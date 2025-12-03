Dólar
Compra 38,05 Venta 40,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / HOCKEY SOBRE CÉSPED

Las Cimarroncitas sufrieron un agónico empate ante Nueva Zelanda tras jugar un gran partido en el Mundial junior de hockey sobre césped

Con goles de Valentina Luis, Sofía Trigo y Melina Haidukowski, Uruguay empató 3-3 con Nueva Zelanda y sigue invito en el Mundial junior de hockey sobre césped en Chile

3 de diciembre 2025 - 15:40hs
Las Cimarroncitas en el Mundial junior de Chile

Las Cimarroncitas en el Mundial junior de Chile

Foto: @hockey.uy

La selección uruguaya femenina junior (U21) de hockey sobre césped, Las Cimarroncitas, empataron 3-3 este miércoles contra Nueva Zelanda en la segunda fecha del grupo F del Mundial que se disputa en Chile.

Las celestes jugaron un partido excelente y estuvieron tres veces arriba en el marcador, pero no lo pudieron cerrar con triunfo y a falta de un minuto, Nueva Zelanda se lo empató a través de un córner corto, que fue el arma con la que supo vulnerar a las uruguayas.

El primer tiempo (se juegan cuatro cuartos de 15 minutos cada uno), fue intenso, parejo y muy emotivo. Los dos equipos salieron a proponer e intercambiaron golpe por golpe.

Valentina Luis abrió la cuenta con una muy buena definición con remate cruzado desde el primer palo.

Uruguay y Países Bajos
HOCKEY SOBRE CÉSPED

El hockey uruguayo vivió una experiencia única e inédita: Las Cimarroncitas enfrentaron a Países Bajos en la previa del Mundial junior de Chile

Guillermina Carassale 
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Las Cimarroncitas debutaron con triunfo en el Mundial junior de hockey sobre césped con un 3-2 a Corea del Sur

Greer Findlay empató en córner corto. Los tres goles de Nueva Zelanda fueron idénticos: corto, recepción, disparo y desvío cerca de la golera Francisca Guani.

En el segundo cuarto, una espectacular definición en córner corto de Sofía Trigo adelantó a Uruguay 2-1.

Pero nuevamente, Nueva Zelanda respondió y en corto igualó con anotación de Niamh McKenzie.

Sin embargo, Melina Haidukowski metió el 3-2 en otra jugada de corto notablemente diagramada por el cuerpo técnico celeste que encabeza el argentino Rolando Rivero.

El primer tiempo terminó con Uruguay 3-2 arriba.

El segundo tiempo, o los dos últimos cuartos, fueron diferentes.

Uruguay logró defenderse más lejos de su área, tuvo más control de bocha y no sufrió tanto el juego veloz y explosivo de las neozelandesas cuando estas se lanzaron al ataque.

Tal vez faltó un poco más de profundidad como para generar más chances de gol y ampliar la ventaja.

El partido, a pesar de eso siempre estuvo bajo el control de Uruguay, pero en los dos últimos minutos, las oceánicas tiraron el resto.

Estuvieron cerca de generar un corto pero la bocha dio en el brazo de una jugadora uruguaya en acción peligrosa por lo que la celeste repuso el juego.

Escasos segundos después llegó un corto, un nuevo desvío y un gol de Riana Pho que estableció un empate que no se compadeció con el trámite del partido, sobre todo con el segundo tiempo donde Uruguay se mostró superior y con mucho más control de juego.

Silvina "Tini" Bonaudi fue elegida como la mejor jugadora del partido.

El viernes, a la hora 18.00, Uruguay cerrará la fase de grupos enfrentando a Estados Unidos, potencia panamericana que en su debut derrotó 5-2 a Nueva Zelanda y que este miércoles se mide con Corea del Sur, rival al que Uruguay superó 3-2 en el debut.

En ese partido, María Eugenia Rodríguez fue elegida como la mejor jugadora del partido.

Temas:

Las Cimarroncitas hockey sobre césped

Seguí leyendo

Las más leídas

Pamela González y Fiorella Pico
FEMENINO

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol con Uruguay penúltimo: mirá los próximos partidos de la celeste

Diego Aguirre
PEÑAROL

Los contratos de Peñarol que se vencen a fin de año y el profundo rearmado del plantel que se vienen para la temporada 2026

Entrevista a Perchman: calificó con 7.5 puntos su primer año en Nacional y le dijo a Coates que se quede, porque el 2026 va a ser un año para disfrutar
ENTREVISTA

Entrevista a Perchman: calificó con 7.5 puntos su primer año en Nacional y le dijo a Coates que se quede, "porque el 2026 va a ser un año para disfrutar"

Pamela González y Evelyn Burgos
ELIMINATORIAS

Uruguay 0-0 Ecuador por la Liga de Naciones que clasifica al Mundial 2027: la celeste empató en el Parque Viera y dejó dos importantes puntos por el camino

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos