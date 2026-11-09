Danubio está en semifinales de la Copa AUF Uruguay tras ganarle por penales a Lito de Horacio Peralta

Danubio se clasificó este lunes a las semifinales de la Copa AUF Uruguay al derrotar por penales 5-4 a Lito, equipo de la Divisional C que dirige Horacio Peralta.

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El tiempo reglamentario del partido, jugado en el Parque Paladino, terminó 1-1.

Lito se puso en ventaja con gol de penal de Gustavo Alle s, sobre la recta final del partido.

Parecía que Lito volvía a dar un enorme batacazo, como el que asestó la semana pasada al humillar a Wanderers por 4-0.

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Sin embargo, Mauro Brasil igualó el encuentro con gol en acción de pelota quieta.

El partido se fue a los penales, donde la franja logró imponerse.

Danubio no jugó bien, Lito fue en líneas generales un tanto superior, pero en los penales, la franja se metió entre los cuatro primeros en una temporada donde cayó al descenso, por quinta vez en su historia.

Kevin Martínez fue figura en la tanda de penales atajando dos ejecuciones.

Así comenzó jugando Lito:

Así comenzó jugando Danubio:

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