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Mirá los tres goles de la selección uruguaya, de Gancheff, Scotti y Brizuela, que le dieron la clasificación al Mundial sub 17

Uruguay venció 3-0 a Venezuela en el Sudamericano sub 17 de Paraguay y vuelve al Mundial después de 13 años

16 de abril de 2026 19:17 hs
Juan Pablo Gancheff celebra el gol que le anotó a Venezuela

Juan Pablo Gancheff celebra el gol que le anotó a Venezuela

FOTO: @URUGUAY

La selección uruguaya sub 17 venció 3-0 a Venezuela este jueves en Asunción, en el playoffs para definir del quinto al octavo lugar, y los celestes aseguraron su clasificación al Mundial de Qatar 2026.

Uruguay vuelve al Mundial sub 17 de FIFA después de 13 años. La última vez lo había jugado en 2013 y faltó a los últimos cinco.

El equipo dirigido por Ignacio "Nacho" González fue superior a la selección venezolana, se puso en ventaja en el primer tiempo a través de un gol de Juan Pablo Gancheff, pero no pudo asegurar el triunfo hasta el último cuarto de hora del partido.

Así fue el gol de Gancheff:

Uruguay 3-0 Venezuela: con goles de Gancheff, Scotti y Brizuela, la selección sub 17 firmó su clasificación al Mundial 2026

La selección uruguaya sub 17 retorna a un Mundial después de 13 años: fin a una dolorosa ausencia de los celestes en el torneo de FIFA

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Las atajadas del golero Angulo, el mejor jugador de Venezuela, y dos pelotas en los palos, habían ahogado el grito de gol celeste hasta que tras gran carrera, en la que Nicolás Scotti, una de las figuras de Uruguay, sorprendió a los defensas, así llegó el gol del extremo derecho:

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El tercer tanto lo convirtió Thiago Brizuela:

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