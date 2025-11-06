Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / HOCKEY SOBRE CÉSPED

Las Cimarroncitas tienen plantel definido para el Mundial junior de hockey sobre césped que se jugará en Chile

Tras el entrenamiento del jueves por la mañana, el entrenador argentino Rolando Rivero definió el plantel de 18 jugadores que disputará el Mundial junior en Chile

6 de noviembre 2025 - 22:39hs
Las Cimarroncitas&nbsp;

Las Cimarroncitas 

Foto: COU / @santiagosportsphotographer

La selección uruguaya junior de hockey sobre césped en mujeres, Las Cimarroncitas, ya tiene el plantel elegido para disputar el segundo Mundial de su historia. El mismo se llevará a cabo en Chile del 1° al 13 de diciembre.

En 2022, Uruguay disputó el Mundial de su historia en hockey sobre césped 11 (antes había jugado uno en Poznan, en la modalidad sala, en 2011). Fue en Potchefstroom, Sudáfrica, a donde se clasificó tras un torneo panamericano disputado en Chile donde terminó como vicecampeón.

Tras el entrenamiento de este jueves por la mañana, el entrenador argentino Rolando Rivero dio a conocer la lista de 18 jugadoras.

Biguá
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Biguá y Carrasco Polo pisaron firme en las semifinales de ida del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Carrasco Polo
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Biguá y Carrasco Polo se metieron en la final de los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Las Cimarroncitas mundialistas

Jugadora Equipo
Francisca Guani Old Girls
Camila Minatta Náutico
Agustina Guerrero Biguá
Agustina Mari Biguá
Chiara Curcio Náutico
Carolina Curcio Náutico
Guillermina Carassale Náutico
Clara Borthagaray Biguá
Jacinta Curutchague Náutico
Justina Arregui Old Girls
María Eugenia Rodríguez Náutico
María Paula Topolansky Old Sampa
Melina Haidukowsky Hacoaj (Argentina)
Silvina Bonaudi Náutico
Sofía Trigo Woodlands
Sol Martínez Old Girls
Sol Myszka Old Girls
Valentina Luis Náutico

Quedaron como reservas Inés De Posadas de Old Girls y Paulina Blanco de Carrasco Polo.

Se trata de un plantel con fuerte presencia de jugadoras de Náutico, que tiene 8 jugadoras.

Lo siguen en aportes Old Girls con cuatro y Old Girls con tres.

Todas las jugadoras ya están consolidadas en los planteles de Primera, en una temporada local que definirán Náutico y Carrasco Polo el sábado 15 de diciembre.

Componen el cuerpo técnico junto con Rolando Rivero, Ignacio Costas y Martín Ocampo como asistentes, Anastasia Olave como jefa de equipo, Emiliano Fajardo como preparador físico y Marcos Sosa como fisioterapeuta.

En agosto de este año, una amplia base de este equipo jugó los Juegos Panamericanos Junior de Asunción donde perdió el bronce con Chile en el shoot-out.

Fueron 27 jugadoras las que quedaron afuera de la nómina final después de hacer un largo proceso donde una gran competencia interna le permitió a Rivero convocar a las jugadoras que vio mejor en esta etapa del año para afrontar un desafío mundial.

El equipo no podrá contar con Milagros "Pinky" Seigal quien se rompió los ligamentos de la rodilla en la Copa América jugada con la selección mayor, Las Cimarronas.

El fixture de Las Cimarroncitas en el Mundial junior

Fecha Hora Rival
Lunes 1° de diciembre 13.30 Chile
Miércoles 3 de diciembre 13.30 Nueva Zelanda
Viernes 5 de diciembre 18.00 Estados Unidos

Temas:

hockey sobre césped Las Cimarroncitas

Seguí leyendo

Las más leídas

Alonso explica cómo seguirá el evento tras el final de la apertura de sobres
DERECHOS DE TV

La AUF recibió 17 propuestas de 13 empresas en la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo: Tenfield va por los tres bloques

Diego García
PEÑAROL

Secretaría de Género de Peñarol pidió que se le rescinda contrato a Diego García o sea separado del plantel por su causa de abuso sexual: mirá lo que definió el consejo directivo

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
DERECHOS DE TV

La jugada maestra de Tenfield: apuesta al streaming, no ofertó el cable y observa cómo se mueve ese sublote; salieron a escena tres rivales de peso, Torneos-Directv, Mediapro y Telecom

Diego Lugano e integrantes de la Mutual en el juzgado
FÚTBOL URUGUAYO

Tenfield contrademandó a Diego Lugano por US$ 30 millones en el juicio que la Mutual le inició a la empresa y a la AUF por reclamo de derechos de imagen

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos