Mirá los tres goles de la selección uruguaya, de Gancheff, Scotti y Brizuela, que le dieron la clasificación al Mundial sub 17

La selección uruguaya sub 17 venció 3-0 a Venezuela este jueves en Asunción, en el playoffs para definir del quinto al octavo lugar, y los celestes aseguraron su clasificación al Mundial de Qatar 2026.

Uruguay vuelve al Mundial sub 17 de FIFA después de 13 años . La última vez lo había jugado en 2013 y faltó a los últimos cinco.

El equipo dirigido por Ignacio "Nacho" González fue superior a la selección venezolana, se puso en ventaja en el primer tiempo a través de un gol de Juan Pablo Gancheff , pero no pudo asegurar el triunfo hasta el último cuarto de hora del partido.

La selección uruguaya sub 17 retorna a un Mundial después de 13 años: fin a una dolorosa ausencia de los celestes en el torneo de FIFA

Uruguay 3-0 Venezuela: con goles de Gancheff, Scotti y Brizuela, la selección sub 17 firmó su clasificación al Mundial 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2044878713108480141&partner=&hide_thread=false GOOOL DE URUGUAY



Juan Pablo Gancheff aprovechó el rebote de Angulo y abrió el marcador para la Celeste ante Venezuela.



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Las atajadas del golero Angulo, el mejor jugador de Venezuela, y dos pelotas en los palos, habían ahogado el grito de gol celeste hasta que tras gran carrera, en la que Nicolás Scotti, una de las figuras de Uruguay, sorprendió a los defensas, así llegó el gol del extremo derecho:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2044892868876095554&partner=&hide_thread=false URUGUAY AUMENTÓ LA VENTAJA CON ESTE GOLAZO



Nicolás Scotti le elevó el balón a Angulo y marcó el 2-0 ante Venezuela.



Con este resultado parcial, la Celeste está clasificando al Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2026™.



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El tercer tanto lo convirtió Thiago Brizuela: