Las Cimarroncitas perdieron con Japón y cerraron su Mundial junior con un 12° puesto que demuestra un enorme crecimiento

La selección uruguaya junior (U21) de hockey sobre césped en mujeres, Las Cimarroncitas, cerraron este jueves su actuación en el Mundial de la categoría disputado en Santiago con una apretada derrota contra Japón por 1-0.
Al perder ese partido, el equipo del argentino Rolando Rivero terminó en el 12° puesto entre 24 participantes.
Uruguay mejoró así la ubicación de su Mundial debut que fue el de Potchefstroom 2022 donde terminó 13°.
En aquella ocasión fue segundo en el grupo con una victoria y dos derrotas, luego perdió con Malasia para la definición de los puestos 9 a 16 y terminó ganando dos encuentros.
Luego, el número de participantes creció a 24.
En esta ocasión, Las Cimarroncitas le ganaron 3-2 a Corea del Sur, empataron 3-3 con Nueva Zelanda y perdieron 3-1 con Estados Unidos. Terminaron segundas en el grupo.
Eso no les permitió clasificar a cuartos de final pero sí a pelear en un nivel intermedio entre los puestos 9 a 16.
Derrotaron 3-1 a Sudáfrica en shoot-out tras empatar 1-1 y luego perdieron 3-1 con India en shoot-out, tras otro empate 1-1 y hoy 1-0 ante Japón,
Las niponas empezaron mucho mejor el partido de esta jornada generando dos chances claras de gol.
Pero Uruguay se repuso, fue al frente como en todo el Mundial e hizo méritos suficientes para abrir el marcador.
Sin embargo, esta vez el equipo careció de eficacia en el córner corto ya que de seis intentos no anotó ninguno.
Japón solo dispuso de un corto pero tuvo más penetraciones al área: 17 a 13. Además, manejó más la bocha con un 54% contra 46% de Uruguay.
Sana Hayasuke marcó el único gol del partido en buena jugada de campo.
Luego Uruguay intentó por todos los medios llegar al empate pero el equipo estuvo un poco apurado a la hora de canalizar sus ofensivas por lo que careció de claridad.
María Eugenia Rodríguez, Silvina Bonaudi y Jacinta Curutchague, además, fueron distinguidas como las mejores jugadoras del partido ante Corea, Nueva Zelanda y Sudáfrica, respectivamente.
La campaña de Las Cimarroncitas en el Mundial de Santiago
|Fase
| Rival
| Goles
|Grupo F
|Corea de Sur 3-2
|María Eugenia Rodríguez, Chiara Curcio, Melina Haidukowski
| Grupo F
|Nueva Zelanda 3-3
|Valentina Luis, Sofía Trigo, Melina Haidukowski
| Grupo F
|Estados Unidos 1-3
|Chiara Curcio
| Cruces
|Sudáfrica 1-1 (3-1)
|Carolina Curcio (Shoot-out: Justina Arregui, Sol Myszka y María Eugenia Rodríguez)
| Semifinal 9° puesto
|India 1-1 (1-3)
|Justina Arregui (Shoot-out: Agustina Guerrero)
| 11° puesto
|Japón 0-1
|
El plantel de Las Cimarroncitas
|20- Chiara Curcio
|Náutico
| 21- Agustina Mari
|Biguá
| 23- Jacinta Curutchague
|Náutico
| 25- Camila Minatta
|Náutico
| 26- Silvina Bonaudi
|Náutico
| 27- Valentina Luis
|Náutico
| 28- Sol Martínez
|Old Girls
| 29- Agustina Guerrero
|Biguá
| 31- María Eugenia Rodríguez
|Náutico
| 33- Clara Borthagaray
|Biguá
| 34- Guillermina Carassale
|Náutico
| 35- Francisca Guani (golera)
|Old Girls
| 38- Justina Arregui
|Old Girls
| 41- Sofía Trigo
|Woodlands
| 42- Sol Myszka
|Old Girls
| 44- Melina Haidukowski
|Hacoaj (Argentina)
| 47- María Paula Topolansky
|Old Sampa
Junto a Rolando Rivero integraron el cuerpo técnico Ignacio Costas y Martín Ocampo como asistentes, Anastasia Olave como jefa de equipo, Emiliano Fajardo como preparador físico y Marcos Sosa como fisioterapeuta.