabilidad. ¡Un orgullo para el Uruguay!”.