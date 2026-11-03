El emotivo recuerdo de la hija de Alberto Spencer, gloria de Peñarol y el fútbol sudamericano, a 20 años de su fallecimiento

La hija mujer de Alberto Spencer, Jacqueline Spencer, recordó este martes con un emotivo posteo a su padre, en ocasión del 20° aniversario de su fallecimiento. El delantero ecuatoriano fue uno de los mejores jugadores de la historia de Peñarol .

Spencer, surgido en Everest de Ecuador, llegó a Peñarol en 1959 y se quedó hasta 1970. Según la web oficial de Peñarol, 1891.uy, disputó 298 partidos oficiales en los que marcó 208 goles .

Ganó la Copa Libertadores en 1960, 1961 y 1966 , la Copa Intercontinental en 1961 y 1966 , y la Supercopa de Clubes campeones del mundo en 1969.

Spencer tuvo tres hijos, Alberto, Walter y Jacqueline. Esta última publicó el siguiente mensaje en X, recordando su récord imbatido de máximo goleador de la Copa Libertadores.

"20 años sin vos, papá. Dos décadas en las que el fútbol cambió muchísimo, pero tu nombre sigue intacto en lo más alto de América como el Máximo Goleador histórico de la Copa Libertadores (54 goles). Tu homenaje vive en el amor del pueblo carbonero y de tu querido Ecuador que te vio nacer, y en el respeto de todo un continente que aún recuerda tus goles y tu caballerosidad dentro y fuera de la cancha".

Además agregó: "Tu verdadero trofeo es el cariño genuino de la gente de las dos tierras que tanto amaste. Pero tu mayor gol fue haber sido ese padre y abuelo incondicional. Fuiste nuestro refugio, siempre presente y dedicado. Hoy, quienes te amamos profundamente y respetamos tu memoria, intentamos honrar cada día esas cualidades que te hacían único: la empatía, el respeto, la lealtad y esa nobleza con la que viviste. Nos demostraste que el verdadero valor de la vida se mide en las acciones y en la capacidad de estar presente para los demás cuando más se necesita. Orgullo eterno de ser tu hija. Tu legado no muere nunca, viejo".

Decenas de hinchas de Peñarol contestaron el posteo recordando la enorme figura de Spencer.