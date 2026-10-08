La importante baja de Liverpool con Thiago Brizuela, a quien Fossati comparó con Zalayeta, tras un pelotazo que también lo tiene en duda ante Peñarol

Liverpool , actual líder del Torneo Clausura, tendrá una baja de peso este viernes ante Deportivo Maldonado al no poder contar con Thiago Brizuela , delantero juvenil del equipo que es una de las revelaciones en la actual temporada.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Se trata de una mala noticia para los de Belvedere, más aún por la forma en que ocurrió.

El atacante recibió el golpe de un pelotazo en uno de sus ojos en el último partido ante Progreso , sufrió un derrame, y por ese motivo debe estar en reposo en esta fecha, con la posibilidad de que no llegue al siguiente partido ante Peñarol.

El jugador de 17 años que forma parte de las selecciones juveniles de Uruguay deberá esperar hasta que ese derrame se vaya, se le haga un nuevo control y quedé habilitado para jugar.

Thiago Brizuela, la nueva joya de Liverpool que marcó su primer gol a los 17 años y se prepara para el Mundial, con la lucha de su familia y la humildad como pilares

Mirá los tres goles de la selección uruguaya, de Gancheff, Scotti y Brizuela, que le dieron la clasificación al Mundial sub 17

Desde Liverpool consideraron que no es nada grave y que el jugador evoluciona de forma normal, con optimismo para que este en la siguiente fecha ante los aurinegros.

El Zalayeta de Belvedere

Brizuela debutó en esta temporada en la primera de Liverpool y ya suma 10 partidos oficiales, con dos goles y una asistencia.

Por sus destacadas condiciones, el jugador forma parte de la selección sub 17 de Uruguay y se espera que encabece el combinado de la categoría que jugará el Mundial de Qatar 2026 que se disputará desde el 19 de noviembre al 13 de diciembre.

Thiago Brizuela anotó dos golazos de tiro libre para la selección uruguaya ante Colombia FOTO: @URUGUAY

Jorge Fossati, el DT que lo hizo debutar, lo comparó con Marcelo Danubio Zalayeta, el ex Danubio y Peñarol, a quien dirigió también en la selección uruguaya.

“Es un jugador que no tiene techo. Me hace acordar a Zalayeta hasta por su personalidad”, dijo el DT a El Espectador Deportes, donde destacó que “el impacto de Primera División le está viniendo bien” al delantero.

Marcelo Zalayeta será probado y seguramente será titular el martes ante Iquique

Liverpool visita a Deportivo

Liverpool estrenará este viernes a las 20:00 la cima del Clausura con una visita de riesgo a Deportivo Maldonado.

En el marco de la décima jornada, el conjunto dirigido por Jorge Fossati se pondrá cara a cara con uno que -pase lo que pase- cerrará el año sellando una gran temporada.

Ascendido desde la Segunda División para 2026, el equipo de Gabriel Di Noia ya consiguió los puntos suficientes para disputar en 2027 una copa internacional y promete luchar hasta el final por el título.

Una de sus fortalezas para lograr todo eso ha sido su localía en el estadio Domingo Burgueño Miguel del departamento (provincia) de Maldonado, que en esta oportunidad pondrá a prueba a un Liverpool con seis triunfos, dos empates y apenas una derrota.

Con 20 puntos acumulados, los de Fossati mandan en el Clausura, donde aventajan por uno a Peñarol y Montevideo City Torque, que en sus primeros seis encuentros consiguió seis triunfos y en los tres últimos sólo sumó una unidad.

Mientras tanto, con 17 enteros, Deportivo Maldonado sabe que ganando lo alcanzará.

También acumula esa cantidad Nacional, que volvió a la lucha cuando parecía haber quedado afuera de todo y sigue aspirando por el bicampeonato uruguayo.