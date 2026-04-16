Atlético Mineiro vs Juventud por Copa Sudamericana: mirá el gol con el que Facundo Pérez decretó el empate a los 54'

Juventud se enfrenta con Atlético Mineiro, desde la hora 19.00 en el estadio Arena MRV, en partido correspondiente a la segunda fecha del grupo B de la Copa Sudamericana.
La semana pasada, el pedrense empató de local contra Cienciano en lo que fue el debut de Sergio "Chapa" Blanco como entrenador.
Así comenzó jugando Juventud:
A los 7', Juventud se salvó de un penal cometido por Emanuel Cecchini. El juez Carlos Ortega revisó la jugada en el VAR y detectó una clara falta previa sobre Mateo Izaguirre.
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Pausa de hidratación y el ex DT de Nacional, Eduardo Domínguez, da indicaciones a los jugadores de Atlético Mineiro.
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A los 42' Bernard abrió la cuenta tras superar en velocidad a los defensores de Juventud.
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A los 54' falló en salida Mineiro con un mal pase de Éverson y Facundo Pérez lo aprovechó para decretar el empate.
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Tabla de posiciones de los grupos de la Copa Sudamericana