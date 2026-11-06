El tenso momento con un policía armado y jugadores de Libertad en el partido por Copa AUF Uruguay y luego de que tiraran un mate a la cancha; mirá el video

El partido Libertad de San Carlos 0-6 Montevideo City Torque por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay jugado este jueves tuvo un tenso momento cuando un policía armado con una escopeta entró al campo de juego y tuvo un cruce con futbolistas del equipo local en el Campus de Maldonado.

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Cuando el encuentro estaba en sus minutos finales con el marcador ya cerrado, desde la tribuna voló un mate con destino a uno de los asistentes.

Por ese motivo el partido estuvo detenido y fue en ese momento cuando se dio el ingreso del efectivo policial con un arma larga, apuntando hacia el suelo, lo que llevó a un cruce con jugadores de Libertad.

En un video divulgado por FM Gente de Maldonado se ve como uno de los futbolistas parece recriminarle por entrar al campo de juego armado.

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Tenso momento con un policía armado y jugadores de Libertad en el partido por Copa AUF Uruguay

Según indicó dicha emisora, el oficial hizo un movimiento como para cargar el arma.

Tenso momento con un policía armado y jugadores de Libertad en el partido por Copa AUF Uruguay

Luego, como también se pudo ver en el compacto de AUF TV, llegaron a esa zona allegados del equipo, guardias de seguridad y más efectivos policiales, quienes intentaron identificar al que había arrojado el mate.

En la tribuna hubo reacciones contra el policía al considerar exagerado que estuviera armando dentro de la cancha, como se puede escuchar en el video.