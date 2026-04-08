Gran debut de Las Cimarroncitas en la Copa Panamericana junior: le ganaron a Chile y Jacinta Curutchague fue elegida MVP
Mirá el gol de Chiara Curcio con el que Uruguay derrotó a Chile en la Copa Panamericana junior que otorga plazas para el Mundial 2027
8 de abril de 2026 13:27 hs
Las Cimarroncitas, selección femenina uruguaya junior en hockey sobre césped, logró el miércoles un resonante triunfo que no hace más que volver a poner de manifiesto el enorme crecimiento que este deporte atraviesa a nivel continental y también mundial.
La sub 21 uruguaya le ganó 1-0 a Chile, en Santiago, en la primera fecha de un torneo que otorgará al menos tres plazas para el Mundial de la categoría a disputarse en 2027 en sede a definir.
El único gol del partido lo hizo la capitana Chiara Curcio, capitalizando un córner corto.
Uruguay, dirigido por el argentino Rolando Rivero, dispuso de cuatro córners cortos a favor contra seis de Las Diablitas.