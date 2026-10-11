Nacional extendió su increíble racha ante equipos brasileños en básquetbol: repasá los detalles y los números

Nacional le ganó este sábado a Corinthians 97-90 en la ciudad ecuatoriana de Loja, por la segunda fecha del grupo B de la Liga Sudamericana de Básquetbol, y extendió su gran racha de triunfos frente a equipos brasileños en los últimos años.
De esta manera, con el triunfo frente a Regatas el pasado viernes, Nacional quedó primero en su grupo con dos victorias y encaminó la clasificación a la segunda fase, a la que accederán dos equipos por serie, y buscará obtenerla este domingo cuando enfrente desde la hora 22:10 al cuadro ecuatoriano CD Jorge Guzmán.
¿A que hora juega hoy Nacional y dónde verlo en vivo?
Nacional se enfrentará hoy ante CD Jorge Guzmán de Ecuador a las 22:10 y se podrá ver a través de Dsports.
La racha de Nacional ante cuadros brasileños
Repasando la estadística del cuadro tricolor, de los últimos nueve enfrentamientos ante equipos brasileños Nacional ganó 7 y solo perdió 2, una racha que comenzó hace cuatro años.
Esta seguidilla de triunfos comenzó en la Champions 22-23 cuando venció a San Pablo, siguió en la Liga Sudamericana 2024 pese a que en esa competición no hubo cuadros brasileños pero Nacional fue el campeón, y continuó en la Champions 25-26 cuando le ganó en cuatro oportunidades a Flamengo, teniendo en cuenta que cayó ante SESI Franca en semifinales.
Tiempo atrás, a mediados de febrero de este año, el entrenador Álvaro Ponce en diálogo con Referí recordó: "Cuando le ganamos a San Pablo, la estadística decía que de los últimos 29 partidos con equipos brasileños se habían perdido 27, tanto a nivel de clubes como de selección".
En ese torneo, que se refiere a la Champions 23-24, Nacional le ganó a los paulistas en Santiago del Estero y en Buenos Aires donde tuvo que fijar su localía por no poder alquilar el Antel Arena, debido a sus altos costos.