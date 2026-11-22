El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este lunes 23 de noviembre una mañana con neblinas en todo el país y máximas de entre 26 °C y 30 °C . Para la tarde y la noche, el organismo pronostica probables tormentas aisladas en el oeste y el norte .

La temperatura irá de 14 °C a 26 °C . La mañana se presentará con cielo claro y algo nuboso, neblinas y vientos del noreste al noroeste de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h .

Por la tarde y la noche, el cielo estará algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto. El viento soplará del oeste de 10 a 30 km/h, con períodos de dirección variable y velocidades de hasta 10 km/h.

En el este , la mínima será de 12 °C y la máxima de 28 °C . La mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla. El viento será variable, de hasta 10 km/h, y rotará al noroeste con velocidades de 10 a 30 km/h. De tarde y noche habrá neblinas y cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto. El viento será del norte de 10 a 30 km/h, con períodos de dirección variable y velocidades de hasta 10 km/h.

En el oeste, las temperaturas oscilarán entre 13 °C y 29 °C. Habrá neblinas por la mañana, con cielo de claro y algo nuboso a nuboso y viento del noreste al noroeste de 10 a 30 km/h. De tarde y noche el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto y probables tormentas aisladas. El viento será del oeste de 10 a 30 km/h, con períodos de dirección variable y velocidades de hasta 10 km/h.

En el norte, la mínima será de 15 °C y la máxima llegará a 30 °C, la más alta prevista para la jornada. La mañana estará algo nubosa a nubosa, con neblinas y viento del este de 10 a 20 km/h. Para la tarde y la noche, Inumet prevé cielo nuboso, probables tormentas aisladas y viento del este de 10 a 30 km/h.