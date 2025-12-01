Las Cimarroncitas debutaron con triunfo en el Mundial junior de hockey sobre césped con un 3-2 a Corea del Sur

La selección femenina junior (U21) de hockey sobre césped, Las Cimarroncitas , le ganaron este lunes 3-2 a Corea del Sur y debutaron con triunfo en el Mundial de Chile.

El equipo dirigido por Rolando Rivero comenzó ganando con un tanto de Melina Haidukowski , única jugadora del plantel que milita en el extranjero, en Hacoaj de Argentina.

Rápidamente empató Sugyeong Lee. Ambos tantos fueron en el tercer cuarto (los partidos se juegan a cuatro cuartos de 15 minutos cada uno).

En el último cuarto, Chiara Curcio metió de penal el 2-1 y a cinco minutos de final María Eugenia Rodríguez puso el 3-1.

Rodríguez, delantera de Náutico, fue elegida como la mejor jugadora del partido.

En la última jugada del partido, descontó Soyeon Joo.

Sofía Trigo recibí tarjeta verde y Agustina Mari una amarilla.

Con este triunfo, Uruguay vengó la derrota que Corea del Sur le imprimió el 1° de abril de 2021 en lo que fue el debut histórico de las junior en un Mundial, en Potchefstroom, Sudáfrica.

En aquel torneo, Uruguay derrotó después 1-0 a AustrIa y cayó 4-0 con Argentina perdiendo la posibilidad de clasificar a cuartos de final. La celeste terminó en el puesto 13 luego de perder 2-1 con Malasia y de golear 4-1 a Canadá y 5-1 a Gales.

Este miércoles, a la hora 13.30, Uruguay se medirá con Nueva Zelanda y el viernes, a las 18.00, lo hará contra Estados Unidos.

Los partidos se ven por Disney+.