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Atlético Mineiro vs Juventud por Copa Sudamericana: mirá el gol con el que Facundo Pérez decretó el empate a los 54'

Juventud enfrenta desde la hora 19.00 a Atlético Mineiro como visitante en la salida más compleja que tiene en el grupo B de la Copa Sudamericana

16 de abril de 2026 19:11 hs
Mateo Izaguirre y Reinier

Mateo Izaguirre y Reinier

Foto: Douglas Magno/AFP
Sebastián Sosa

Sebastián Sosa

Foto: Douglas Magno/AFP

Juventud se enfrenta con Atlético Mineiro, desde la hora 19.00 en el estadio Arena MRV, en partido correspondiente a la segunda fecha del grupo B de la Copa Sudamericana.

Así comenzó jugando Juventud:

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A los 7', Juventud se salvó de un penal cometido por Emanuel Cecchini. El juez Carlos Ortega revisó la jugada en el VAR y detectó una clara falta previa sobre Mateo Izaguirre.

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Pausa de hidratación y el ex DT de Nacional, Eduardo Domínguez, da indicaciones a los jugadores de Atlético Mineiro.

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A los 42' Bernard abrió la cuenta tras superar en velocidad a los defensores de Juventud.

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A los 54' falló en salida Mineiro con un mal pase de Éverson y Facundo Pérez lo aprovechó para decretar el empate.

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Tabla de posiciones de los grupos de la Copa Sudamericana

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