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Copa AUF Uruguay: mirá los partidos de cuartos de final y cuándo se juegan, tras el cierre de los octavos con goleada 6-0 de Torque

Los equipos de Primera división barrieron a los clubes de OFI y solo quedó un amateur entre los ochos mejores

6 de noviembre de 2026 8:22 hs
Los goleadores de Torque ante Libertad de San Carlos: Nahuel da Silva, Ramiro Lecchini, Tomás Shaw, Ignacio Molina y Lucas Duré&nbsp;

Los goleadores de Torque ante Libertad de San Carlos: Nahuel da Silva, Ramiro Lecchini, Tomás Shaw, Ignacio Molina y Lucas Duré 

La Copa AUF Uruguay 2026 tuvo este jueves el cierre de la fase de octavos de final con el partido en el que Montevideo City Torque goleó 6-0 a Libertad de San Carlos en el Campus de Maldonado.

Nahuel da Silva en dos ocasiones, Ramiro Lecchini, Tomás Shaw, Ignacio Molina y Lucas Duré anotaron los goles de los ciudadanos que superaron notoriamente al equipo de la Organización de Fútbol del Interior.

Antes, a las 18:00 en el Goyenola de Tacuarembó, Liverpool superó 2-0 a Gladiador de Salto con goles de Joaquín Pintos y Vicenzo Macchia.

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Los resultados de octavos de final de la Copa AUF Uruguay

De esa forma, se cerraron los octavos de final de la Copa AUF Uruguay con los siguientes resultados.

Nacional de Florida 0-2 Juventud Emanuel Cecchini, Juan Martín Boselli
Porongos 0-4 Deportivo Maldonado Gonzalo Sosa, Cayetano Bolzan, Bruno Centeno, Guillermo López
Wanderers de Durazno 0-3 Danubio Axel Montaña, Sebastián Fernández, Ivo Constantino
San Carlos 0-2 Boston River Nicolás Siri, Francisco Bonfiglio
Ferro Carril de Salto 1-2 Nacional Natanael Tabárez; Maximiliano Silvera 2
Lito 4-0 Wanderers Anthony Aires 3, Francisco Brener
Gladiador de Salto 0-2 Liverpool Joaquín Pintos, Vicenzo Macchia
Libertad de San Carlos 0-6 M. City Torque Nahuel da Silva 2, Ramiro Lecchini, Tomás Shaw, Ignacio Molina, Lucas Duré

Cruces de cuartos de final de Copa AUF Uruguay

Los cruces de cuartos de final quedaron definidos y se jugarán el lunes 9 y martes 10 de noviembre: Lito vs Danubio, Deportivo Maldonado vs Nacional, Boston River vs Montevideo City Torque y Liverpool vs Juventud de Las Piedras.

Día Hora Partido Cancha
Lunes 9 de noviembre 16:30 Lito vs Danubio Paladino
Lunes 9 21:00 Dep. Maldonado vs Nacional Campus de Maldonado
Martes 10 16:30 Boston River vs M.C. Torque Campeones Olímpicos
Martes 10 21:00 Liverpool vs Juventud Parque Viera

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