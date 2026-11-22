El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó su pronóstico para este domingo 22 de noviembre , una jornada que estará marcada por temperaturas máximas de hasta 28 °C en el oeste del país , mientras que en Montevideo y el área metropolitana el termómetro alcanzará los 24 °C .

El organismo también prevé precipitaciones aisladas y probables lluvias en el norte y el este del territorio, además de nieblas, neblinas y bancos de niebla durante la jornada en varias regiones.

Para Montevideo y el área metropolitana , Inumet pronostica una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 24 °C .

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Durante la mañana se espera un cielo cubierto a nuboso. Los vientos serán variables y rotarán al suroeste a velocidades de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche el cielo pasará a estar algo nuboso y nuboso, con períodos de claro. Los vientos soplarán del suroeste y rotarán hacia el noreste, manteniendo velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico para el este del país

En el este, las temperaturas oscilarán entre los 13 °C de mínima y los 27 °C de máxima.

Para la mañana se prevé un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas, nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sector este al suroeste a entre 10 y 30 km/h, alternando con períodos de vientos variables de 0 a 10 km/h.

Durante la tarde y noche se registrará una disminución de la nubosidad, aunque persisten las probables precipitaciones, junto con neblinas y bancos de niebla. Los vientos irán del sector sur de 10 a 30 km/h hacia vientos variables de 0 a 10 km/h.

Cómo estará el tiempo en el oeste

El oeste será la región con la temperatura más elevada del país, con una mínima de 13 °C y una máxima de 28 °C.

La mañana se presentará con cielo cubierto a nuboso, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector oeste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras y períodos de vientos variables de 0 a 10 km/h.

Para la tarde y noche se espera un cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claro. Los vientos rotarán del suroeste al noreste a velocidades de entre 10 y 30 km/h, también con períodos de vientos variables de 0 a 10 km/h.

Norte: temperaturas de hasta 27 °C y precipitaciones aisladas

En el norte del país, Inumet anuncia una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 27 °C.

Durante la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, acompañado de precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos rotarán del sector este al suroeste a entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Hacia la tarde y noche habrá una disminución de la nubosidad, pero se mantienen las probables precipitaciones y la presencia de neblinas. Los vientos soplarán del suroeste y rotarán hacia el sureste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.