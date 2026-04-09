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¿A qué hora juegan hoy Juventud de Las Piedras vs Cienciano por la Copa Sudamericana y dónde verlo?

Sergio "Chapita" Blanco debutará como técnico de Juventud de Las Piedras en un encuentro internacional frente a Cienciano por Copa Sudamericana

9 de abril de 2026 5:00 hs
Bruno Larregui de Juventud de Las Piedras

Bruno Larregui de Juventud de Las Piedras

Foto: Gastón Britos/Focouy

Juventud de Las Piedras enfrenta a Cienciano de Perú este jueves a la hora 19 en el Estadio Centenario por su debut en la Copa Sudamericana.

Los pedrenses buscan comenzar con buen pie en el segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y lo harán con Sergio "Chapita" Blanco como flamante entrenador luego del cese del argentino Sebastián Méndez.

¿Cuándo juega Juventud de Las Piedras vs Cienciano por la Copa Sudamericana?

Juventud de Las Piedras enfrenta a Cienciano por la fecha 1 del grupo de la Copa Sudamericana.

El partido entre ambos equipos se disputará este jueves 9 de marzo en el Estadio Campeones Olímpicos.

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¿A qué hora juega hoy Juventud de Las Piedras vs Cienciano por la Copa Sudamericana?

El encuentro se jugará a la hora 19.

El encuentro se verá a través de DSprots y en streaming por DGO.

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