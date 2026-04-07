Sergio "Chapita" Blanco es el nuevo entrenador de Juventud de Las Piedras, luego de la destitución del argentino Sebastián Méndez
El nuevo técnico firmó contrato hasta el final de la presente temporada y debuta este jueves por la Copa Sudamericana
7 de abril de 2026 7:27 hs
Sergio Blanco Foto: Leonardo Carreño.
Sergio “Chapita” Blanco se convirtió a última hora del lunes en nuevo entrenador del uruguayo Juventud, que este domingo terminó el ciclo del argentino Sebastián Ariel "Gallego" Méndez, y en 72 horas hará su debut en la Copa Sudamericana.
Así lo anunció el club de la ciudad de Las Piedras en un comunicado en el que informó que el técnico firmó contrato hasta el final de la presente temporada.
Nacido en Montevideo en noviembre de 1981, Blanco comenzó su carrera de entrenador en Wanderers, club en el que estuvo entre 2022 y 2023.
En 2024 asumió como técnico del mexicano Celaya, que disputa la Liga Premier. Allí trabajó hasta junio de 2025 y guio al equipo a la final de un Torneo Apertura.
Su etapa como futbolista la comenzó en Wanderers, club al que Blanco retornó en otras seis oportunidades.
También jugó en los mexicanos América, San Luis, Dorados, Querétaro y Necaxa, en los uruguayos Nacional y Montevideo City Torque, en el chino Shanghái Shenhua, en el peruano Sporting Cristal y el argentino Patronato.
El Apertura tiene a Juventud en el último lugar con cuatro puntos, tras una victoria, un empate y ocho derrotas. El único triunfo fue en la quinta fecha, cuando ganó por 3-1 a Nacional.
Los primeros meses del año 2026 tuvieron al conjunto uruguayo disputando una Copa Libertadores que comenzó en la primera fase, lo que lo obligaba a eliminar a dos equipos para poder jugar la Sudamericana o a tres para continuar en el certamen continental más importante a nivel de clubes.
Allí dejó por el camino al ecuatoriano Universidad Católica al remontar la serie como visitante y ganar en los penaltis; y luego a Guaraní con una victoria en Paraguay después de un empate en casa.
Debut en la Copa Sudamericana
Pese a que en la tercera fase no pudo con el colombiano Independiente Medellín, Juventud selló su boleto a la Sudamericana, en la que debutará este jueves (hora 19:00, Estadio Centenario) ante el peruano Cienciano.