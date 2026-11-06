Copa AUF Uruguay: mirá los partidos de cuartos de final y cuándo se juegan, tras el cierre de los octavos con goleada 6-0 de Torque

La Copa AUF Uruguay 2026 tuvo este jueves el cierre de la fase de octavos de final con el partido en el que Montevideo City Torque goleó 6-0 a Libertad de San Carlos en el Campus de Maldonado.
Nahuel da Silva en dos ocasiones, Ramiro Lecchini, Tomás Shaw, Ignacio Molina y Lucas Duré anotaron los goles de los ciudadanos que superaron notoriamente al equipo de la Organización de Fútbol del Interior.
Antes, a las 18:00 en el Goyenola de Tacuarembó, Liverpool superó 2-0 a Gladiador de Salto con goles de Joaquín Pintos y Vicenzo Macchia.
Y como informó Referí, Lito, equipo de la Primera divisional C de AUF, goleó 4-0 a Wanderers y sigue en carrera como el único amateur entre los ocho mejores de la competencia.
Los resultados de octavos de final de la Copa AUF Uruguay
De esa forma, se cerraron los octavos de final de la Copa AUF Uruguay con los siguientes resultados.
|Nacional de Florida 0-2 Juventud
|Emanuel Cecchini, Juan Martín Boselli
| Porongos 0-4 Deportivo Maldonado
|Gonzalo Sosa, Cayetano Bolzan, Bruno Centeno, Guillermo López
| Wanderers de Durazno 0-3 Danubio
|Axel Montaña, Sebastián Fernández, Ivo Constantino
| San Carlos 0-2 Boston River
|Nicolás Siri, Francisco Bonfiglio
| Ferro Carril de Salto 1-2 Nacional
|Natanael Tabárez; Maximiliano Silvera 2
| Lito 4-0 Wanderers
|Anthony Aires 3, Francisco Brener
| Gladiador de Salto 0-2 Liverpool
|Joaquín Pintos, Vicenzo Macchia
| Libertad de San Carlos 0-6 M. City Torque
|Nahuel da Silva 2, Ramiro Lecchini, Tomás Shaw, Ignacio Molina, Lucas Duré
Cruces de cuartos de final de Copa AUF Uruguay
Los cruces de cuartos de final quedaron definidos y se jugarán el lunes 9 y martes 10 de noviembre: Lito vs Danubio, Deportivo Maldonado vs Nacional, Boston River vs Montevideo City Torque y Liverpool vs Juventud de Las Piedras.
|Día
| Hora
| Partido
| Cancha
|Lunes 9 de noviembre
|16:30
|Lito vs Danubio
|Paladino
| Lunes 9
|21:00
|Dep. Maldonado vs Nacional
|Campus de Maldonado
| Martes 10
|16:30
|Boston River vs M.C. Torque
|Campeones Olímpicos
| Martes 10
|21:00
|Liverpool vs Juventud
|Parque Viera