El Observador / Polideportivo / HOCKEY SOBRE CÉSPED

Las Cimarroncitas debutaron con triunfo en el Mundial junior de hockey sobre césped con un 3-2 a Corea del Sur

Con goles de Melina Haidukowski, Chiara Curcio y María Eugenia Rodríguez, Uruguay pisó firme en el Mundial junior de Chile

1 de diciembre 2025 - 18:45hs
Guillermina Carassale&nbsp;

Guillermina Carassale 

Foto: FIH

La selección femenina junior (U21) de hockey sobre césped, Las Cimarroncitas, le ganaron este lunes 3-2 a Corea del Sur y debutaron con triunfo en el Mundial de Chile.

El equipo dirigido por Rolando Rivero comenzó ganando con un tanto de Melina Haidukowski, única jugadora del plantel que milita en el extranjero, en Hacoaj de Argentina.

Rápidamente empató Sugyeong Lee. Ambos tantos fueron en el tercer cuarto (los partidos se juegan a cuatro cuartos de 15 minutos cada uno).

En el último cuarto, Chiara Curcio metió de penal el 2-1 y a cinco minutos de final María Eugenia Rodríguez puso el 3-1.

Rodríguez, delantera de Náutico, fue elegida como la mejor jugadora del partido.

En la última jugada del partido, descontó Soyeon Joo.

Sofía Trigo recibí tarjeta verde y Agustina Mari una amarilla.

Con este triunfo, Uruguay vengó la derrota que Corea del Sur le imprimió el 1° de abril de 2021 en lo que fue el debut histórico de las junior en un Mundial, en Potchefstroom, Sudáfrica.

En aquel torneo, Uruguay derrotó después 1-0 a AustrIa y cayó 4-0 con Argentina perdiendo la posibilidad de clasificar a cuartos de final. La celeste terminó en el puesto 13 luego de perder 2-1 con Malasia y de golear 4-1 a Canadá y 5-1 a Gales.

Este miércoles, a la hora 13.30, Uruguay se medirá con Nueva Zelanda y el viernes, a las 18.00, lo hará contra Estados Unidos.

Los partidos se ven por Disney+.

