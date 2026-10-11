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El Observador / Fútbol Internacional / MLS

Luis Suárez anotó un doblete en la goleada del Inter Miami frente al DC United: mirá los goles

Inter Miami goleó 4-0 al DC United por la MLS con un doblete del delantero uruguayo Luis Suárez y otros dos tantos de Lionel Messi

11 de octubre de 2026 12:14 hs
Lionel Messi y Luis Suárez
AFP

El Inter Miami goleó 4-0 al DC United, en el marco de la fecha 28 de la MLS, con gusto sudamericano gracias al doblete del uruguayo Luis Suárez y otros dos tantos de Lionel Messi para de esta manera quedar segundo en la Conferencia Este y romper una racha negativa.

El elenco dirigido por el argentino Kily González no ganaba en condición de local desde hace cinco partidos consecutivos y en esta oportunidad rompió esa racha al imponerse con autoridad frente al DC United, cuadro que marcha 12° en la tabla.

Luis Suárez fue figura al meter el primer gol de zurda a los 3’ y el segundo a los 39’, también de zurda, con toque corto en el área chica. A los 47’ asistió a Lionel Messi para el 3-0, y a los 60’ participó del cuarto, también de Messi, abriendo las piernas para dejar pasar el balón.

El delantero uruguayo, que fue elegido el mejor jugador del partido tras alcanzar con este doblete los 15 goles en el certamen, jugó los primeros 70 minutos del encuentro para después dejarle su lugar y el ingreso a Maximiliano Falcón a los 71’.

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