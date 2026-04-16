Mirá los tres goles de la selección uruguaya, de Gancheff, Scotti y Brizuela, que le dieron la clasificación al Mundial sub 17

La selección uruguaya sub 17 venció 3-0 a Venezuela este jueves en Asunción, en el playoffs para definir del quinto al octavo lugar, y los celestes aseguraron su clasificación al Mundial de Qatar 2026.
Uruguay vuelve al Mundial sub 17 de FIFA después de 13 años. La última vez lo había jugado en 2013 y faltó a los últimos cinco.
El equipo dirigido por Ignacio "Nacho" González fue superior a la selección venezolana, se puso en ventaja en el primer tiempo a través de un gol de Juan Pablo Gancheff, pero no pudo asegurar el triunfo hasta el último cuarto de hora del partido.
Así fue el gol de Gancheff:
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Las atajadas del golero Angulo, el mejor jugador de Venezuela, y dos pelotas en los palos, habían ahogado el grito de gol celeste hasta que tras gran carrera, en la que Nicolás Scotti, una de las figuras de Uruguay, sorprendió a los defensas, así llegó el gol del extremo derecho:
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El tercer tanto lo convirtió Thiago Brizuela:
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