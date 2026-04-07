Sergio "Chapita" Blanco es el nuevo entrenador de Juventud de Las Piedras, luego de la destitución del argentino Sebastián Méndez

Sergio “Chapita” Blanco se convirtió a última hora del lunes en nuevo entrenador del uruguayo Juventud , que este domingo terminó el ciclo del argentino Sebastián Ariel "Gallego" Méndez, y en 72 horas hará su debut en la Copa Sudamericana.

Así lo anunció el club de la ciudad de Las Piedras en un comunicado en el que informó que el técnico firmó contrato hasta el final de la presente temporada .

Nacido en Montevideo en noviembre de 1981, Blanco comenzó su carrera de entrenador en Wanderers , club en el que estuvo entre 2022 y 2023.

En 2024 asumió como técnico del mexicano Celaya, que disputa la Liga Premier. Allí trabajó hasta junio de 2025 y guio al equipo a la final de un Torneo Apertura.

Juventud de Las Piedras se quedó sin técnico ya que cesó a Sebastián Méndez, a cuatro días del debut en Copa Sudamericana

Racing 2-1 Juventud: el equipo de Sayago se quedó con el triunfo y se mantiene líder del Torneo Apertura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuventudUy/status/2041308778855895468&partner=&hide_thread=false ¡, “”!



Sergio Blanco es nuevo director técnico de nuestra institución.

Firma contrato hasta fin de año y este jueves tendrá su estreno por Copa Sudamericana y el próximo fin de semana por el Torneo Apertura.#UnClubUnaCiudad #SomosPedrenses pic.twitter.com/8ysoT3rlhA — Club Atlético Juventud (@JuventudUy) April 7, 2026

Su etapa como futbolista la comenzó en Wanderers, club al que Blanco retornó en otras seis oportunidades.

También jugó en los mexicanos América, San Luis, Dorados, Querétaro y Necaxa, en los uruguayos Nacional y Montevideo City Torque, en el chino Shanghái Shenhua, en el peruano Sporting Cristal y el argentino Patronato.

Adiós al Gallego Méndez

Juventud terminó este domingo el ciclo del “Gallego” Méndez tras sumar una nueva derrota que lo mantuvo en la última posición del Apertura.

Un día antes, el equipo de la ciudad de Las Piedras cayó por 2-1 frente al líder Racing en la décima fecha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuventudUy/status/2040915536637305041&partner=&hide_thread=false De común acuerdo, Sebastián Méndez deja de ser el entrenador de Juventud.



Le agradecemos a él y a su cuerpo técnico, por el trabajo realizado durante su estadía en el club, así como por los resultados obtenidos a nivel internacional.



Le deseamos el mayor de los éxitos! pic.twitter.com/9zrwGmKFkP — Club Atlético Juventud (@JuventudUy) April 5, 2026

El Apertura tiene a Juventud en el último lugar con cuatro puntos, tras una victoria, un empate y ocho derrotas. El único triunfo fue en la quinta fecha, cuando ganó por 3-1 a Nacional.

Los primeros meses del año 2026 tuvieron al conjunto uruguayo disputando una Copa Libertadores que comenzó en la primera fase, lo que lo obligaba a eliminar a dos equipos para poder jugar la Sudamericana o a tres para continuar en el certamen continental más importante a nivel de clubes.

Allí dejó por el camino al ecuatoriano Universidad Católica al remontar la serie como visitante y ganar en los penaltis; y luego a Guaraní con una victoria en Paraguay después de un empate en casa.

Debut en la Copa Sudamericana

Pese a que en la tercera fase no pudo con el colombiano Independiente Medellín, Juventud selló su boleto a la Sudamericana, en la que debutará este jueves (hora 19:00, Estadio Centenario) ante el peruano Cienciano.