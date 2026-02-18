Uruguay conquistó medallas de bronce en el Sur y Centroamericano de beach handball con dos grandes destaques individuales

La selección uruguaya de beach handball logró medalla de bronce tanto en la rama femenina como en la masculina en el Campeonato Sur y Centroamericano que terminó el martes en Rosario, Argentina. Como solo había dos plazas en disputa para el Mundial de Croacia, ninguna se clasificó. Sin embargo, en mujeres la celeste se ganó el derecho a disputar un repechaje.

Brenda Pianavia fue elegida como la mejor golera del campeonato en mujeres mientras que Piero Franchello resultó distinguido como el mejor especialista en ofensiva entre los varones.

En varones, Uruguay contó con el debut de Santiago Rodríguez como entrenador, un jugador que fue el líder de la selección por largos años y que resultó goleador del Mundial de China en 2024.

El equipo debutó con derrota ante Paraguay por 2-1 y luego cayó ante Argentina y Brasil por 2-0. Se jugó el pase a semis y le ganó 2-1 a Chile. En semis perdió 2-0 con Brasil y en duelo por el tercer puesto le ganó por dos sets a uno a los chilenos.

BEACH HANDBALL El beach handball de Uruguay se jugará en Rosario las plazas mundialistas con recambios importantes y antecedentes que ilusionan

HANDBALL Uruguay vuelve a ser mundialista en el handball de varones tras ganarle a Paraguay y Perú en el clasificatorio de Asunción

Rodrigo Pérez fue el máximo anotador de Uruguay con 62 puntos, siendo quinto del certamen.

Las mujeres no contaron con Florencia Lachaise, capitana de los últimos años no convocada por el entrenador Maximiliano Malfatti.

Debutaron con triunfo ante Chile por 2-1, luego perdieron 2-1 con Argentina, 2-0 con Brasil y sellaron el boleto a semis con un 2-0 ante Paraguay. En semis dieron pelea con Argentina, a la postre campeón, pero perdieron 2-1 y en el tercer puesto derrotaron a Paraguay por 2-0.

Fiorella Olmos sumó 57 puntos y terminó tercera en la tabla de goleadoras. Se trata de un gran talento joven que el año pasado, en noviembre, lideró el armado central de las sub 18 en el Sur y Centroamericano de sala y fue goleador del equipo con 24 tantos.

El plantel masculino

Jugador Goles 1- Thiago Velazco 2 2- Rodrigo Pérez 62 5- Matías Olheguy 0 8- Mauricio Santiago 0 9- Facundo Odera 26 17- Fernando Sequeira 38 19- Mauricio Gallo 6 44- Sebastián Sagasti 11 69- Piero Franchello 22 96- Joaquín Urbina 42

El plantel femenino