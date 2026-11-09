La exquisita jugada, a pura magia, de Naiara Ferrari de Peñarol en la Copa Libertadores femenina de fútbol sala

Peñarol ganó sus dos primeros partidos en la Copa Libertadores femenina de fútbol sala que se disputa en el Multideportivo Ferro Carril Oeste, en Buenos Aires.

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El domingo, el equipo de Andrés Izquierdo debutó goleando 3-0 a Víctor Muriel de Bolivia con goles de Martina Gasco, Shamila González y Carla Crespo.

El primer gol, el de Gasco, llegó tras una brillante y exquisita jugada de quien es una de las grandes figuras de Peñarol y del fútbol sala uruguayo: Naiara Ferrari.

La 18, capitana, del equipo, se sacó a una jugadora de encima con gran dribbling y ante la salida de la golera rival y una defensora dejó a Gasco con el arco libre, con tiempo para controlar primero y rematar después.

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El gol de González llegó tras un rompimiento individual muy bueno y una definición con zurda sobre la salida de la golera que desvió la pelota pero no pudo evitar el tanto.

En el tercero se conjuntó el gran talento de González con el de Ferrari y Crespo marcó de rebote.

Este lunes, Peñarol le ganó 3-2 a Caracas con goles de Martina Gasco, Shamila González y Catherine Solla.

Este fue el gol de Solla:

Tremendo juego con victoria de @FutbolSalaCAP en el Grupo A



CONMEBOL #LibertadoresFSFem pic.twitter.com/XFSBp9XLmA — CONMEBOL Libertadores Futsal (@LibertadoresFS) November 9, 2026

Tras lograr una ventaja de 3-0, las aurinegras sostuvieron una reacción de las venezolanas para ganar 3-2.

Este martes, a la hora 17.00, enfrentarán a Mecatrónica de Perú mientras que el miércoles cerrarán la actuación en fase de grupos a las 19.30, ante Ferro.

Las dos primeras pasan a semifinales.

El año pasado, Peñarol terminó cuarto, igualando su mejor actuación que se remontaba a 2019.

El año que viene, Nacional será el representante de Uruguay en la Copa Libertadores luego de cortar ocho años seguidos de dominio aurinegro a nivel local.

El plantel de Peñarol: