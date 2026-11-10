Nacional volvió a perder, esta vez con Biguá y se complica en la Liga Uruguaya de Básquetbol: mirá la tabla de posiciones de la

Nacional agudizó los problemas en el arranque de la Liga Uruguaya de Básquetbol al perder este lunes 110-89 contra Biguá en Villa Biarritz.

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El equipo de Álvaro Ponce , que comenzó en forma notable su participación en Liga Sudamericana (pasó dos fases y está en el Final 4) no repite a nivel local y suma una sola victoria en cinco encuentros.

Solo los seis primeros de esta instancia clasificatoria avanzarán a la segunda fase y asegurarán su presencia en playoffs.

Donald Sims , cuándo no, fue la gran figura del partido con 29 puntos, 7 asistencias y 3 rebotes.

Peñarol cambia de extranjero en básquetbol: llega el jamaiquino Tyran De Lattibaudiere que debutará con Aguada

Hebraica Macabi venció 83-78 a Nacional, que perdió tres de sus primeros cuatro partidos en la Liga Uruguaya de Básquetbol

Thiago Rodríguez aportó 23 tantos, 7 asistencias y cuatro rebotes.

Entre los dos sumaron 11 triples (6 Sims, 5 Rodríguez) cuando todo Nacional solo metió 6. Biguá tuvo una noche de 57% en triples con 23 aciertos en 40 mientras que Nacional tiró solo 26 y metió 6 (23%).

Yohanner Sifontes fue el goleador de Nacional con 21 anotaciones.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

A primera hora, Urunday Universitario le ganó como local a Malvín por 70-64.

Bruno Curadossi y Arinze Chidom fueron los goleadores del estudioso con 14 puntos cada uno. Mateo Sarni destacó con 10 asistencias.

En Malvín, el goleador fue Anthony Hilliard con 22 puntos.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Este martes, Hebraica Macabi recibirá a Unión Atlética a la hora 19.15, en Larre Borges, mientras que Goes se medirá con Atenas en Plaza de las Misiones a las 21.30.

El miércoles, Defensor Sporting será local con Larrañaga, en Welcome, a las 19.15.

El jueves ya comenzará la séptima fecha.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Biguá 11 6 5 1 Goes 9 5 4 1 Malvín 9 6 3 3 Peñarol 8 4 4 0 Urunday Universitario 8 6 2 4 Aguada* 6 5 3 2 Defensor Sporting 6 4 2 2 Hebraica Macabi 6 4 2 2 Nacional 6 5 1 4 Atenas 6 5 1 4 Unión Atlética 6 5 1 4 Larrañaga** 4 5 2 3

* Comenzó el torneo con quita de dos puntos

** Comenzó el torneo con quita de tres puntos