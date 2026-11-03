Nacional ya manifestó su interés de organizar el Final 4 de la Liga Sudamericana de Básquetbol en Paysandú

Nacional vuelve a ser protagonista de América en básquetbol. El equipo de Álvaro Ponce se metió entre los cuatro mejores de la Liga Sudamericana y ahora buscará ser organizador del Final 4.

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"Seguimos haciendo historia y poniendo a Nacional en lo más alto. Pero queremos ir por más" , dijo a Referí el presidente del básquetbol de Nacional, Luis "Gallo" López .

"Queremos hacer el Final 4 acá y ya hablé con Guillermo Arias de Paysandú", dijo López en referencia al director de Deportes de ese departamento.

En Paysandú el estadio multipropósito 8 de Junio fue reinaugurado el 28 de julio de 2024 y tiene capacidad para 5.000 espectadores.

"Hasta el final": el mensaje de Alexis Martín Arias, el golero de Nacional que fue una de las figuras en su regreso a Jardines

Brillante triunfo de Nacional que se clasificó al Final Four de la Liga Sudamericana de Básquetbol

Nacional se consagró, en ese feudo, campeón de la Liga Sudamericana 2024 doblegando en la final a San Lorenzo.

Para el 5 y 6 de diciembre, fecha pactada para la disputa del Final 4, Nacional ya tiene reservada esa fecha en el 8 de Junio.

"Hablé con autoridades de FIBA en Brasil y manifesté el interés. Le mandé al jefe de competencias para América, Gino Rulo, mensajes y audios acerca de nuestra intención de jugar en Paysandú", explicó López.

El presidente de Nacional también lo charló con el presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, Héctor Assir, quien es miembro FIBA.

"Tenemos que esperar a que se termine la otra sede que juegan Boca Juniors, Flamengo, Paisas y Brasilia Basquete, cuando queden ellos ahí se va a abrir licitación para los interesados, pero ya nos adelantamos a decir que Nacional quiere ser sede organizadora", comentó López.

"No sé quiénes tienen intención, dicen que Flamengo es uno . Sería un escándalo que se lo den a Boca de vuelta si clasifica. Los colombianos pueden tener interés si clasifican", indicó.

Nacional pretendió ser sede del Final 4 de la Basketball Champions League Americas 2026-2026, en marzo de este año.

Sin embaRgo, FIBA decidió que Boca Juniors fuera el local, a pesar de las protestas de Nacional por entender que la solicitud del equipo argentino había sido realizada fuera de plazo.

Nacional perdió en semifinales con Sesi Franca (luego le ganó el tercer puesto a Flamengo) y Boca se consagró campeón.

"Nosotros siempre hacemos todo en tiempo y forma y por derecha, ya empezamos a hacer los trámites de mostrar el interés de hacerlo acá", concluyó López que ahora espera por la resolución del otro grupo de cuartos de final.