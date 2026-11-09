Daniel Carreño expresó su orgullo por el triunfo de Nacional sobre Deportivo Maldonado: "El equipo defiende lo que conquista"

El entrenador de Nacional , Daniel Carreño, expresó su orgullo y satisfacción por el triunfo que logró su equipo este lunes contra Deportivo Maldonado como visitante, por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

"Jugamos con mucha intensidad, en ataque y defensa, con mucha actitud ; el equipo defiende lo que conquista. Estoy muy orgulloso de este equipo y los jugadores. Nos falta entender en algunos momentos dónde tenemos que tener el balón para no sufrir tanto en los últimos minutos. En ningún momento, ni en el primer tiempo ni en el segundo, hubo jugadas de gol que nos inquietaran. Solo un cabezazo en el segundo tiempo que lo resuelve muy bien nuestro portero . Sufrir hasta el final es algo que tenemos que mejorar, pero ya no quedan muchos partidos para mejorar, acá hay que darle para adelante", dijo en conferencia de prensa.

"Merecimos un gol más, hicimos bien las transiciones porque somos peligrosos en ataque cuando pasamos la mitad de la cancha. Teníamos muy claro el equipo que íbamos a enfrentar y cómo se iba a dar el partido. En el primer tiempo salió tal cual. En el segundo sufrimos un poquito de más", confesó.

"No me complica que me tengan la pelota. Nos hace bailar un poco, pero los jugadores no se sienten incómodos. A nadie le gusta bailar, pero los jugadores corren, hacen buenas coberturas, se esmeran. No nos molestó que nos tengan la pelota", manifestó.

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"Desde el primer día que jugamos la Copa Uruguay, dijimos que la íbamos a tomar bien. Estábamos muy lejos en la tabla y era nuestra copa. La iba a jugar desde el primer día hasta el último. Todos los equipos que puse fueron los mejores para ese partido. Quizás fue para dar descanso cuando jugábamos entre semana y reservamos jugadores, pero siempre puse a los que consideré mejores. Ahora tenemos cinco partidos de preparación y no iba a afectar el lado físico y decidí poner a los que juegan habitualmente por la liga", dijo Carreño.

"Vamos a jugar todos los partidos con el mejor equipo que tengamos", agregó.

Ahora Nacional jugará contra Albion por la penúltima fecha del Torneo Clausura, sin hinchas por la sanción que le generó el mal comportamiento de algunos parciales ubicados en la Tribuna Scarone.

"Mi planificación no cambia mucho. Es una lástima que no haya gente. Los equipos que luchan por el campeonato están todos sin gente. No voy a criticar a la AUF porque la AUF podría criticar mi trabajo y tendrán sus razones también. Es una lástima que castiguen con la gente. Vamos a planificar el partido lo mejor posible. Tenemos que ganar y esperar", dijo el DT.