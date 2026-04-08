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Gran debut de Las Cimarroncitas en la Copa Panamericana junior: le ganaron a Chile y Jacinta Curutchague fue elegida MVP

Mirá el gol de Chiara Curcio con el que Uruguay derrotó a Chile en la Copa Panamericana junior que otorga plazas para el Mundial 2027

8 de abril de 2026 13:27 hs

Las Cimarroncitas, selección femenina uruguaya junior en hockey sobre césped, logró el miércoles un resonante triunfo que no hace más que volver a poner de manifiesto el enorme crecimiento que este deporte atraviesa a nivel continental y también mundial.

La sub 21 uruguaya le ganó 1-0 a Chile, en Santiago, en la primera fecha de un torneo que otorgará al menos tres plazas para el Mundial de la categoría a disputarse en 2027 en sede a definir.

El único gol del partido lo hizo la capitana Chiara Curcio, capitalizando un córner corto.

Uruguay, dirigido por el argentino Rolando Rivero, dispuso de cuatro córners cortos a favor contra seis de Las Diablitas.

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Chile tuvo seis penetraciones de área contra cinco de Uruguay lo que refleja el trámite parejo que tuvo el trámite.

En Uruguay volvió a jugar Milagros Seigal -recuperada de una operación de ligamentos cruzados de rodilla- y brilló por su capacidad defensiva, de manejo y de salida.

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Jacinta Curutchague, por su parte, fue elegida como la mejor jugadora del partido. La volante de Náutico estuvo en marzo en el repechaje mundial con Las Cimarronas en Hyderabad y el año pasado jugó el Mundial junior donde Uruguay logró el 12° puesto.

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Este jueves, Las Cimarroncitas jugarán a la hora 19.00 contra México en otro partido clave para ganar y sumar.

Las seis selecciones juegan todas contra todas y las cuatro primeras disputarán playoffs para definir el título.

En la jornada inicial, Estados Unidos goleó 5-0 a Canadá y Argentina 11-0 a México. Ambos son los grandes candidatos al título por estar ranqueados en el top 10 mundial a nivel junior.

Mirá en esta nota el plantel completo de Uruguay y su fixture en el torneo. Los partidos se ven a través de la web de Claro Sports.

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