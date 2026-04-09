Juventud vs Cienciano por Copa Sudamericana: gol de Leonel Roldán tras gran jugada colectiva de los pedrenses

Juventud comienza este jueves su camino en la Copa Sudamericana enfrentando por la primera fecha del grupo B a Cienciano de Perú, en el Estadio Centenario desde la hora 19.00.
Los pedrenses se clasificaron tras haber alcanzado la tercera ronda de la Copa Libertadores donde cayeron ante Deportivo Independiente Medellín.
Sergio "Chapa" Blanco debuta como entrenador luego de que Sebastián "Gallego" Méndez fuera destituido pese a la gran campaña internacional (eliminó a Universidad Católica de Ecuador y Guaraní) debido a la mala campaña en el Torneo Apertura.
Estos equipos comparten grupo con Academia Puerto Cabello y Atlético Mineiro. Los venezolanos le ganaron al elenco brasileño 2-1 en su debut.
Por el grupo C, Boston River perdió el martes 1-0 de local con Sao Paulo.
El miércoles, por el grupo F, Montevideo City Torque sorprendió al ganarle 1-0 a Gremio.