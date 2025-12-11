Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / HOCKEY SOBRE CÉSPED

Las Cimarroncitas perdieron con Japón y cerraron su Mundial junior con un 12° puesto que demuestra un enorme crecimiento

Uruguay dispuso seis cóners cortos contra Japón pero pecó de ineficaz en un partido donde cerró una notable actuación en el Mundial junior de Santiago

11 de diciembre 2025 - 20:19hs
Las Cimarroncitas

Las Cimarroncitas

Foto: @cimarroncitas

La selección uruguaya junior (U21) de hockey sobre césped en mujeres, Las Cimarroncitas, cerraron este jueves su actuación en el Mundial de la categoría disputado en Santiago con una apretada derrota contra Japón por 1-0.

Al perder ese partido, el equipo del argentino Rolando Rivero terminó en el 12° puesto entre 24 participantes.

Uruguay mejoró así la ubicación de su Mundial debut que fue el de Potchefstroom 2022 donde terminó 13°.

En aquella ocasión fue segundo en el grupo con una victoria y dos derrotas, luego perdió con Malasia para la definición de los puestos 9 a 16 y terminó ganando dos encuentros.

Carolina Curcio
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Las Cimarroncitas perdieron 3-1 con Estados Unidos en el Mundial junior de hockey sobre césped y ahora jugarán por el noveno puesto

Las Cimarroncitas
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Uruguay entre los 12 mejores del Mundial junior de hockey sobre césped y Jacinta Curutchague MVP contra Sudáfrica

Luego, el número de participantes creció a 24.

En esta ocasión, Las Cimarroncitas le ganaron 3-2 a Corea del Sur, empataron 3-3 con Nueva Zelanda y perdieron 3-1 con Estados Unidos. Terminaron segundas en el grupo.

Eso no les permitió clasificar a cuartos de final pero sí a pelear en un nivel intermedio entre los puestos 9 a 16.

Derrotaron 3-1 a Sudáfrica en shoot-out tras empatar 1-1 y luego perdieron 3-1 con India en shoot-out, tras otro empate 1-1 y hoy 1-0 ante Japón,

Las niponas empezaron mucho mejor el partido de esta jornada generando dos chances claras de gol.

Pero Uruguay se repuso, fue al frente como en todo el Mundial e hizo méritos suficientes para abrir el marcador.

Sin embargo, esta vez el equipo careció de eficacia en el córner corto ya que de seis intentos no anotó ninguno.

Japón solo dispuso de un corto pero tuvo más penetraciones al área: 17 a 13. Además, manejó más la bocha con un 54% contra 46% de Uruguay.

Sana Hayasuke marcó el único gol del partido en buena jugada de campo.

Luego Uruguay intentó por todos los medios llegar al empate pero el equipo estuvo un poco apurado a la hora de canalizar sus ofensivas por lo que careció de claridad.

María Eugenia Rodríguez, Silvina Bonaudi y Jacinta Curutchague, además, fueron distinguidas como las mejores jugadoras del partido ante Corea, Nueva Zelanda y Sudáfrica, respectivamente.

La campaña de Las Cimarroncitas en el Mundial de Santiago

Fase Rival Goles
Grupo F Corea de Sur 3-2 María Eugenia Rodríguez, Chiara Curcio, Melina Haidukowski
Grupo F Nueva Zelanda 3-3 Valentina Luis, Sofía Trigo, Melina Haidukowski
Grupo F Estados Unidos 1-3 Chiara Curcio
Cruces Sudáfrica 1-1 (3-1) Carolina Curcio (Shoot-out: Justina Arregui, Sol Myszka y María Eugenia Rodríguez)
Semifinal 9° puesto India 1-1 (1-3) Justina Arregui (Shoot-out: Agustina Guerrero)
11° puesto Japón 0-1

El plantel de Las Cimarroncitas

20- Chiara Curcio Náutico
21- Agustina Mari Biguá
23- Jacinta Curutchague Náutico
25- Camila Minatta Náutico
26- Silvina Bonaudi Náutico
27- Valentina Luis Náutico
28- Sol Martínez Old Girls
29- Agustina Guerrero Biguá
31- María Eugenia Rodríguez Náutico
33- Clara Borthagaray Biguá
34- Guillermina Carassale Náutico
35- Francisca Guani (golera) Old Girls
38- Justina Arregui Old Girls
41- Sofía Trigo Woodlands
42- Sol Myszka Old Girls
44- Melina Haidukowski Hacoaj (Argentina)
47- María Paula Topolansky Old Sampa

Junto a Rolando Rivero integraron el cuerpo técnico Ignacio Costas y Martín Ocampo como asistentes, Anastasia Olave como jefa de equipo, Emiliano Fajardo como preparador físico y Marcos Sosa como fisioterapeuta.

Temas:

Las Cimarroncitas hockey sobre césped

Seguí leyendo

Las más leídas

Las cuatro estrellas en el escudo de la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Está laudado por FIFA, las cuatro estrellas de Uruguay no se tocan: mirá lo que explicó Ignacio Alonso al respecto en su última conferencia y lo que dijo Víctor Hugo Morales

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

"Así no te podamos renovar, te vamos a dar el aumento de salario de ahora a fin de año": lo que dijo Ignacio Ruglio sobre Maximiliano Silvera en julio y que el jugador expresó que no se cumplió

Cristian Olivera y Marcelo Bielsa
NACIONAL

"Va a jugar en Nacional": mirá el primer fichaje que llegará al tricolor y los nombres que suenan en el período de pases con altas y bajas

Maximiliano Silvera
PEAÑROL

Duro comunicado de Maximiliano Silvera que se despidió de Peñarol: denunció que le prometieron renovar contrato en enero o aumentar el salario y la "promesa se perpetuó"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos