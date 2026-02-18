Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / BEACH HANDBALL

Uruguay conquistó medallas de bronce en el Sur y Centroamericano de beach handball con dos grandes destaques individuales

En Rosario, las selecciones femenina y masculina de Uruguay conquistaron medalla de bronce pero solo las mujeres tendrán oportunidad de disputar un repechaje al Mundial; Brenda Pianavia y Piero Franchello en los equipos ideales

18 de febrero 2026 - 17:42hs
Selección uruguaya de beach handball en mujeres

Selección uruguaya de beach handball en mujeres

Foto: @lucia.perezfotografia

La selección uruguaya de beach handball logró medalla de bronce tanto en la rama femenina como en la masculina en el Campeonato Sur y Centroamericano que terminó el martes en Rosario, Argentina. Como solo había dos plazas en disputa para el Mundial de Croacia, ninguna se clasificó. Sin embargo, en mujeres la celeste se ganó el derecho a disputar un repechaje.

Brenda Pianavia fue elegida como la mejor golera del campeonato en mujeres mientras que Piero Franchello resultó distinguido como el mejor especialista en ofensiva entre los varones.

En varones, Uruguay contó con el debut de Santiago Rodríguez como entrenador, un jugador que fue el líder de la selección por largos años y que resultó goleador del Mundial de China en 2024.

20260216 Selección uruguaya de beach handball hombres varones masculina, medalla de bronce Campeonato Sur y Centroamericano de Rosario Foto: @lucia.perezfotografia
Selección uruguaya de beach handball en varones

Selección uruguaya de beach handball en varones

El equipo debutó con derrota ante Paraguay por 2-1 y luego cayó ante Argentina y Brasil por 2-0. Se jugó el pase a semis y le ganó 2-1 a Chile. En semis perdió 2-0 con Brasil y en duelo por el tercer puesto le ganó por dos sets a uno a los chilenos.

Selección uruguaya de handball
HANDBALL

Uruguay vuelve a ser mundialista en el handball de varones tras ganarle a Paraguay y Perú en el clasificatorio de Asunción

Santiago Rodríguez, de figura a entrenador
BEACH HANDBALL

El beach handball de Uruguay se jugará en Rosario las plazas mundialistas con recambios importantes y antecedentes que ilusionan

Rodrigo Pérez fue el máximo anotador de Uruguay con 62 puntos, siendo quinto del certamen.

Las mujeres no contaron con Florencia Lachaise, capitana de los últimos años no convocada por el entrenador Maximiliano Malfatti.

Debutaron con triunfo ante Chile por 2-1, luego perdieron 2-1 con Argentina, 2-0 con Brasil y sellaron el boleto a semis con un 2-0 ante Paraguay. En semis dieron pelea con Argentina, a la postre campeón, pero perdieron 2-1 y en el tercer puesto derrotaron a Paraguay por 2-0.

Fiorella Olmos sumó 57 puntos y terminó tercera en la tabla de goleadoras. Se trata de un gran talento joven que el año pasado, en noviembre, lideró el armado central de las sub 18 en el Sur y Centroamericano de sala y fue goleador del equipo con 24 tantos.

El plantel masculino

Jugador Goles
1- Thiago Velazco 2
2- Rodrigo Pérez 62
5- Matías Olheguy 0
8- Mauricio Santiago 0
9- Facundo Odera 26
17- Fernando Sequeira 38
19- Mauricio Gallo 6
44- Sebastián Sagasti 11
69- Piero Franchello 22
96- Joaquín Urbina 42

El plantel femenino

Jugadora Goles
1- Brenda Pianavia 0
2- Fiorella Olmos 57
4- Romina Boschiero 8
6- Cecilia Pedetti 20
9- Julieta Cabrera 2
16- Carmela Monteverde 9
17- Sofía Suárez 22
24- Federica Cura 35
27- Federica Durán 32
29- Ana Iglesias 26
Temas:

Selección uruguaya de beach handball Rosario

Seguí leyendo

Las más leídas

Washington Aguerre en Peñarol
PEÑAROL

La decisión de Diego Aguirre con Washington Aguerre, quien ya quedó habilitado para jugar en Peñarol, para el partido con Deportivo Maldonado

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius
LIGA DE CAMPEONES

"Lamentable": la opinión de Federico Valverde tras la denuncia por insultos racistas del brasileño Vinícius al argentino Prestianni; mirá lo que dijo

Festejo de DIM ante Liverpool
COPA LIBERTADORES

Liverpool 1-2 Independiente Medellín por Copa Libertadores: con gol del ex Nacional Hayen Palacios en la hora, tras una floja salida de Martín Campaña, ganó el DIM

El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica
URUGUAYOS

El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica que pudo haberle costado la expulsión por Liga de Campeones y los memes; mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos