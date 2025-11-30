Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / HOCKEY SOBRE CÉSPED

El hockey uruguayo vivió una experiencia única e inédita: Las Cimarroncitas enfrentaron a Países Bajos en la previa del Mundial junior de Chile

Las Cimarroncitas debutan este lunes en el Mundial junior de hockey sobre césped y en el día previa se dieron el lujo de jugar contra Holanda

30 de noviembre 2025 - 17:37hs
Uruguay y Países Bajos

Uruguay y Países Bajos

El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

La selección uruguaya junior de hockey sobre césped en mujeres, Las Cimarroncitas, debutan este lunes en el Mundial de Chile y como preparación vivieron una instancia histórica e inédita para este deporte: enfrentar por primera vez a Países Bajos.

El Mundial se disputará en el Centro Deportivo de Hockey Césped Claudia Schüler, en el Parque Estadio Nacional, donde Uruguay debutará este lunes, a la hora 13.30, enfrentando a Chile.

En el último antecedente entre ambas selecciones, Chile le ganó por shoot-out a Uruguay en el tercer puesto de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, en agosto de este año. El partido terminó 0-0 en el tiempo reglamentario.

El sábado, Uruguay empató un amistoso con España, 1-1, donde el gol lo hizo Chiara Curcio, una de las grandes figuras que tiene este equipo, además de ser la líder natural del plantel.

Carrasco Polo
HOCKEY SOBRE CÉSPED

¿Quiénes son, una por una, las campeonas del hockey sobre césped uruguayo con Carrasco Polo?

Agustina Albertario
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Agustina Albertario, crack del hockey mundial, se despidió de Biguá: mirá sus números en su pasaje por Uruguay

España tuvo mayor posesión y chances de gol, pero Uruguay logró sostenerles el ritmo y empatarles un partido jugado con tiempo reglamentario: cuatro cuartos de 15 minutos cada uno.

Este domingo, Uruguay jugó contra Holanda, o Países Bajos, la mega potencia mundial del hockey.

Las europeas ganaron 5-1 y el gol fue nuevamente de Chiara Curcio.

Se jugaron cuatro cuartos de 12 minutos cada uno.

El partido se pactó por pedido de Países Bajos tras una comunicación del director deportivo de ese país, Jamilon Muelders, con el par uruguayo, Nicolás Tixe, quien está en Uruguay. Muelders fue el entrenador de Holanda campeón del mundo en 2022, torneo jugado en Tarrassa y Ámsterdam.

Uruguay se clasificó en julio del año pasado en un torneo panamericano disputado en Surrey, Canadá, donde terminó cuarto detrás de Argentina, Estados Unidos y Chile, eliminando a Canadá.

En 2022, Uruguay disputó el Mundial de su historia en hockey sobre césped 11 (antes había jugado uno en Poznan, en la modalidad sala, en 2011). Fue en Potchefstroom, Sudáfrica, a donde se clasificó tras un torneo panamericano disputado en Chile donde terminó como vicecampeón.

Las Cimarroncitas mundialistas

Jugadora Equipo
Francisca Guani Old Girls
Camila Minatta Náutico
Agustina Guerrero Biguá
Agustina Mari Biguá
Chiara Curcio Náutico
Carolina Curcio Náutico
Guillermina Carassale Náutico
Clara Borthagaray Biguá
Jacinta Curutchague Náutico
Justina Arregui Old Girls
María Eugenia Rodríguez Náutico
María Paula Topolansky Old Sampa
Melina Haidukowsky Hacoaj (Argentina)
Silvina Bonaudi Náutico
Sofía Trigo Woodlands
Sol Martínez Old Girls
Sol Myszka Old Girls
Valentina Luis Náutico

Quedaron como reservas Inés De Posadas de Old Girls y Paulina Blanco de Carrasco Polo.

Componen el cuerpo técnico junto con Rolando Rivero, Ignacio Costas y Martín Ocampo como asistentes, Anastasia Olave como jefa de equipo, Emiliano Fajardo como preparador físico y Marcos Sosa como fisioterapeuta.

El equipo no podrá contar con Milagros "Pinky" Seigal quien se rompió los ligamentos de la rodilla en la Copa América jugada con la selección mayor, Las Cimarronas.

El fixture de Las Cimarroncitas en el Mundial junior

Fecha Hora Rival
Lunes 1° de diciembre 13.30 Chile
Miércoles 3 de diciembre 13.30 Nueva Zelanda
Viernes 5 de diciembre 18.00 Estados Unidos

El Mundial se verá por Disney+ en Uruguay.

Temas:

hockey sobre césped Las Cimarroncitas

Seguí leyendo

Las más leídas

La foto de los cuatro uruguayos campeones con Flamengo
FLAMENGO CAMPEÓN

Los dos uruguayos que alcanzaron las tres copas Libertadores y se sumaron a una selecta lista de ganadores: conocé quién encabeza el ránking

Emanuel Gularte de Peñarol ante Gonzalo Carneiro de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
LIGA AUF URUGUAYA

Nacional vs Peñarol EN VIVO: el equipo de Jadson Viera es el único que busca el gol en la hora en la finalísima de la Liga AUF Uruguaya

Emanuel Gularte de Peñarol ante Christian Ebere de Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya
FINALES DE LA LIGA AUF URUGUAYA

¿A qué hora juegan hoy Nacional vs Peñarol por la segunda final de la Liga AUF Uruguaya y dónde verlo?

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, confirmó desde dónde mirará el clásico ante Nacional por la finalísima de la Liga AUF Uruguaya

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos