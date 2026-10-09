Así se juega la 10ª fecha del Torneo Clausura: mirá horarios y detalles de la etapa que tendrá partidos cruciales desde el viernes

Después de ganar su último partido y de que otros resultados le permitieran escalar a la primera posición del Torneo Clausura uruguayo, Liverpool estrenará este viernes el liderato con una visita de riesgo a Deportivo Maldonado , en una fecha en la que Peñarol jugará ante Progreso y Nacional visitará a Central Español .

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En el marco de la décima jornada, el conjunto dirigido por Jorge Fossati se pondrá cara a cara con uno que -pase lo que pase- cerrará el año sellando una gran temporada.

Ascendido desde la Segunda División para 2026, el equipo de Gabriel Di Noia ya consiguió los puntos suficientes para disputar en 2027 una copa internacional y promete luchar hasta el final por el título.

Una de sus fortalezas para lograr todo eso ha sido su localía en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, que en esta oportunidad pondrá a prueba a un Liverpool con seis triunfos, dos empates y apenas una derrota.

La importante baja de Liverpool con Thiago Brizuela, a quien Fossati comparó con Zalayeta, tras un pelotazo que también lo tiene en duda ante Peñarol

El fixture que le queda a Liverpool, City Torque, Peñarol, Deportivo Maldonado y Nacional en el Torneo Clausura

Facundo Tealde en el partido entre Deportivo Maldonado y Peñarol Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Con 20 puntos acumulados, los de Fossati mandan en el Clausura, donde aventajan por uno a Peñarol y Montevideo City Torque, que en sus primeros seis encuentros consiguió seis triunfos y en los tres últimos sólo sumó una unidad.

Mientras tanto, con 17 enteros, Deportivo Maldonado sabe que ganando lo alcanzará.

También acumula esa cantidad Nacional, que volvió a la lucha cuando parecía haber quedado afuera de todo y sigue aspirando por el bicampeonato uruguayo.

Montevideo City Torque vs Danubio este viernes

Con un ojo puesto en el Clausura y otro en las semifinales de la Copa Sudamericana, Montevideo City Torque también jugará este viernes. Recibirá a un Danubio que está muy complicado en la Tabla del Descenso y está obligado a ganar.

Marcelo Méndez Foto: Dante Fernández/FocoUy

Peñarol vs Progreso el sábado

El sábado, Defensor Sporting recibirá a Cerro, Boston River visitará a Montevideo Wanderers y Peñarol se medirá con Progreso en un partido que pondrá frente a frente a dos equipos con realidades totalmente opuestas.

Matías Arezo Foto: Dante Fernández/Focouy

El aurinegro lidera la Tabla Anual acumulada y buscará otros tres puntos para conservar su ventaja, mientras que el Gaucho está último en la Tabla del Descenso.

Central Español vs Nacional el domingo

Finalmente, el domingo, Racing visitará a Juventud, Cerro Largo enfrentará a Albion y Central Español recibirá a Nacional, encuentro que se jugará en el Estadio Centenario y en el que el tricolor tendrá la baja de Luis Mejía por lesión y el regreso de Francisco Calvo.

Maximiliano Gómez Foto: Dante Fernández/Focouy

Encuentros de la décima jornada del Torneo Clausura: