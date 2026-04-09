Uruguay a los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá con 70 deportistas; Angelina Solari y Sebastián Timbal son los abanderados

Con una delegación de 70 deportistas, Uruguay competirá en la cuarta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud que se desarrollarán en Ciudad de Panamá desde este sábado 12 de abril hasta el sábado 25 de este mes.

Uruguay competirá en 20 deportes: atletismo, básquetbol 3x3, boxeo, ciclismo, esgrima, flag football (deporte que se desarrollará por primera vez en este evento), gimnasia artística, golf, judo, karate, lucha, natación, levantamiento de pesas, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco y triatlón.

Los abanderados serán Angelina Solari , nadadora, y Sebastián Timbal , de tenis de mesa, fueron elegidos como los abanderados.

"Para mí es un honor llevar el Pabellón Nacional, ya que el simple hecho de portarlo, te motiva a darlo todo para llegar lo más alto posible en la competencia. Es nuestra identidad y el hecho de haber sido elegidos como selección para representar a nuestro país en las diferentes disciplinas, es un motivo de orgullo. Como parte de esta selección sé que vamos con objetivos tanto individuales como grupales, a rendir de la mejor manera. En mi caso, las expectativas que tengo son dejar al Uruguay lo más alto que pueda en cada carrera que vaya a nadar y motivar a más personas a que sigan por el camino del deporte", dijo Solari, defensora de Olimpia, a Referí.

Gran debut de Las Cimarroncitas en la Copa Panamericana junior: le ganaron a Chile y Jacinta Curutchague fue elegida MVP

Uruguay conquistó medallas de bronce en el Sur y Centroamericano de beach handball con dos grandes destaques individuales

20251208 Angelina Solari medalla de bronce 100 m libre de natación Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Fotos: COU / Santiago Faux Angelina Solari Foto: COU / Santiago Faux

Solari, próxima a cumplir 18 años, ya fue abanderada en los Juegos Escolares de 2022 donde ganó cinco medallas.

Ahora competirá en 50 y 100 m libre, además de 50 m mariposa. En las primeras dos pruebas tiene fuertes chances de hacer podio y en mariposa de meterse en la final.

La natación comenzará el jueves 16 de abril.

"Estamos a comienzos de año, no hemos tenido ninguna competencia relevante en este último mes y medio, el Open de Maldonado fue a mediados de marzo, ahí Angelina nadó bien, pero ahora estará en situación de torneo importante por lo que habrá otras exigencias", dijo su entrenador Nelson Corbo.

"Para mí es un orgullo enorme y me pone muy contento que me hayan elegido como abanderado de una delegación tan numerosa de Uruguay. Es un honor poder representar a mi país en un evento tan importante. En cuanto a mis objetivos, voy a dar el 100% en cada partido e intentar dejar a Uruguay en lo más alto posible", comentó por su parte Timbal que tiene 16 años, entrena en CEDEC y compite por Aguada.

Pablo Palou es uno de sus entrenadores, al igual que Ariorkis Álvarez, quien será el que viaje a Panamá.

Timbal llega como el octavo preclasificado y con eso puede evitar al top 4 hasta los cuartos de final. En el último Sudamericano llegó a octavos de final pero era el noveno preclasificado. Si hace un buen torneo, tiene las condiciones para pelear por una medalla.

Le conviene que la competición por equipos, que en Panamá será mixta y Uruguay no lleva mujeres en este deporte, se realice después del singles de modo tal que sea en individuales donde todos tengan que adaptarse al pique de la mesa y a las pelotas.

Esta es la delegación de Uruguay

IV JSJ PANAMA 2026 Delegación Nominal

Historial de Uruguay en los Juegos Suramericanos de la Juventud