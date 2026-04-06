Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / HOCKEY SOBRE CÉSPED

Uruguay busca su tercera clasificación a un Mundial junior en hockey sobre césped: fixture, plantel y dónde verlo

A partir de este martes, la selección femenina junior de hockey sobre césped saldrá a disputar un lugar en el Mundial de la categoría

6 de abril de 2026 18:59 hs
Las Cimarroncitas

Las Cimarroncitas

Foto: @chilehockey

Las Cimarroncitas, selección femenina uruguaya de hockey sobre césped en la categoría junior (sub 21), debutarán este martes en el Campeonato Panamericano de Santiago que otorga tres plazas para el Mundial.

Gran triunfo de Las Cimarronas que pelearán por el quinto puesto del repechaje mundial de hockey sobre césped: golearon a un equipo europeo

Las Cimarronas lograron el mejor ranking de su historia al terminar en el quinto puesto del repechaje mundial y Teresa Viana fue goleadora

En julio de 2024, con Rolando Rivero de entrenador, Uruguay clasificó a su segundo mundial tras un triunfo clave contra Canadá, local en Surrey, por 4-1.

Ese Mundial recién se jugó en diciembre del año pasado, en Santiago donde este lunes comenzó un nuevo Campeonato Panamericano para la categoría.

El torneo será jugado por seis equipos que jugarán todos contra todos. Los cuatro primeros pasarán a semifinales jugando el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero. Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, México y Uruguay serán los participantes.

Todavía no se definió el criterio de clasificación para el Mundial 2027 (en sede a definir, en julio o diciembre) pero lo que se sabe es que la cuota continental para América es de tres equipos, además del ranking donde Argentina y Estados Unidos ocupan posiciones de avanzada por lo que pueden abrir una o dos plazas más de clasificación para este certamen.

El plantel de Las Cimarroncitas

Jugadora Edad Puesto Equipo
20- Chiara Curcio (capitana) 20 Defensa Náutico
21- Agustina Mari 19 Volante Biguá
23- Jacinta Curutchague 20 Volante Náutico
25- Camila Minatta 18 Volante Náutico
27- Valentina Luis 18 Delantera Náutico
28- Sol Martínez 20 Volante Old Girls
29- Agustina Guerrero 18 Delantera Biguá
30- Milagros Seigal 20 Volante Old Christians
31- María Eugenia Rodríguez 19 Delantera Náutico
33- Clara Borthagaray 18 Defensa-Volante Biguá
35- Francisca Guani 20 Golera Old Girls
36- Victoria Chapital 18 Golera Old Christians
37- Paulina Blanco 19 Volante Carrasco Polo
38- Justina Arregui 20 Volante Old Girls
39- Sofía Sansalone 18 Delantera Náutico
40- Inés De Posadas 19 Delantera Old Girls
47- Martin Cazet 21 Defensa-Volante Biguá
48- Josefina Caviglia 18 Defensa Biguá
49- Catalina Guichón 20 Defensa Carrasco Polo
50- Manuela López 19 Defensa Náutico

El plantel tiene a tres jugadoras que el mes pasado disputaron el repechaje mundial en Hyderabad, India: Chiara Curcio, Jacinta Curutchague y María Eugenia Rodríguez.

Del mundial junior del año pasado repiten Francisca Guani, Camila Minatta, Agustina Guerrero, Agustina Mari, Chiara Curcio, Clara Borthagaray, Jacinta Curutchague, Justina Arregui, María Eugenia Rodríguez, Sol Martínez y Valentina Luis.

Milagros "Pinky" Seigal, medalla de bronce de la Copa América el año pasado con Las Cimarronas, vuelve a ponerse la celeste tras romperse los ligamentos de la rodilla en ese certamen perdiéndose luego el Mundial junior.

20250803 Las Cimarronas gol de Milagros Seigal a Chile, festejo con Constanza Barrandeguy. Foto: PanamHockey
El festejo de Milagros Seigal en la Copa Am&eacute;rica 2025

El festejo de Milagros Seigal en la Copa América 2025

Fixture de Las Cimarroncitas

Día, hora Rival
Martes, 19.00 Chile
Miércoles, 19-00 México
Viernes, 18.00 Argentina
Lunes, 13.00 Canadá

El cuerpo técnico de Rivero lo conforman Ignacio Costas como asistente, Emiliano Fajardo como preparador físico, Anastasia Olave como jefa de equipo y Marcos Sosa como fisioterapeuta.

Los partidos se podrán ver a través de Watch Hockey, en streaming.

Las más leídas

Quién fue el último en llegar en la Vuelta Ciclista, que "comenzó el año" en Uruguay y recibió un premio especial

Así están las tablas de posiciones del Torneo Apertura y del Descenso de Primera tras la fecha 10: la sorpresa de Racing, Peñarol no da tregua y Nacional se cayó

El hijo de un jugador de Peñarol que cumplió dos años y el papá lo celebró: "El que llegó para equilibrar todo"

Así terminó el uruguayo Eric Fagúndez, quien hizo historia en el Tour de Flandes y protagonizó la escapada junto a las figuras Pogaçar, Van der Poel, Evenepoel y Van Aert

Temas

Las Cimarroncitas hockey sobre césped selección uruguaya

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos