Uruguay busca su tercera clasificación a un Mundial junior en hockey sobre césped: fixture, plantel y dónde verlo
A partir de este martes, la selección femenina junior de hockey sobre césped saldrá a disputar un lugar en el Mundial de la categoría
6 de abril de 2026 18:59 hs
Las Cimarroncitas
Foto: @chilehockey
Las Cimarroncitas, selección femenina uruguaya de hockey sobre césped en la categoría junior (sub 21), debutarán este martes en el Campeonato Panamericano de Santiago que otorga tres plazas para el Mundial.
Ese Mundial recién se jugó en diciembre del año pasado, en Santiago donde este lunes comenzó un nuevo Campeonato Panamericano para la categoría.
El torneo será jugado por seis equipos que jugarán todos contra todos. Los cuatro primeros pasarán a semifinales jugando el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero. Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, México y Uruguay serán los participantes.
Todavía no se definió el criterio de clasificación para el Mundial 2027 (en sede a definir, en julio o diciembre) pero lo que se sabe es que la cuota continental para América es de tres equipos, además del ranking donde Argentina y Estados Unidos ocupan posiciones de avanzada por lo que pueden abrir una o dos plazas más de clasificación para este certamen.
Del mundial junior del año pasado repiten Francisca Guani, Camila Minatta, Agustina Guerrero, Agustina Mari, Chiara Curcio, Clara Borthagaray, Jacinta Curutchague, Justina Arregui, María Eugenia Rodríguez, Sol Martínez y Valentina Luis.
Milagros "Pinky" Seigal, medalla de bronce de la Copa América el año pasado con Las Cimarronas, vuelve a ponerse la celeste tras romperse los ligamentos de la rodilla en ese certamen perdiéndose luego el Mundial junior.
Fixture de Las Cimarroncitas
Día, hora
Rival
Martes, 19.00
Chile
Miércoles, 19-00
México
Viernes, 18.00
Argentina
Lunes, 13.00
Canadá
El cuerpo técnico de Rivero lo conforman Ignacio Costas como asistente, Emiliano Fajardo como preparador físico, Anastasia Olave como jefa de equipo y Marcos Sosa como fisioterapeuta.
Los partidos se podrán ver a través de Watch Hockey, en streaming.