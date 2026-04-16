Atlético Mineiro vs Juventud por Copa Sudamericana: mirá el gol con el que Facundo Pérez decretó el empate a los 54'

Juventud se enfrenta con Atlético Mineiro, desde la hora 19.00 en el estadio Arena MRV, en partido correspondiente a la segunda fecha del grupo B de la Copa Sudamericana.

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La semana pasada, el pedrense empató de local contra Cienciano en lo que fue el debut de Sergio "Chapa" Blanco como entrenador.

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Juventud 1-1 Cienciano por Copa Sudamericana: a dos minutos del final, se le escapó el triunfo al pedrense donde debutó Sergio Blanco

A los 7', Juventud se salvó de un penal cometido por Emanuel Cecchini. El juez Carlos Ortega revisó la jugada en el VAR y detectó una clara falta previa sobre Mateo Izaguirre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2044901929138958552&partner=&hide_thread=false NO HAY PENAL, ¡SE SALVÓ JUVENTUD!



Luego de la revisión en el VAR, el árbitro Carlos Ortega observó una falta previa de Renan Lodi sobre Mateo Izaguirre.



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Pausa de hidratación y el ex DT de Nacional, Eduardo Domínguez, da indicaciones a los jugadores de Atlético Mineiro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2044906282360930667&partner=&hide_thread=false "ENSEGUIDA, NO HAY QUE DUDAR, BOMBAZO A CUELLO"



El mensaje de Eduardo Domínguez, DT de Atlético Mineiro, para Tomás Pérez en la pausa de rehidratación.



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A los 42' Bernard abrió la cuenta tras superar en velocidad a los defensores de Juventud.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2044910327821718006&partner=&hide_thread=false ¡GOOOL DE ATLÉTICO MINEIRO!



Bernard luchó, trabó, ganó y definió para el 1-0 ante Juventud.



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A los 54' falló en salida Mineiro con un mal pase de Éverson y Facundo Pérez lo aprovechó para decretar el empate.

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El Juve presionó alto, la recuperó y Facundo Pérez convirtió el 1-1 ante Atlético Mineiro.



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