Uruguay busca su tercera clasificación a un Mundial junior en hockey sobre césped: fixture, plantel y dónde verlo

Las Cimarroncitas , selección femenina uruguaya de hockey sobre césped en la categoría junior (sub 21), debutarán este martes en el Campeonato Panamericano de Santiago que otorga tres plazas para el Mundial.

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Después del histórico 12° puesto logrado en diciembre del año pasado en el Mundial de Santiago, una nueva camada de jugadoras buscará la tercera clasificación de una selección uruguaya al Mundial junior.

Uruguay se clasificó por primera vez a un Mundial en agosto de 2021 en un torneo disputado en Santiago donde resultó clave un gol de Belén Barreiro para un triunfo histórico contra Estados Unidos.

El Mundial se jugó en abril de 2022 en Potchefstroom, Sudáfrica , donde las celestes alcanzaron el 13° lugar.

Las Cimarronas lograron el mejor ranking de su historia al terminar en el quinto puesto del repechaje mundial y Teresa Viana fue goleadora

Gran triunfo de Las Cimarronas que pelearán por el quinto puesto del repechaje mundial de hockey sobre césped: golearon a un equipo europeo

En julio de 2024, con Rolando Rivero de entrenador, Uruguay clasificó a su segundo mundial tras un triunfo clave contra Canadá, local en Surrey, por 4-1.

Ese Mundial recién se jugó en diciembre del año pasado, en Santiago donde este lunes comenzó un nuevo Campeonato Panamericano para la categoría.

El torneo será jugado por seis equipos que jugarán todos contra todos. Los cuatro primeros pasarán a semifinales jugando el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero. Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, México y Uruguay serán los participantes.

Todavía no se definió el criterio de clasificación para el Mundial 2027 (en sede a definir, en julio o diciembre) pero lo que se sabe es que la cuota continental para América es de tres equipos, además del ranking donde Argentina y Estados Unidos ocupan posiciones de avanzada por lo que pueden abrir una o dos plazas más de clasificación para este certamen.

El plantel de Las Cimarroncitas

Jugadora Edad Puesto Equipo 20- Chiara Curcio (capitana) 20 Defensa Náutico 21- Agustina Mari 19 Volante Biguá 23- Jacinta Curutchague 20 Volante Náutico 25- Camila Minatta 18 Volante Náutico 27- Valentina Luis 18 Delantera Náutico 28- Sol Martínez 20 Volante Old Girls 29- Agustina Guerrero 18 Delantera Biguá 30- Milagros Seigal 20 Volante Old Christians 31- María Eugenia Rodríguez 19 Delantera Náutico 33- Clara Borthagaray 18 Defensa-Volante Biguá 35- Francisca Guani 20 Golera Old Girls 36- Victoria Chapital 18 Golera Old Christians 37- Paulina Blanco 19 Volante Carrasco Polo 38- Justina Arregui 20 Volante Old Girls 39- Sofía Sansalone 18 Delantera Náutico 40- Inés De Posadas 19 Delantera Old Girls 47- Martin Cazet 21 Defensa-Volante Biguá 48- Josefina Caviglia 18 Defensa Biguá 49- Catalina Guichón 20 Defensa Carrasco Polo 50- Manuela López 19 Defensa Náutico

El plantel tiene a tres jugadoras que el mes pasado disputaron el repechaje mundial en Hyderabad, India: Chiara Curcio, Jacinta Curutchague y María Eugenia Rodríguez.

Del mundial junior del año pasado repiten Francisca Guani, Camila Minatta, Agustina Guerrero, Agustina Mari, Chiara Curcio, Clara Borthagaray, Jacinta Curutchague, Justina Arregui, María Eugenia Rodríguez, Sol Martínez y Valentina Luis.

Milagros "Pinky" Seigal, medalla de bronce de la Copa América el año pasado con Las Cimarronas, vuelve a ponerse la celeste tras romperse los ligamentos de la rodilla en ese certamen perdiéndose luego el Mundial junior.

20250803 Las Cimarronas gol de Milagros Seigal a Chile, festejo con Constanza Barrandeguy. Foto: PanamHockey El festejo de Milagros Seigal en la Copa América 2025 Foto: PanamHockey

Fixture de Las Cimarroncitas

Día, hora Rival Martes, 19.00 Chile Miércoles, 19-00 México Viernes, 18.00 Argentina Lunes, 13.00 Canadá

El cuerpo técnico de Rivero lo conforman Ignacio Costas como asistente, Emiliano Fajardo como preparador físico, Anastasia Olave como jefa de equipo y Marcos Sosa como fisioterapeuta.

Los partidos se podrán ver a través de Watch Hockey, en streaming.