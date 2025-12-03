Las Cimarroncitas sufrieron un agónico empate ante Nueva Zelanda tras jugar un gran partido en el Mundial junior de hockey sobre césped

Las Cimarroncitas en el Mundial junior de Chile

La selección uruguaya femenina junior (U21) de hockey sobre césped, Las Cimarroncitas , empataron 3-3 este miércoles contra Nueva Zelanda en la segunda fecha del grupo F del Mundial que se disputa en Chile.

Las celestes jugaron un partido excelente y estuvieron tres veces arriba en el marcador, pero no lo pudieron cerrar con triunfo y a falta de un minuto, Nueva Zelanda se lo empató a través de un córner corto, que fue el arma con la que supo vulnerar a las uruguayas.

El primer tiempo (se juegan cuatro cuartos de 15 minutos cada uno), fue intenso, parejo y muy emotivo. Los dos equipos salieron a proponer e intercambiaron golpe por golpe.

Valentina Luis abrió la cuenta con una muy buena definición con remate cruzado desde el primer palo.

Greer Findlay empató en córner corto. Los tres goles de Nueva Zelanda fueron idénticos: corto, recepción, disparo y desvío cerca de la golera Francisca Guani.

En el segundo cuarto, una espectacular definición en córner corto de Sofía Trigo adelantó a Uruguay 2-1.

Pero nuevamente, Nueva Zelanda respondió y en corto igualó con anotación de Niamh McKenzie.

Sin embargo, Melina Haidukowski metió el 3-2 en otra jugada de corto notablemente diagramada por el cuerpo técnico celeste que encabeza el argentino Rolando Rivero.

El primer tiempo terminó con Uruguay 3-2 arriba.

El segundo tiempo, o los dos últimos cuartos, fueron diferentes.

Uruguay logró defenderse más lejos de su área, tuvo más control de bocha y no sufrió tanto el juego veloz y explosivo de las neozelandesas cuando estas se lanzaron al ataque.

Tal vez faltó un poco más de profundidad como para generar más chances de gol y ampliar la ventaja.

El partido, a pesar de eso siempre estuvo bajo el control de Uruguay, pero en los dos últimos minutos, las oceánicas tiraron el resto.

Estuvieron cerca de generar un corto pero la bocha dio en el brazo de una jugadora uruguaya en acción peligrosa por lo que la celeste repuso el juego.

Escasos segundos después llegó un corto, un nuevo desvío y un gol de Riana Pho que estableció un empate que no se compadeció con el trámite del partido, sobre todo con el segundo tiempo donde Uruguay se mostró superior y con mucho más control de juego.

Silvina "Tini" Bonaudi fue elegida como la mejor jugadora del partido.

El viernes, a la hora 18.00, Uruguay cerrará la fase de grupos enfrentando a Estados Unidos, potencia panamericana que en su debut derrotó 5-2 a Nueva Zelanda y que este miércoles se mide con Corea del Sur, rival al que Uruguay superó 3-2 en el debut.

En ese partido, María Eugenia Rodríguez fue elegida como la mejor jugadora del partido.