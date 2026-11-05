Maxi Gómez, Maxi Silvera y Rodrigo Bengua analizaron la victoria de Nacional contra Ferro Carril por Copa AUF Uruguay: "Sabíamos que iba a ser un partido complicado"

Nacional venció 2-1 a Ferro Carril de Salto este miércoles por la noche en el Estadio Artigas de Paysandú , por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay . La ajustada victoria del tricolor fue celebrada por Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera y el asistente de Daniel Carreño, Rodrigo Bengua , que remarcaron la importancia de pasar de fase.

"Sabíamos que iba a ser un partido complicado, lo tomamos de esa form a. Evidentemente no es el resultado que esperábamos, pero hoy por hoy Nacional tiene que ganar , como dice Daniel, nos obliga a ganar", expresó Bengua en una entrevista con la transmisión oficial del encuentro.

Para el ayudante técnico de Carreño ya se ve "el recorrido del año" , y marcó que Nacional ya está "pensando en el próximo partido", que será ante Deportivo Maldonado por los cuartos de final de la Copa Uruguay . Aunque no está confirmado, se prevé que ese encuentro se juegue el próximo lunes en Maldonado.

Bengua también destacó el ingreso de Lucas Rodríguez , y explicó que el volante ingresó por Bruno Zuculini debido a que el argentino "hizo un gran trabajo" pero "estuvo muy solo en el primer tiempo" . "Estaban muy adelantados Agustín Dos Santos y Rubén Botta e hizo que se desgaste demasiado" , agregó.

La gran bienvenida a Maxi Gómez de los hinchas de Nacional en Paysandú, su ciudad natal, donde reiteró su deseo de volver a la selección uruguaya; mirá el video

Ferro Carril de Salto 1-2 Nacional: con doblete de Maxi Silvera, el tricolor ganó en Paysandú y pasó a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

Maxi Gómez: "En Paysandú la mayoría son bolsos"

Maximiliano Gómez aseguró estar "feliz" porque Nacional "hizo un grandísimo partido", y destacó el "partidazo" de Maximiliano Silvera, autor de los dos goles del bolso. "Es goleador y siempre está atento al gol. Feliz por él porque metió los goles, y contento porque el equipo ganó y seguimos en racha", expresó el nueve en una entrevista con la transmisión del encuentro.

Gómez también valoró el trato de la gente de Paysandú, su tierra natal, y afirmó que el público tricolor "acompaña a todos lados". "En Paysandú la mayoría son bolsos. Feliz por eso, agradecido a la gente que vino y acompañó, que alentó en todo momento, en un día de semana", añadió.

Por último, el atacante indicó que saben lo que propondrá Deportivo Maldonado, un equipo que a su entender "juega muy bien con pelota y tiene grandísimos jugadores". Para el futbolista tricolor ese encuentro "va a ser una guerra, un lindo partido", y aseguró que Nacional debe "ir con la mentalidad de ganar".

Maxi Silvera: "Acá nadie te regala nada"

Maximiliano Silvera Foto: @CopaAUFUruguay

Maximiliano Silvera resaltó que "la gente acompañó en pila" a Nacional en Paysandú, y valoró lo "lindo" de "ver un estadio del interior lleno de gente". "Felicito a Paysandú que está muy lindo el estadio, el piso está espectacular y todo el entorno también", expresó el atacante en declaraciones a la transmisión del encuentro.

Silvera declaró estar "contento por los goles y por el triunfo", y marcó que para Nacional este encuentro "era una final".

Consultado sobre si pensaban que el partido iba a ser complicado, contestó: "Sabíamos que iba a ser así, acá nadie te regala nada. Ellos se juegan la vida en cada partido, lo demostraron, tienen buen juego también. Nos llevaron a disputar el partido más de lo deseado, pero sabíamos a que partido nos íbamos a enfrentar".