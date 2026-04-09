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Juventud vs Cienciano por Copa Sudamericana: gol de Leonel Roldán tras gran jugada colectiva de los pedrenses

Con el debut de Sergio "Chapa" Blanco como entrenador, Juventud busca un debut triunfal en la Copa Sudamericana ante Cienciano de Perú

9 de abril de 2026 18:14 hs
20260409 Juventud Cienciano Copa Sudamericana 2026. Foto Gastón Britos Focouy (7)
20260409 Juventud Cienciano Copa Sudamericana 2026. Foto Gastón Britos Focouy (2)
20260409 Juventud Cienciano Copa Sudamericana 2026. Foto Gastón Britos Focouy (1)
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20260409 Juventud Cienciano Copa Sudamericana 2026. Foto Gastón Britos Focouy (5)
20260409 Juventud Cienciano Copa Sudamericana 2026. Foto Gastón Britos Focouy (4)
20260409 Juventud Cienciano Copa Sudamericana 2026. Foto Gastón Britos Focouy (3)

Juventud comienza este jueves su camino en la Copa Sudamericana enfrentando por la primera fecha del grupo B a Cienciano de Perú, en el Estadio Centenario desde la hora 19.00.

Los pedrenses se clasificaron tras haber alcanzado la tercera ronda de la Copa Libertadores donde cayeron ante Deportivo Independiente Medellín.

Sergio "Chapa" Blanco debuta como entrenador luego de que Sebastián "Gallego" Méndez fuera destituido pese a la gran campaña internacional (eliminó a Universidad Católica de Ecuador y Guaraní) debido a la mala campaña en el Torneo Apertura.

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Estos equipos comparten grupo con Academia Puerto Cabello y Atlético Mineiro. Los venezolanos le ganaron al elenco brasileño 2-1 en su debut.

Juventud de Las Piedras se quedó sin técnico ya que cesó a Sebastián Méndez, a cuatro días del debut en Copa Sudamericana

Sergio "Chapita" Blanco es el nuevo entrenador de Juventud de Las Piedras, luego de la destitución del argentino Sebastián Méndez

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