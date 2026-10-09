Así se juega la 10ª fecha del Torneo Clausura: mirá horarios y detalles de la etapa que tendrá partidos cruciales desde el viernes

Después de ganar su último partido y de que otros resultados le permitieran escalar a la primera posición del Torneo Clausura uruguayo, Liverpool estrenará este viernes el liderato con una visita de riesgo a Deportivo Maldonado, en una fecha en la que Peñarol jugará ante Progreso y Nacional visitará a Central Español.
Deportivo Maldonado vs Liverpool este viernes
En el marco de la décima jornada, el conjunto dirigido por Jorge Fossati se pondrá cara a cara con uno que -pase lo que pase- cerrará el año sellando una gran temporada.
Ascendido desde la Segunda División para 2026, el equipo de Gabriel Di Noia ya consiguió los puntos suficientes para disputar en 2027 una copa internacional y promete luchar hasta el final por el título.
Una de sus fortalezas para lograr todo eso ha sido su localía en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, que en esta oportunidad pondrá a prueba a un Liverpool con seis triunfos, dos empates y apenas una derrota.
Facundo Tealde en el partido entre Deportivo Maldonado y Peñarol
Foto: Felipe Mereola / FocoUy
Con 20 puntos acumulados, los de Fossati mandan en el Clausura, donde aventajan por uno a Peñarol y Montevideo City Torque, que en sus primeros seis encuentros consiguió seis triunfos y en los tres últimos sólo sumó una unidad.
Mientras tanto, con 17 enteros, Deportivo Maldonado sabe que ganando lo alcanzará.
También acumula esa cantidad Nacional, que volvió a la lucha cuando parecía haber quedado afuera de todo y sigue aspirando por el bicampeonato uruguayo.
Montevideo City Torque vs Danubio este viernes
Con un ojo puesto en el Clausura y otro en las semifinales de la Copa Sudamericana, Montevideo City Torque también jugará este viernes. Recibirá a un Danubio que está muy complicado en la Tabla del Descenso y está obligado a ganar.
Foto: Dante Fernández/FocoUy
Peñarol vs Progreso el sábado
El sábado, Defensor Sporting recibirá a Cerro, Boston River visitará a Montevideo Wanderers y Peñarol se medirá con Progreso en un partido que pondrá frente a frente a dos equipos con realidades totalmente opuestas.
Foto: Dante Fernández/Focouy
El aurinegro lidera la Tabla Anual acumulada y buscará otros tres puntos para conservar su ventaja, mientras que el Gaucho está último en la Tabla del Descenso.
Central Español vs Nacional el domingo
Finalmente, el domingo, Racing visitará a Juventud, Cerro Largo enfrentará a Albion y Central Español recibirá a Nacional, encuentro que se jugará en el Estadio Centenario y en el que el tricolor tendrá la baja de Luis Mejía por lesión y el regreso de Francisco Calvo.
Foto: Dante Fernández/Focouy
Encuentros de la décima jornada del Torneo Clausura:
|Día
| Hora
| Partido
| Cancha
| Juez
| Asistentes
| VAR
|Viernes 9 de octubre
|17:00
|Montevideo City Torque-Danubio
|Estadio Charrúa
|Esteban Ostojich
|Horacio Ferreiro, Juan Álvarez y Anahí Fernández
|
Daniel Rodríguez y Santiago Motta
|Viernes 9
|20:00
|Deportivo Maldonado-Liverpool
|Campus de Maldonado
|Gustavo Tejera
|Marcos Rosamen, Héber Godoy y Jonathan De León
|
Daniel Fedorczuk y Federico Arman
|Sábado 10
|11:00
|Defensor Sporting-Cerro
|Franzini
|Hernán Heras
|Agustín Berisso, Matías Rodríguez y Pablo Silveira
|
Yimmy Álvarez y Richard Trinidad
|Sábado 10
|15:00
|Wanderers-Boston River
|Parque Viera
|Javier Feres
|Andrés Nievas, Sebastián Schroeder y Eduardo Varela
|
Andrés Cunha y Federico Modernell
|Sábado 10
|18:30
|Peñarol-Progreso
|Centenario
|Mathías De Armas
|Nicolás Tarán, Nicolás Piaggio y Elías Lorenzo
|
Antonio García y Javier Irazoqui
|Domingo 11
|11:00
|Juventud-Racing
|Parque Artigas
|Javier Burgos
|Pablo Llarena, Mathías Muniz y Marcelo García
|
Christian Ferreyra y Marcelo Alonso
|Domingo 11
|15:00
|Cerro Largo-Albion
|Ubilla de Melo
|Esteban Guerra
|Carlos Barreiro, Amador De Prado y Marcio Sierra
|
Jonathan Fuentes y Eduardo Varela
|Domingo 11
|18:30
|Central Español-Nacional
|Centenario
|Leodan González
|Martín Soppi, Ernesto Hartwig y Federico Modernell
|
Diego Dunajec y Santiago Fernández