El hockey uruguayo vivió una experiencia única e inédita: Las Cimarroncitas enfrentaron a Países Bajos en la previa del Mundial junior de Chile

La selección uruguaya junior de hockey sobre césped en mujeres, Las Cimarroncitas, debutan este lunes en el Mundial de Chile y como preparación vivieron una instancia histórica e inédita para este deporte: enfrentar por primera vez a Países Bajos.

El Mundial se disputará en el Centro Deportivo de Hockey Césped Claudia Schüler , en el Parque Estadio Nacional, donde Uruguay debutará este lunes, a la hora 13.30, enfrentando a Chile.

En el último antecedente entre ambas selecciones, Chile le ganó por shoot-out a Uruguay en el tercer puesto de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, en agosto de este año. El partido terminó 0-0 en el tiempo reglamentario.

El sábado, Uruguay empató un amistoso con España, 1-1, donde el gol lo hizo Chiara Curcio , una de las grandes figuras que tiene este equipo, además de ser la líder natural del plantel.

España tuvo mayor posesión y chances de gol, pero Uruguay logró sostenerles el ritmo y empatarles un partido jugado con tiempo reglamentario: cuatro cuartos de 15 minutos cada uno.

Este domingo, Uruguay jugó contra Holanda, o Países Bajos, la mega potencia mundial del hockey.

Las europeas ganaron 5-1 y el gol fue nuevamente de Chiara Curcio.

Se jugaron cuatro cuartos de 12 minutos cada uno.

El partido se pactó por pedido de Países Bajos tras una comunicación del director deportivo de ese país, Jamilon Muelders, con el par uruguayo, Nicolás Tixe, quien está en Uruguay. Muelders fue el entrenador de Holanda campeón del mundo en 2022, torneo jugado en Tarrassa y Ámsterdam.

Uruguay se clasificó en julio del año pasado en un torneo panamericano disputado en Surrey, Canadá, donde terminó cuarto detrás de Argentina, Estados Unidos y Chile, eliminando a Canadá.

En 2022, Uruguay disputó el Mundial de su historia en hockey sobre césped 11 (antes había jugado uno en Poznan, en la modalidad sala, en 2011). Fue en Potchefstroom, Sudáfrica, a donde se clasificó tras un torneo panamericano disputado en Chile donde terminó como vicecampeón.

Las Cimarroncitas mundialistas

Jugadora Equipo Francisca Guani Old Girls Camila Minatta Náutico Agustina Guerrero Biguá Agustina Mari Biguá Chiara Curcio Náutico Carolina Curcio Náutico Guillermina Carassale Náutico Clara Borthagaray Biguá Jacinta Curutchague Náutico Justina Arregui Old Girls María Eugenia Rodríguez Náutico María Paula Topolansky Old Sampa Melina Haidukowsky Hacoaj (Argentina) Silvina Bonaudi Náutico Sofía Trigo Woodlands Sol Martínez Old Girls Sol Myszka Old Girls Valentina Luis Náutico

Quedaron como reservas Inés De Posadas de Old Girls y Paulina Blanco de Carrasco Polo.

Componen el cuerpo técnico junto con Rolando Rivero, Ignacio Costas y Martín Ocampo como asistentes, Anastasia Olave como jefa de equipo, Emiliano Fajardo como preparador físico y Marcos Sosa como fisioterapeuta.

El equipo no podrá contar con Milagros "Pinky" Seigal quien se rompió los ligamentos de la rodilla en la Copa América jugada con la selección mayor, Las Cimarronas.

El fixture de Las Cimarroncitas en el Mundial junior

Fecha Hora Rival Lunes 1° de diciembre 13.30 Chile Miércoles 3 de diciembre 13.30 Nueva Zelanda Viernes 5 de diciembre 18.00 Estados Unidos

El Mundial se verá por Disney+ en Uruguay.