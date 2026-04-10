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El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Mirá un nuevo golazo de Federico Valverde para Real Madrid vs Girona por LaLiga de España

El uruguayo le pegó un zapatazo que se metió de lleno en el arco del conjunto catalán, previo a lo que será un partidazo ante Bayern Múnich por la Champions League

10 de abril de 2026 18:06 hs

Federico Valverde volvió a ser figura en Real Madrid este viernes en la tarde uruguaya, cuando los merengues fueron locales en el Estadio Santiago Bernabéu ante Girona en el 1-1 por una nueva fecha de LaLiga de España.

Golazo de Federico Valverde

Federico Valverde, pese al encuentro que se viene ante Bayern Múnich el próximo miércoles en el que tienen que dar vuelta un resultado complicadísimo, fue titular y jugó todo el encuentro contra Girona como locales en el Estadio Santiago Bernabéu.

Es que los merengues no podían dejar más unidades por el camino tras la derrota del fin de semana pasado en su visita a Mallorca (2-1) y sin su presencia ya que se encontraba suspendido.

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Cuando el encuentro aún estaba 0-0 y en el comienzo del segundo tiempo, sobre los 50 minutos, el uruguayo aprovechó un balón que le quedó de frente al arco y de media distancia convirtió otro golazo.

Pero Thomas Lemar, el francés, anotó luego a los 61' para Girona la igualdad y el conjunto catalán, en el que ingresó Cristhian Stuani para disputar los últimos 6 minutos, se llevó un punto de oro con el 1-1.

Valverde llegó a seis goles en esta edición de LaLiga de España y ya tenía siete asistencias previo a este encuentro.

Real Madrid complicó mucho su chance en este torneo ya que, con un partido de más que el líder Barcelona, quedó a 6 puntos cuando restan solo siete fechas para el final.

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