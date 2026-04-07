Escándalo en Argentina por rituales de bautismo a adolescentes de hockey sobre césped: realizaron prácticas humillantes a menores y se reactivó causa penal

Una denuncia por presuntos abusos sexuales en rituales de iniciación dentro del hockey sobre césped en la rama femenina, ocurridos en Mendoza, sacudió en las últimas horas al deporte argentino y pone nuevamente sobre la mesa los cuestionamientos a los tradicionales bautismos que se le realizan a deportistas jóvenes cuando son llamados a jugar en los primeros equipos.

De acuerdo al expediente judicial que fue ventilado en distintos medios argentinos, la denunciante -menor de edad al momento de los hechos cuando tenía 16 años- relató situaciones que incluyeron exposición corporal forzada, situaciones humillantes y acciones que derivaron en el sufrimiento de consecuencias físicas y emocionales.

Según La Nación, diez jugadoras de entre 29 y 18 años fueron imputadas por el hecho.

Los hechos tuvieron lugar en la zona de vestuarios del Club Alemán de Mendoza, según lo denunciado.

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"Nos hicieron armar una fila en la puerta del baño para que entráramos de a una. La orden fue quedarnos en bombacha y sacarnos el corpiño. Teníamos treinta segundos para taparnos los pezones con papeles que nos dejaron en la mesada. Nos vendaron los ojos con toallas femeninas”, expresó la denunciante.

A una de las jugadoras adolescentes, que tenía fobia a los peces, se le obligó a oler atún, lo cual le provocó una reacción de angustia.

Según el testimonio, se aplicaron sustancias irritantes como ají en labios y boca: “Me ardía mucho, tuve una reacción alérgica… me largué a llorar del malestar”.

“Nos habían dado un hueso de perro para que lo mordiéramos. Escuchaba la voz de una de ellas diciendo: ‘Ponete en cuatro patas y mordé este hueso porque sos un perro’”, se expresó en el expediente.

La misma incluye además otras prácticas de carácter degradante, como la utilización de objetos y alimentos en situaciones de humillación, así como intervenciones sobre el cuerpo sin consentimiento.

"Nos untaban mezclas desagradables en el cuerpo. En este punto, yo estaba muy incómoda con la situación, pero me sentí tan vulnerable, humillada y sentí tanto miedo de que reaccionaran mal si les decía que me quería ir, que no pude hablar”, declaró la denunciante.

Este medio informó que en la denuncia la adolescente declaró que fue obligada a gritar un gol luego de lo cual le metieron una salchicha en la boca, y que también le pusieron una morcilla entre la ropa interior y los genitales generándole incomodidad, y que, adicionalmente, también le arrojaron en la cara un preservativo que contenía yogur en su interior.

La causa, caratulada como abuso sexual, había sido archivada en una primera instancia, pero fue reabierta tras la incorporación de nuevos elementos probatorios.

Si bien la denunciante expresó, a través de su madre, que no se sintió abusada sexualmente, la calificación legal del caso se mantiene dentro de esa figura.

El caso generó reacciones dentro del entorno deportivo y del propio club. Algunas familias de jugadoras señaladas rechazaron las acusaciones, mientras la investigación judicial continúa en curso.