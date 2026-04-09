¿A qué hora juegan hoy Juventud de Las Piedras vs Cienciano por la Copa Sudamericana y dónde verlo?

Bruno Larregui de Juventud de Las Piedras

Juventud de Las Piedras enfrenta a Cienciano de Perú este jueves a la hora 19 en el Estadio Centenario por su debut en la Copa Sudamericana.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Los pedrenses buscan comenzar con buen pie en el segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y lo harán con Sergio "Chapita" Blanco como flamante entrenador luego del cese del argentino Sebastián Méndez.

¿Cuándo juega Juventud de Las Piedras vs Cienciano por la Copa Sudamericana? Juventud de Las Piedras enfrenta a Cienciano por la fecha 1 del grupo de la Copa Sudamericana.

El partido entre ambos equipos se disputará este jueves 9 de marzo en el Estadio Campeones Olímpicos.