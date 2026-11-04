La gran bienvenida a Maxi Gómez de los hinchas de Nacional en Paysandú, su ciudad natal, donde reiteró su deseo de volver a la selección uruguaya; mirá el video

El plantel de Nacional llegó este martes a la noche a Paysandú para el partido de este miércoles ante Ferro Carril de Salto (21:00 horas) por la Copa AUF Uruguay y lo hizo en medio de un gran recibimiento de hinchas tricolores de ese departamento.
Maximiliano Gómez con hinchas de Nacional en Paysandú
Así se pudo ver en videos en los que se ve la algarabía de los bolsos al darle la bienvenida a sus futbolistas, quienes salieron del hotel a saludar.
Maximiliano Silvera con hinchas de Nacional en Paysandú
Hubo canciones, aliento y lanzamiento de fuegos artificiales.
El recibimiento a Nacional en Paysandú
CNdeFfiliales
El recibimiento a Maxi Gómez
Y quien tuvo un recibimiento muy especial fue Maxi Gómez, quien regresó a su ciudad natal al formar parte del plantel, si bien se espera que sea suplente en el equipo alternativo que colocará Daniel Carreño.
El goleador tricolor se acercó a los hinchas, se sacó fotos y agitó junto a los parciales albos.
Gómez habló ante los medios de prensa y analizó el momento tricolor con el cambio de actitud tras la llegada de Carreño.
El recibimiento a Maxi Gómez en Paysandú
Foto: CNdeFfiliales
“Creo que el grupo está muy fuerte. Venimos trabajando muy bien con Daniel. Nos da tranquilidad nosotros los jugadores y la verdad que estamos felices”, dijo.
Maxi Gómez y la selección uruguaya
El delantero también fue consultado por si mantenía el deseo de volver a jugar en la selección uruguaya.
“La verdad que uno siempre sueña de chico con jugar en la selección, ¿no? Ya me tocó estar, jugar dos mundiales y la verdad que es algo único vestir la camiseta del país, representar a todo un país y ojalá que se pueda dar”, comentó.
“Yo sigo trabajando acá en el club, que es lo importante. Trato de, en todos los partidos, ayudar a mis compañeros haciendo goles, que soy el 9. Y contento porque se está dando y hay que seguir de esta manera”, agregó.
Sobre el partido de este miércoles ante Ferro Carril de Salto, equipo amateur de OFI, Gómez se animó a dar un pronóstico.
Rodrigo Martínez y Maximiliano Gómez en el viaje a Paysandú
“Ojalá que podamos ganar y pasar de fase, que es lo importante, es lo que vinimos a buscar”, expresó. “Creo que, como dije recién, el equipo está muy fuerte, los jugadores que le tocan entrar lo están haciendo de muy buena manera y ojalá que nos llevemos el resultado”.