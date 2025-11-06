Las Cimarroncitas tienen plantel definido para el Mundial junior de hockey sobre césped que se jugará en Chile

La selección uruguaya junior de hockey sobre césped en mujeres, Las Cimarroncitas, ya tiene el plantel elegido para disputar el segundo Mundial de su historia. El mismo se llevará a cabo en Chile del 1° al 13 de diciembre.

Uruguay se clasificó en julio del año pasado en un torneo panamericano disputado en Surrey , Canadá, donde terminó cuarto detrás de Argentina, Estados Unidos y Chile, eliminando a Canadá.

En 2022, Uruguay disputó el Mundial de su historia en hockey sobre césped 11 (antes había jugado uno en Poznan, en la modalidad sala, en 2011). Fue en Potchefstroom, Sudáfrica, a donde se clasificó tras un torneo panamericano disputado en Chile donde terminó como vicecampeón.

Tras el entrenamiento de este jueves por la mañana, el entrenador argentino Rolando Rivero dio a conocer la lista de 18 jugadoras.

Las Cimarroncitas mundialistas

Jugadora Equipo Francisca Guani Old Girls Camila Minatta Náutico Agustina Guerrero Biguá Agustina Mari Biguá Chiara Curcio Náutico Carolina Curcio Náutico Guillermina Carassale Náutico Clara Borthagaray Biguá Jacinta Curutchague Náutico Justina Arregui Old Girls María Eugenia Rodríguez Náutico María Paula Topolansky Old Sampa Melina Haidukowsky Hacoaj (Argentina) Silvina Bonaudi Náutico Sofía Trigo Woodlands Sol Martínez Old Girls Sol Myszka Old Girls Valentina Luis Náutico

Quedaron como reservas Inés De Posadas de Old Girls y Paulina Blanco de Carrasco Polo.

Se trata de un plantel con fuerte presencia de jugadoras de Náutico, que tiene 8 jugadoras.

Lo siguen en aportes Old Girls con cuatro y Old Girls con tres.

Todas las jugadoras ya están consolidadas en los planteles de Primera, en una temporada local que definirán Náutico y Carrasco Polo el sábado 15 de diciembre.

Componen el cuerpo técnico junto con Rolando Rivero, Ignacio Costas y Martín Ocampo como asistentes, Anastasia Olave como jefa de equipo, Emiliano Fajardo como preparador físico y Marcos Sosa como fisioterapeuta.

En agosto de este año, una amplia base de este equipo jugó los Juegos Panamericanos Junior de Asunción donde perdió el bronce con Chile en el shoot-out.

Fueron 27 jugadoras las que quedaron afuera de la nómina final después de hacer un largo proceso donde una gran competencia interna le permitió a Rivero convocar a las jugadoras que vio mejor en esta etapa del año para afrontar un desafío mundial.

El equipo no podrá contar con Milagros "Pinky" Seigal quien se rompió los ligamentos de la rodilla en la Copa América jugada con la selección mayor, Las Cimarronas.

El fixture de Las Cimarroncitas en el Mundial junior