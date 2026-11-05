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Maxi Gómez, Maxi Silvera y Rodrigo Bengua analizaron la victoria de Nacional contra Ferro Carril por Copa AUF Uruguay: "Sabíamos que iba a ser un partido complicado"

"No es el resultado que esperábamos, pero hoy por hoy Nacional tiene que ganar", expresó Bengua, asistente de Daniel Carreño

5 de noviembre de 2026 8:07 hs
Maximiliano Silvera celebra uno de sus goles contra Ferro Carril de Salto por la Copa AUF Uruguay

Maximiliano Silvera celebra uno de sus goles contra Ferro Carril de Salto por la Copa AUF Uruguay

Foto: AUF

Nacional venció 2-1 a Ferro Carril de Salto este miércoles por la noche en el Estadio Artigas de Paysandú, por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. La ajustada victoria del tricolor fue celebrada por Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera y el asistente de Daniel Carreño, Rodrigo Bengua, que remarcaron la importancia de pasar de fase.

"Sabíamos que iba a ser un partido complicado, lo tomamos de esa forma. Evidentemente no es el resultado que esperábamos, pero hoy por hoy Nacional tiene que ganar, como dice Daniel, nos obliga a ganar", expresó Bengua en una entrevista con la transmisión oficial del encuentro.

Para el ayudante técnico de Carreño ya se ve "el recorrido del año", y marcó que Nacional ya está "pensando en el próximo partido", que será ante Deportivo Maldonado por los cuartos de final de la Copa Uruguay. Aunque no está confirmado, se prevé que ese encuentro se juegue el próximo lunes en Maldonado.

Bengua también destacó el ingreso de Lucas Rodríguez, y explicó que el volante ingresó por Bruno Zuculini debido a que el argentino "hizo un gran trabajo" pero "estuvo muy solo en el primer tiempo". "Estaban muy adelantados Agustín Dos Santos y Rubén Botta e hizo que se desgaste demasiado", agregó.

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Maxi Gómez: "En Paysandú la mayoría son bolsos"

Maximiliano Gómez aseguró estar "feliz" porque Nacional "hizo un grandísimo partido", y destacó el "partidazo" de Maximiliano Silvera, autor de los dos goles del bolso. "Es goleador y siempre está atento al gol. Feliz por él porque metió los goles, y contento porque el equipo ganó y seguimos en racha", expresó el nueve en una entrevista con la transmisión del encuentro.

Gómez también valoró el trato de la gente de Paysandú, su tierra natal, y afirmó que el público tricolor "acompaña a todos lados". "En Paysandú la mayoría son bolsos. Feliz por eso, agradecido a la gente que vino y acompañó, que alentó en todo momento, en un día de semana", añadió.

Por último, el atacante indicó que saben lo que propondrá Deportivo Maldonado, un equipo que a su entender "juega muy bien con pelota y tiene grandísimos jugadores". Para el futbolista tricolor ese encuentro "va a ser una guerra, un lindo partido", y aseguró que Nacional debe "ir con la mentalidad de ganar".

Maxi Silvera: "Acá nadie te regala nada"

Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera resaltó que "la gente acompañó en pila" a Nacional en Paysandú, y valoró lo "lindo" de "ver un estadio del interior lleno de gente". "Felicito a Paysandú que está muy lindo el estadio, el piso está espectacular y todo el entorno también", expresó el atacante en declaraciones a la transmisión del encuentro.

Silvera declaró estar "contento por los goles y por el triunfo", y marcó que para Nacional este encuentro "era una final".

Consultado sobre si pensaban que el partido iba a ser complicado, contestó: "Sabíamos que iba a ser así, acá nadie te regala nada. Ellos se juegan la vida en cada partido, lo demostraron, tienen buen juego también. Nos llevaron a disputar el partido más de lo deseado, pero sabíamos a que partido nos íbamos a enfrentar".

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