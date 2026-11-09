Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

Danubio está en semifinales de la Copa AUF Uruguay tras ganarle por penales a Lito de Horacio Peralta

Mauro Brasil rescató a Danubio de una derrota contra Lito y llevó a los penales la definición del duelo de cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, donde la franja logró imponerse

9 de noviembre de 2026 18:46 hs
Lito vs Danubio

Lito vs Danubio

Foto: @DanubioFC

Danubio se clasificó este lunes a las semifinales de la Copa AUF Uruguay al derrotar por penales 5-4 a Lito, equipo de la Divisional C que dirige Horacio Peralta.

El tiempo reglamentario del partido, jugado en el Parque Paladino, terminó 1-1.

Lito se puso en ventaja con gol de penal de Gustavo Alles, sobre la recta final del partido.

Parecía que Lito volvía a dar un enorme batacazo, como el que asestó la semana pasada al humillar a Wanderers por 4-0.

El tenso momento con un policía armado y jugadores de Libertad en el partido por Copa AUF Uruguay y luego de que tiraran un mate a la cancha; mirá el video

Deportivo Maldonado vs Nacional: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo en los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

Sin embargo, Mauro Brasil igualó el encuentro con gol en acción de pelota quieta.

El partido se fue a los penales, donde la franja logró imponerse.

Danubio no jugó bien, Lito fue en líneas generales un tanto superior, pero en los penales, la franja se metió entre los cuatro primeros en una temporada donde cayó al descenso, por quinta vez en su historia.

Kevin Martínez fue figura en la tanda de penales atajando dos ejecuciones.

Así comenzó jugando Lito:

Así comenzó jugando Danubio:

..........

Las más leídas

Deportivo Maldonado vs Nacional: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo en los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

Tolerancia cero: Peñarol pidió al Ministerio del Interior incluir en la lista negra a quienes tiraron bengalas ante Montevideo City Torque

Piden 22 años de prisión a una figura de Chile que jugó el recordado partido ante Uruguay del episodio Jara-Cavani en la Copa América 2015

Peñarol comienza una semana clave para su futuro y Diego Aguirre volvió a entrenar con Abel Hernández y Matías Arezo en ofensiva

Temas

Danubio Copa AUF Uruguay

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos