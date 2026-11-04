La gran bienvenida a Maxi Gómez de los hinchas de Nacional en Paysandú, su ciudad natal, donde reiteró su deseo de volver a la selección uruguaya; mirá el video

El plantel de Nacional llegó este martes a la noche a Paysandú para el partido de este miércoles ante Ferro Carril de Salto (21:00 horas) por la Copa AUF Uruguay y lo hizo en medio de un gran recibimiento de hinchas tricolores de ese departamento.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Así se pudo ver en videos en los que se ve la algarabía de los bolsos al darle la bienvenida a sus futbolistas, quienes salieron del hotel a saludar.

Y quien tuvo un recibimiento muy especial fue Maxi Gómez, quien regresó a su ciudad natal al formar parte del plantel, si bien se espera que sea suplente en el equipo alternativo que colocará Daniel Carreño.

Los convocados de Nacional para viajar a Paysandú al partido de Copa AUF Uruguay ante Ferro Carril de Salto; mirá la lista y el equipo probable de Daniel Carreño

"Hasta el final": el mensaje de Alexis Martín Arias, el golero de Nacional que fue una de las figuras en su regreso a Jardines

El goleador tricolor se acercó a los hinchas, se sacó fotos y agitó junto a los parciales albos.

Gómez habló ante los medios de prensa y analizó el momento tricolor con el cambio de actitud tras la llegada de Carreño.

El recibimiento a Maxi Gómez en Paysandú Foto: CNdeFfiliales

“Creo que el grupo está muy fuerte. Venimos trabajando muy bien con Daniel. Nos da tranquilidad nosotros los jugadores y la verdad que estamos felices”, dijo.

Maxi Gómez y la selección uruguaya

El delantero también fue consultado por si mantenía el deseo de volver a jugar en la selección uruguaya.

“La verdad que uno siempre sueña de chico con jugar en la selección, ¿no? Ya me tocó estar, jugar dos mundiales y la verdad que es algo único vestir la camiseta del país, representar a todo un país y ojalá que se pueda dar”, comentó.

“Yo sigo trabajando acá en el club, que es lo importante. Trato de, en todos los partidos, ayudar a mis compañeros haciendo goles, que soy el 9. Y contento porque se está dando y hay que seguir de esta manera”, agregó.

Sobre el partido de este miércoles ante Ferro Carril de Salto, equipo amateur de OFI, Gómez se animó a dar un pronóstico.

Rodrigo Martínez y Maximiliano Gómez en el viaje a Paysandú

“Ojalá que podamos ganar y pasar de fase, que es lo importante, es lo que vinimos a buscar”, expresó. “Creo que, como dije recién, el equipo está muy fuerte, los jugadores que le tocan entrar lo están haciendo de muy buena manera y ojalá que nos llevemos el resultado”.