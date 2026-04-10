Qué es el power ranking, a quién da entre los principales candidatos, y la posición de Uruguay para ganar el Mundial 2026 a falta de 100 días para la final

Este viernes 10 de abril faltan exactamente 100 días para la final del Mundial 2026 que se llevará a cabo desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México, y que tiene a varias selecciones como seguras animadoras del mismo.

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Dicha Copa del Mundo se iniciará con el encuentro entre los aztecas, que serán locales, frente a Sudáfrica en Ciudad de México.

En ese contexto, la prestigiosa revista estadounidense Sports Illustrated realizó un ranking de las 48 selecciones que participarán del mismo.

El citado informe está basado en lo que se llama un "power ranking".

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¿Qué es un "power ranking"?

A diferencia del ranking FIFA, que se elabora todos los meses y es acumulativo y lento, el "power ranking" es una fotografía del momento:

1) Rendimiento en Eliminatorias: evalúa cómo cerraron la clasificación (por ejemplo, mencionan a Francia en "plena forma").

2) Resultados recientes: se toma muy en cuenta la última ventana FIFA y amistosos de jerarquía.

En ese contexto fue confeccionado el ranking que dio a conocer la revista estadounidense Sports Illustraded sobre las 48 selecciones que tomarán parte en el Mundial 2026.

Según el mismo, y empezando desde abajo, el equipo que tiene menos chance de ganar la próxima Copa del Mundo, a falta de 100 días para que se dispute la final, es Cuarazao, en la posición 48.

En el 47, penúltimo, aparece Cabo Verde, uno de los rivales de grupo de Uruguay, Haití en el 46 y Jordania, rival de Argentina, en el 45.

Siempre comenzando desde abajo, la primera selección sudamericana que aparece es Paraguay y lo hace en el lugar 21 y la sigue Ecuador en el 16.

Uruguay's midfielder Federico Valverde (L) celebrates with Uruguay's forward Darwin Nunez (R) after scoring their first goal from the penalty spot during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London Federico Valverde celebra junto a Darwin Núñez el gol del empate de Uruguay ante Inglaterra en Wembley FOTO: AFP

En el top 10, aparece la selección uruguaya como una de las candidatas. Justamente ocupa el décimo lugar.

Acerca de los dirigidos por Marcelo Bielsa, explica: "Siempre hay que contar con la doble campeona del mundo (toma las Copas del Mundo y no los Mundiales, ya que allí ingresarían los ganados en 1924 y 1928, que también fueron Juegos Olímpicos, pero organizados por la FIFA). La selección uruguaya tuvo una clasificación de altibajos, pero terminó de buena forma, para asegurar nuevamente su boleto a una Copa del Mundo. El elenco charrúa es dirigido por Marcelo Bielsa tiene a Federico Valverde, estrella de Real Madrid, como su principal referente. Compartirán el Grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde. En 16avos, ya se palpita un posible duelo rioplatense ante Argentina. Imperdible".

La gran candidata para Sports Illustrated para ganar el Mundial 2026 es España.

Estos son los 10 primeros del "power ranking" de la citada publicación:

1) España

2) Francia

3) Argentina

4) Inglaterra

5) Brasil

6) Alemania

7) Portugal

8) Holanda

9) Colombia

10) Uruguay